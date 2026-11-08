Seguridad turística: una alerta que la RD no debe ignorar

Contención y transparencia: la estrategia dominicana frente a las denuncias de inseguridad. ( MAGNIFIC )

La advertencia de la Embajada de Estados Unidos del pasado 30 de octubre, debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la seguridad, proteger nuestra reputación internacional y preservar la confianza de quienes nos visitan.

La alerta de seguridad constituye un llamado de atención que el gobierno, el sector turístico y el pueblo dominicano no pueden minimizar. La representación diplomática informó sobre denuncias de viajeros, incluidos ciudadanos estadounidenses, que han sido drogados, robados y agredidos sexualmente en circunstancias relacionadas, en algunos casos, con aplicaciones de citas, bares, discotecas, hoteles y alojamientos privados.

Aunque no se han divulgado cifras, fechas ni localidades específicas de los incidentes, la advertencia tiene implicaciones que trascienden los hechos denunciados.

El turismo es una industria profundamente dependiente de la confianza. La seguridad real y la percepción internacional de seguridad son factores determinantes al momento de elegir un destino. Una comunicación de esta naturaleza puede generar preocupación entre potenciales visitantes, sobre todo, ahora, que iniciamos la temporada alta; influir en las decisiones de agencias de viajes y operadores turísticos y provocar cuestionamientos de mercados emisores estratégicos, particularmente Estados Unidos, nuestro principal mercado internacional.

El mayor riesgo sería permitir que esta advertencia evolucione hacia una percepción generalizada de inseguridad en el destino dominicano. No podemos olvidar que nuestra competitividad turística descansa, además de nuestra gente, atractivos naturales y nuestra hospitalidad, en la capacidad de garantizar experiencias gratificantes y seguras.

¿Qué sugerimos:

Primero, el Gobierno debe asumir una respuesta coordinada entre los ministerios de Turismo e Interior y Policía, la Policía Nacional, POLITUR y el Ministerio Público. Es indispensable investigar las denuncias, identificar patrones delictivos, fortalecer la vigilancia preventiva, detener y garantizar consecuencias judiciales para los responsables.

Las autoridades turísticas deben, si no la tienen establecida, crear una mesa primaria permanente de seguridad con ASONAHORES, así como mesas complementarias en los diferentes destinos del país, con participaciones de asociaciones y clústeres turísticos, aerolíneas y representantes diplomáticos regionales, para compartir información, evaluar riesgos y comunicar resultados verificables.

Segundo, los hoteleros deben elevar, aún más, los estándares de seguridad de hoteles, restaurantes, discotecas y alojamientos de alquiler turístico, incluyendo protocolos de advertencias, contra la sumisión química, capacitación intensiva y permanente del personal, sistemas de denuncia inmediata y asistencia efectiva a las víctimas.

Tercero, el ministerio de turismo necesita pensar en una campaña nacional de prevención y educación ciudadana que involucre a taxistas, comerciantes, trabajadores turísticos y comunidades receptoras. La seguridad turística es una responsabilidad colectiva.

Finalmente, debemos responder con acciones, transparencia, sin confrontaciones ni intentos de desacreditar las advertencias diplomáticas.

La República Dominicana ha construido durante décadas una de las industrias turísticas más importantes del Caribe. No podemos poner en riesgo ese patrimonio por indiferencia, improvisación o complacencia.

La mejor campaña internacional para defender nuestro turismo es demostrar con acciones y hechos, que somos un destino seguro, responsable y comprometido con la protección de cada visitante.