República Dominicana: de destino turístico a plataforma de conexión regional

La posición geográfica del país constituye una ventaja estratégica para consolidarse como un hub de conexión de pasajeros, negocios e inversión en todo el Caribe. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

República Dominicana tiene una ventaja que va mucho más allá de sus playas, sus hoteles y sus atractivos naturales: su ubicación geográfica. Situada en el corazón del Caribe, a pocas horas de vuelo de los grandes mercados de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, el país puede aspirar a algo más ambicioso que recibir visitantes: convertirse en un punto estratégico de conexión para personas, mercancías, negocios e inversiones en toda la región.

Durante décadas hemos construido una industria turística que hoy figura entre los principales motores de la economía nacional, con aeropuertos, puertos, carreteras y una oferta hotelera capaz de competir con los destinos más consolidados del mundo. Esa infraestructura, sin embargo, todavía no rinde todo lo que podría. La oportunidad está en utilizar lo que ya tenemos, junto con nuestra posición en el mapa, para tender puentes con el resto del Caribe, entendiendo la conectividad no como el simple traslado de pasajeros, sino como la capacidad de acercar mercados, facilitar el comercio y abrir espacio a nuevas actividades económicas.

Una ubicación que pide ser aprovechada

El Caribe es un archipiélago de mercados insulares unidos por relaciones comerciales, familiares y turísticas profundas, pero sorprendentemente mal conectados entre sí. Con frecuencia resulta más sencillo volar desde una isla caribeña hacia Miami que hacia la isla vecina, y esa fragmentación encarece los viajes, limita el comercio y deja sin aprovechar una demanda que existe. República Dominicana reúne condiciones que pocos países de la región pueden exhibir al mismo tiempo: la economía más grande del Caribe insular, una red de aeropuertos internacionales distribuida por todo su territorio, puertos con capacidad para carga y cruceros, y más de cuatro décadas de experiencia turística.

El referente que conviene tener presente es Panamá, cuya apuesta por convertir a Tocumen en el Hub de las Américas fue el resultado de una decisión estratégica sostenida que combinó una aerolínea con vocación de conexión, una política aérea abierta y una infraestructura pensada para el tránsito. No se trata de copiar ese modelo, sino de entender que la geografía solo se convierte en ventaja económica cuando se acompaña de decisiones coherentes, y que en ese camino el sector privado resulta indispensable, porque son las empresas que se atreven con rutas menos tradicionales las que, en la práctica, están construyendo la red.

Aerolíneas que abren caminos

En la aviación dominicana, Air Century es quizás el ejemplo más claro de esta visión. Con más de treinta años conectando el Caribe, la aerolínea convirtió el aeropuerto La Isabela, en Santo Domingo, en su centro de operaciones regionales y luego extendió su red desde Punta Cana, con vuelos hacia Aruba, Curazao, Sint Maarten, La Habana y Santiago de Cuba. Su apuesta no se ha limitado a operar rutas: ha trabajado junto a las autoridades turísticas de destinos como Sint Maarten para estimular el intercambio entre agencias y turoperadores, y ha llevado su red caribeña a ferias internacionales como IFTM Top Resa, en París, con la idea de enlazar las islas con mercados de otros continentes. Sky High Aviation completa ese panorama con conexiones hacia territorios como Bonaire, Martinica, Guadalupe, Antigua y St. Kitts.

Su aporte tiene un valor especial porque cubre un espacio que los grandes operadores no suelen atender. Mientras la expansión de la aviación comercial se concentra en los corredores de alto volumen hacia Norteamérica y Sudamérica, son empresas como Air Century, junto a Sky High, las que sostienen buena parte de las conexiones directas con las islas vecinas. Son rutas que rara vez ocupan titulares, pero que acercan a comunidades empresariales, facilitan viajes de negocios y evitan escalas fuera de la región. Una ruta hacia un mercado pequeño puede valer mucho más que su volumen de pasajeros, porque abre la puerta a relaciones comerciales, nuevas inversiones y circuitos turísticos más amplios.

Ferries del Caribe: la integración también navega

En el mar aparece otro caso que merece especial atención. Desde 1999, Ferries del Caribe mantiene un enlace regular entre Santo Domingo y San Juan, con tres travesías nocturnas por semana desde la terminal Don Diego, que permiten trasladar pasajeros, vehículos y carga entre dos territorios con lazos históricos, familiares y comerciales muy estrechos.

Poder cruzar con el propio vehículo, movilizar mercancía y contar con una frecuencia estable abre posibilidades a pequeños comerciantes, a familias de la diáspora y a un perfil de visitante que no siempre encaja en el turismo de avión y resort. De acuerdo con cifras del Banco Central citadas por Diario Libre en diciembre de 2025, más de 1.2 millones de visitantes han llegado al país por esta vía desde el inicio de sus operaciones, con un flujo cercano a los 44,590 pasajeros anuales. Su trayectoria demuestra que un modelo que integra transporte, turismo y comercio puede sostenerse durante décadas, y es también una invitación a ampliarlo, porque las conexiones marítimas con otros territorios cercanos tienen todavía mucho espacio para crecer.

Los obstáculos que todavía frenan la integración

Reconocer el potencial obliga también a mirar lo que lo limita. La Asociación de Estados del Caribe ha calificado de deficiente la conectividad aérea dentro de la región, y una de las razones principales es el costo: en rutas cortas, tasas, cargos aeroportuarios e impuestos pueden representar una parte considerable del precio del boleto.

República Dominicana no es ajena a ese debate. Según un estudio de ALTA y Amadeus, el país recaudó en 2024 unos 285 millones de dólares en impuestos específicos al transporte aéreo, un promedio de 29.5 dólares por pasajero, y la nueva tasa de salida de la Ley 30-26 aportó cerca de RD$3,401 millones solo entre enero y marzo de 2026. El Gobierno defiende la medida como parte de su esfuerzo por fortalecer los ingresos fiscales, mientras la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas advierte que encarecer los boletos resta competitividad y dificulta la apertura de rutas. Es una discusión legítima, pero conviene recordar que países como Paraguay, Guyana y Barbados redujeron esos impuestos y vieron crecer la demanda.

A ello se suman la fragmentación regulatoria entre territorios, los requisitos migratorios que varían de una isla a otra y la vulnerabilidad de las rutas a las tensiones políticas, como demostró la suspensión durante dos años de los vuelos con Haití, reanudados en mayo de 2026. Si el país aspira a ser plataforma regional, necesita acompañar a sus aerolíneas y navieras con acuerdos de cielos abiertos, facilitación migratoria, incentivos para rutas de desarrollo y una revisión cuidadosa de la carga tributaria sobre los viajes dentro del Caribe.

Infraestructura que multiplica el alcance

La conectividad aérea y marítima solo despliega todo su efecto cuando la acompaña una infraestructura terrestre que integre los centros económicos y los destinos turísticos. La Autopista del Ámbar, adjudicada en julio de 2026 por unos 28,800 millones de pesos, promete reducir a unos 35 minutos el trayecto entre Santiago y Puerto Plata. Con su permiso ambiental emitido a finales de octubre, el inicio de la construcción está anunciado para las próximas semanas, aunque el proyecto ha recibido cuestionamientos de grupos ambientalistas que conviene atender con transparencia. Su importancia va más allá del ahorro de tiempo: pone el aeropuerto del Cibao, los puertos de cruceros de Puerto Plata y la oferta hotelera de la costa norte dentro de un mismo sistema.

Algo similar ocurre en el suroeste, donde el desarrollo de Pedernales y Cabo Rojo abre una nueva etapa para una zona que durante décadas permaneció al margen de los circuitos de inversión. En todos estos casos la lección es la misma: un aeropuerto no solo recibe pasajeros, también acerca mercados; un puerto puede convertirse en plataforma de intercambio comercial, y una carretera puede transformar las posibilidades económicas de las comunidades que atraviesa.

Conectividad: la variable que define el valor inmobiliario

Desde la perspectiva inmobiliaria, la relación entre conectividad y creación de valor es directa. La ubicación sigue siendo determinante, pero la accesibilidad pesa cada vez más en la decisión de compradores e inversionistas. Un destino bien conectado amplía su mercado, atrae residentes temporales y visitantes durante todo el año, y hace viables productos que antes no lo eran, desde segundas residencias hasta proyectos de uso mixto.

El corredor Santiago–Puerto Plata lo ilustra bien. La Autopista del Ámbar ya ocupa un lugar central en la conversación del sector, como se vio en la Expo Construcción Puerto Plata 2026. Cuando un comprador del Cibao pueda llegar a la playa en poco más de media hora, la costa norte dejará de ser un destino lejano de fin de semana para convertirse en una extensión natural del mercado residencial de Santiago, con el consiguiente efecto sobre la demanda y el valor del suelo. Algo parecido puede ocurrir en Pedernales a medida que la infraestructura acorte distancias.

En InCaribe Media, donde seguimos de cerca la inversión turística e inmobiliaria en el país, hemos observado cómo los desarrolladores incorporan cada vez más la conectividad como argumento de venta: la distancia al aeropuerto, la frecuencia de vuelos y el acceso a vías rápidas aparecen hoy en las presentaciones con el mismo peso que la vista al mar. Bien planificada, la conectividad distribuye la inversión más allá de los polos tradicionales.

De ventaja natural a decisión estratégica

República Dominicana tiene argumentos sólidos para aspirar a un papel protagónico en la integración del Caribe. Las experiencias de Air Century, Sky High y Ferries del Caribe demuestran que buena parte de esa red ya se está construyendo desde la iniciativa empresarial. El desafío consiste en integrar esos esfuerzos en una visión de país que vincule turismo, comercio, logística, infraestructura e inversión, con políticas públicas coherentes con esa aspiración, incluida una mirada serena a lo que cuesta viajar hacia y desde nuestro territorio.

Ya demostramos que podemos construir destinos competitivos y atraer inversión internacional. Lo que tenemos por delante es la posibilidad de dejar de ser únicamente el lugar al que se llega para convertirnos también en el lugar desde el cual se conecta. La ubicación geográfica es un regalo de la naturaleza; transformarla en una plataforma de oportunidades económicas es una decisión estratégica. Y República Dominicana tiene todo para tomarla.