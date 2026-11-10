La segunda vuelta que nunca ocurre

Un vistazo a la historia y el impacto institucional de la segunda vuelta electoral en la República Dominicana desde su incorporación en 1994. ( SHUTTERSTOCK )

Hay decisiones que una sociedad adopta en momentos difíciles y que, con el tiempo, se convierten en parte de su cultura democrática. Sobreviven a sus protagonistas y ayudan a construir confianza en las instituciones. La segunda vuelta electoral dominicana es una de ellas.

El balotaje tiene raíces en la tradición francesa. En 1962, bajo Charles de Gaulle, Francia estableció la elección presidencial directa mediante dos vueltas. A nivel mundial, 80 países eligen hoy a sus presidentes bajo este sistema. En nuestro país fue incorporado mediante la reforma constitucional de 1994, surgida de una profunda crisis electoral. La regla exige que quien aspire a la Presidencia obtenga más de la mitad de los votos válidos. Si ningún candidato lo consigue, los dos más votados compiten nuevamente. Detrás de esa fórmula existe la aspiración de que quien gobierne cuente con respaldo mayoritario.

Nuestra experiencia es singular. La noche del 30 de junio de 1996, la República Dominicana descubrió que una elección podía no terminar cuando se contaban los votos. Peña Gómez había quedado primero en la primera vuelta, pero no había alcanzado la mayoría necesaria. Aquella jornada evidenció el peso de las alianzas, pero también las tensiones que acompañan la disputa por el poder. En 2000, Hipólito Mejía obtuvo el 49.87 % de los votos, pero la segunda vuelta no llegó a celebrarse después de que Danilo Medina anunciara que no participaría en ella. Desde entonces, todas las elecciones presidenciales se han resuelto en mayo.

El fantasma de la segunda vuelta

Aquí aparece una paradoja reveladora. Tenemos una segunda vuelta que rara vez llega a celebrarse, pero cuya existencia influye en nuestra manera de competir. Actúa como un fantasma: no lo vemos, pero determina los movimientos de quienes habitan la política. La obligación de superar el 50 % incentiva a los partidos a ampliar respaldos antes de votar. Nunca sabremos con certeza cuántas alianzas no se habrían formado, ni cómo habrían votado los ciudadanos si bastara mayoría simple para ganar.

Pero, ¿y si la segunda vuelta dominicana funciona precisamente porque nadie quiere llegar a ella? ¿Qué ocurrirá en las elecciones de 2028?

La experiencia ofrece varias dimensiones para pensar. En 2012, pese al desgaste de la administración saliente, Danilo Medina obtuvo el 51.21 % y mantuvo al PLD en el poder. En 2020, ocurrió lo opuesto. El oficialismo perdió la Presidencia en medio de una división partidaria. La gestión importa, pero también pesan las candidaturas, la percepción de las alternativas y las alianzas. Este último aspecto, la construcción anticipada de mayorías, encuentra también expresión en nuestra historia reciente. En 2020, el PRM obtuvo individualmente el 48.70 % de los votos, mientras que, con sus aliados, alcanzó el 52.52 %. En 2024, la votación individual del partido fue de 48.41 %, frente al 57.44 % de la candidatura conjunta. En ambas elecciones, los votos aliados permitieron superar la mayoría absoluta. Más allá de las circunstancias particulares de cada proceso, estos resultados ilustran cómo la capacidad de articular coaliciones resulta determinante.

Nuestro calendario añade otro ingrediente interesante. Las elecciones municipales de febrero preceden a las presidenciales y congresuales de mayo. Sus resultados revelan fortalezas territoriales, ponen a prueba estructuras y pueden modificar las expectativas de los electores. En 2024, el PRM y sus aliados conquistaron una amplia mayoría de alcaldías en febrero; en mayo, Luis Abinader obtuvo la mayoría presidencial. La secuencia no demuestra causalidad, pero permite observar dos momentos de una misma competencia política. Porque la política no se mueve únicamente por las preferencias, sino también por la percepción de quién puede ganar.

Es entonces cuando aparece el llamado voto estratégico. Algunos ciudadanos, sin abandonar necesariamente sus simpatías originales, pueden inclinarse por candidaturas que consideran con mayores posibilidades. Es una decisión silenciosa, pero capaz de influir en los resultados. Un estudio de las presidenciales brasileñas y argentinas publicado en el 2021, estimó que entre un 7.8 % y 10 % de los votos, son emitidos de forma estratégica. Por su parte, una investigación de Gabriela Aguirre, publicada en 2025 en International Political Science Review, analizó 43 elecciones presidenciales de 19 países y encontró que el voto estratégico no es menos frecuente en las primeras vueltas con balotaje que en los sistemas de mayoría simple.

Este hallazgo desafía la creencia tradicional de que, cuando existe segunda vuelta, el elector puede votar por su candidato favorito en la primera ronda sin preocuparse por desperdiciar su voto. Las mayorías, por tanto, pueden construirse también a través de las decisiones individuales de los ciudadanos. Como muestran estudios de IDEA Internacional, de 46 segundas vueltas latinoamericanas celebradas entre 1978 y 2017, en 34 triunfó quien había encabezado la primera votación. Llegar adelante importa.

El efecto de la segunda vuelta no se mide solamente por las veces que se celebra. Hay instituciones cuyo verdadero alcance se revela en las conductas que provoca su sola existencia. Quizás esa sea la verdadera paradoja: la segunda vuelta dominicana ha terminado siendo una elección que no ocurre, pero que todos intentan ganar.

A mi juicio, el 2028 también se decidirá en mayo.