Señales de cambio en la educación superior

El desafío consiste en lograr que la universidad siga siendo una vía privilegiada para el desarrollo personal, la movilidad social, la innovación y el progreso económico de nuestro país. ( SHUTTERSTOCK )

Durante los últimos años la UASD se ha expandido a casi todo el territorio nacional, desde la frontera hasta el Este del país. Sin embargo, las cifras disponibles indican que su matrícula de estudiantes activos ha disminuido significativamente.

¿Es un fenómeno exclusivo de la UASD?

La disminución de la matrícula universitaria después de la pandemia de COVID-19 constituye un fenómeno que merece la atención de las autoridades educativas y, particularmente, de las propias IES públicas y privadas

En principio, podría suponerse que una universidad pública y gratuita debería mantener una demanda creciente, especialmente en una sociedad donde la educación superior continúa siendo un instrumento fundamental de ascenso social. Sin embargo, la experiencia de la UASD demuestra que la gratuidad, aunque representa una ventaja importante para garantizar el acceso, no es suficiente para asegurar el crecimiento de la matrícula ni la permanencia de los estudiantes.

Las cifras ilustran esta realidad. La matrícula de la UASD pasó de aproximadamente 234,850 estudiantes en 2019 a 194,909 en 2024, una reducción cercana al 17 %. En el conjunto de la educación superior dominicana, la matrícula descendió de 598,549 estudiantes en 2019 a 520,524 en 2024, equivalente a una disminución aproximada del 13 %. Aunque se produjo una recuperación parcial en 2023, cuando se registraron 539,301 estudiantes, el descenso del año siguiente evidencia que la recuperación no se había consolidado.

La situación de la UASD merece especial atención porque, por su carácter público, gratuito y su amplia presencia territorial, constituye un instrumento fundamental de democratización de las oportunidades educativas. Su reducción de matrícula debe motivar una investigación que identifique cuánto corresponde a menores ingresos, cuánto a problemas de permanencia, cuánto a cambios en las preferencias juveniles y cuánto a las condiciones de la propia institución, verificando la pertinencia de su oferta.

Las dificultades económicas de las familias, la necesidad de los hombres de incorporarse tempranamente al mercado laboral, los cambios demográficos y las deficiencias de aprendizaje acumuladas durante la pandemia son factores que pueden explicar parte del fenómeno. También, el estancamiento de la educación secundaria, la incorporación masiva de ofertas de estudios flexibles y las cambiantes expectativas de los alumnos.

Existen más alternativas de formación técnica, certificaciones profesionales, cursos especializados, microcredenciales, y programas virtuales que ofrecen posibilidades de incorporación al trabajo en períodos más cortos que una carrera universitaria tradicional de larga duración. Muchas de estas opciones también son gratuitas como los MOOCS.

Los jóvenes necesitan percibir que el tiempo y los recursos invertidos en una carrera universitaria se traducirán en mejores oportunidades profesionales y condiciones de vida. Cuando esa relación de pertinencia de los estudios con el trabajo no resulta evidente, la decisión de ingresar a la universidad puede perder atractivo.

Es por lo cual las instituciones deben revisar, permanentemente, la duración de sus programas, la actualización curricular, la flexibilidad de sus modalidades y su vinculación con los sectores productivos, es decir, ser más pertinentes en su oferta y tener mayor proactividad a la hora de introducir innovaciones.

En 2024, la tasa bruta de matrícula en ALC alcanzó aproximadamente el 59 %. Esto significa que la educación superior continúa ampliando su cobertura, aunque persisten profundas desigualdades entre países -el nuestro como ejemplo- y grupos sociales. Además, casi la mitad de la matrícula en ALC corresponde a instituciones privadas, lo que revela la importancia que conserva la oferta pública y de los mecanismos de financiamiento estatales para garantizar el acceso.

La matrícula en ALC creció, pero persiste la desigualdad en las oportunidades de ingreso, dificultades para financiar los estudios, abandono universitario y diferencias en la calidad de la formación.

El problema no consiste solamente en conseguir que más jóvenes ingresen a las universidades, sino en lograr que permanezcan, aprendan y concluyan satisfactoriamente sus estudios. La deserción ronda el 40 por ciento en el país y de cada tres egresados dos son mujeres, pero su potencial salario sigue más bajo que el de los hombres.

Las universidades tradicionales tendrán que competir con modalidades de formación más flexibles nacionales e internacionales (sin regulación local alguna) y con nuevas ofertas de certificación profesional. Su respuesta no puede limitarse a incorporar plataformas digitales: deberán transformar sus modelos pedagógicos, actualizar los contenidos y desarrollar competencias que permitan a sus egresados desempeñarse en una economía cada vez más basada en el conocimiento.

Una universidad virtual es distinta al uso de una plataforma, es un modelo de educación que la hace diferente a la tradicional garantizando la misma calidad en sus egresados.

La disminución de la matrícula universitaria es una señal de que están cambiando las condiciones sociales, económicas y culturales en las que opera la educación superior dominicana.

El desafío consiste en lograr que la universidad siga siendo una vía privilegiada para el desarrollo personal, la movilidad social, la innovación y el progreso económico de nuestro país.

No es solo gratuidad o ampliar las oportunidades de ingreso; es necesario conseguir que la educación superior resulte pertinente, atractiva, flexible y capaz de ofrecer a los jóvenes un futuro que justifique el esfuerzo de cursar y concluir una carrera universitaria, tarea en la cual la universidad compite con las grandes corporaciones tecnológicas muchas de las cuales no requieren título universitario para ingresar a ellas y, además, ofrecen miles de certificaciones gratuitas, incluidas sobre IA.