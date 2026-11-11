Menos subsidio y más desarrollo

Según datos preliminares del Banco Central, la inversión extranjera directa aumentó más de un 3 % y las exportaciones, cerca de un 14 % hasta septiembre de 2026. Estos resultados respaldan la revisión al alza de las previsiones de crecimiento económico del país formuladas por organismos internacionales, que proyectan una expansión superior al 4 %.

En un contexto internacional de múltiples retos, esto es un logro. Precisamente por eso necesitamos aprovechar este entorno macroeconómico favorable para hacer ese crecimiento sostenible y resiliente ante cambios globales imprevisibles. Estudios de CEPAL, Banco Mundial y otros señalan retos de productividad y competitividad. Necesitamos menos subsidios y más desarrollo.

Lo que dejamos de lado por la inacción en algunas áreas es difícil de medir, aunque hay datos que dan pistas como cuanto se deja de crecer por la baja productividad, las barreras que enfrentan las mujeres para participar en igualdad de condiciones en las empresas y la vida productiva, la informalidad de las mipymes, la sobrecarga impositiva, las dificultades de financiamiento, y un entorno poco competitivo, con cuasimonopolios y competencia desleal.

También faltan eslabones en el sistema de apoyo empresarial, especialmente para los exportadores. Entre las causas están la ausencia de estrategias sectoriales y poca integración de la asistencia.

Es cierto que invertimos en tecnología y en la atracción de grandes empresas. Pero esa inversión, debe estar acompañada de apoyo al emprendimiento y el talento local, creando herramientas y mecanismos de financiamiento que permitan a las empresas emergentes y mipymes tecnológicas convertirse en proveedoras de esas multinacionales, desarrollar sus propias soluciones, innovar y crecer desde nuestro país. Si existe un lugar en el Caribe donde puede germinar un unicornio tecnológico, una empresa emergente privada valorada en al menos mil millones de dólares es en República Dominicana. Para lograrlo, debemos asegurarnos de que la inversión tecnológica no solo aproveche el talento criollo, sino que también contribuya a crear empresas, propiedad intelectual y riqueza de origen nacional.

Desde hace muchos años y a través de numerosos proyectos se intenta integrar las cadenas de suministro de las zonas francas con la producción local. Se intentó con textiles, con éxito limitado, y ahora con dispositivos médicos. Pero encadenar exitosamente requiere de un proceso de transformación. Hace unos años, un importante ejecutivo textil de zonas francas me comentaba sobre el mercado disponible para los productores de ropa fuera de ese régimen, especialmente para atender pedidos medianos o flexibles. Aprovecharlo exigía mejorar su eficiencia productiva y transformar su manera de operar y comercializar sus productos. Hoy seguimos igual. Tenemos diseñadores exitosos fabricando en otros países porque todavía nos falta ese eslabón.

Uno de los mayores retos de proyectos e iniciativas, muchos efectivos, es lo que pasa el día después. Un solo pedido no hace al exportador de bienes, ni un contrato al exportador de servicios. Es un principio al que debe seguir una inversión de recursos sostenida en el tiempo.

Por eso necesitamos más esfuerzo para apoyar las iniciativas exportadoras y productivas que se vinculen con mercados en nuestras zonas francas, la región y el mundo. Hay que invertir más para que sean verdaderamente transformadoras. Esto exige mejores presupuestos para las instituciones que apoyan a las empresas exportadoras y mayor integración de las iniciativas públicas y privadas. Invertir en los sectores productivos y hacer más eficientes nuestras exportaciones de bienes y servicios significa generar mejores empleos y un desarrollo más sostenible.