EDUCA: treinta años de desvelos por soñar una educación de calidad

El involucramiento de los padres en el aprendizaje de los hijos tiene un impacto positivo en el rendimiento académico. ( SHUTTERSTOCK )

La XXX edición del Congreso Aprendo, bajo el lema "Creando puentes para aprender", merece leerse como algo más que una consigna de ocasión, ya que, tras décadas empujando reformas desde arriba, EDUCA dirige ahora la mirada hacia el vínculo entre la escuela y el hogar, convencida de que ningún currículo ni presupuesto resiste la era de las pantallas si la familia queda al margen de lo que sus hijos aprenden cada día.

La apuesta no nace de una intuición, sino de un diagnóstico, puesto que una encuesta a 841 docentes presentada por EDUCA reveló que el 28 % no cuenta con un plan para trabajar con las familias, el 54 % tiene dificultades para cuadrar las reuniones con los horarios de los padres y el 11 % reporta problemas de comunicación, de manera que el puente falla por falta de voluntad, y por falta de un de diseño.

Lo que está en juego, además, se mide en puntos, porque, según los datos presentados por Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de EDUCA, los estudiantes cuyos hogares se involucran en su aprendizaje obtienen en promedio 12 puntos más, mientras que dos o más ausencias en el mes previo a un examen se asocian con 16 puntos menos, y seis de cada diez familias esperan que sus hijos cursen estudios superiores.

Ese giro hacia el hogar es, en rigor, la culminación de treinta ediciones de Aprendo y de 37 años de una institución que ha vivido desvelada por una educación de calidad, razón por la cual no sorprende que la Fundación Corripio la haya escogido para su premio de 2026, ya que pocas entidades han sostenido tanto tiempo una misma causa en un país donde los planes suelen morir con cada cambio de gestión.

Las cuentas que nadie más hacía

Su aporte principal, sin embargo, no cabe en un salón de congresos, pues consiste en haber mantenido la educación en el centro de la agenda nacional aun cuando el tema no daba votos, aportando evidencia donde abundaban las consignas, promoviendo acuerdos entre actores que apenas se hablaban y exigiendo que cada reforma se midiera por lo que aprenden los estudiantes y no por lo que se inaugura o se promete en campaña.

El ejemplo más claro de ese papel está en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030, que ordenaba crear en tres meses un reglamento para su monitoreo y veeduría, pero que, casi nueve años después, según documentó un medio local, seguía sin él y con un comité que nunca se había reunido, de modo que fue EDUCA la que asumió, de hecho, la vigilancia que el propio pacto había dejado huérfana.

En ese mismo reportaje, su entonces director, Darwin Caraballo, hizo las cuentas que nadie más hacía y concluyó que, de los compromisos medibles del pacto, apenas el 12 % se había cumplido y el 21 % estaba estancado, mientras el 4 % del PIB se consumía casi por completo en aulas y docentes, pues el propio viceministerio de Planificación admitió que el 84 % se iba en esos renglones, lo que se significan mucho gasto y poca medición de resultados.

Esa misma vocación de veedor explica su lectura de PISA 2025, cuyos resultados, publicados en septiembre, dejaron al país con 361 puntos en ciencias, 346 en lectura y 339 en matemáticas, sin cambios significativos frente a 2022, por lo que, en lugar de sumarse al festejo oficial o al lamento de turno, EDUCA propuso una agenda con metas medibles, apoyo a los docentes y atención oportuna a los estudiantes rezagados.

El puente que falta por tender

Esa visión explica también su apuesta por el magisterio, pues EDUCA ha propuesto que la evaluación de desempeño de los maestros no sirva solo para repartir incentivos, sino que funcione como base de un sistema permanente de desarrollo profesional, al tiempo que Aprendo, a lo largo de treinta ediciones, ha convertido a miles de docentes en los primeros constructores de ese puente que hoy se quiere tender hacia las familias.

Para lograrlo, EDUCA no se limita a señalar la falla, sino que propone tareas concretas a cada orilla, puesto que pide a las escuelas mecanismos de comunicación constante con los hogares y, a los padres, gestos cotidianos como leer con sus hijos, conversar sobre lo aprendido en clase, interesarse por sus actividades y organizar los horarios de estudio, a fin de que el vínculo no dependa de la reunión trimestral ni de la graduación.

La urgencia se agrava en la era digital, ya que, como advirtió Sosa Machado, las pantallas pueden convertirse en fuente de distracción y ser nativo digital no significa saber moverse con seguridad en línea, de ahí que EDUCA plantee una pregunta que interpela a todos, "¿Estamos enseñando lo que los estudiantes necesitan para la vida?", cuya respuesta exige que escuela y familia dejen de educar cada una por su lado.

Por eso el premio que EDUCA recibirá el 17 de noviembre y el congreso que abrirá tres días después deberían leerse como una misma invitación, porque quienes, desde la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, llevamos más de un cuarto de siglo tendiendo puentes con las familias de Provincia Bahoruco sabemos que ese sueño es posible, siempre que el Estado deje de mirarlo como ajeno y lo asuma como propio.