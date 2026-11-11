No es autobombo, es análisis: respuesta a Mirope Bragui Pérez

Cuando aplaudir al colega es un acto de rigor intelectual. ( SHUTTERSTOCK )

Querida Mirope:

He leído con atención tu nota sobre los elogios entre poetas, eso que tú llamas autobombo. Y te escribo no para pelear, sino para conversar, porque al final la literatura es eso: "la sombra de la buena conversación", como ha dicho Alfonso Reyes.

Tienes razón en una cosa: hay elogios vacíos. Hay palmaditas en la espalda, hay compadreo, hay elogios de pasillo que no dicen nada. Eso existe y a todos nos aburre. Pero confundir todo elogio con autobombo es confundir la crítica con la vanidad. Y eso sí es peligroso.

Cuando un poeta dice de otro poeta: "este verso está bien logrado, esta imagen es nueva, este libro rompe con lo anterior", eso no es autobombo. Eso es análisis. Es lectura atenta. Es lo que se ha hecho siempre, no solamente en la generación de los poetas de los ochenta, no solamente en República Dominicana. Se hace a nivel universal y se ha hecho en todas las épocas.

Lo hacían los del Boom cuando se leían entre ellos. Lo hacía Borges con Bioy. Lo hacía Lezama con Vitier. Lo hacía Pedro Mir con Aída Cartagena. Lo hacen hoy los jóvenes en un taller, en una azotea, en un colmado. Un poeta que lee a otro poeta no está buscando un espejo, está buscando una conversación.

Importancia de la conversación literaria

¿Y por qué tenemos que conversar entre nosotros? Porque uno no puede ponerse en manos de una sola persona. Y mucho menos en manos de un enemigo.

La literatura dominicana no puede depender de un solo crítico, de un solo jurado, de un solo profesor, de un solo dueño de periódico que decida qué es bueno y qué es malo. Cuando dejamos que una sola voz, sobre todo si es una voz enemiga, enemiga del riesgo, enemiga de lo nuevo, enemiga de lo coloquial, enemiga de lo que no entiende, defina el canon, entonces estamos perdidos.

Decir que un texto es bueno no es un favor. Es un juicio. Y ese juicio se hace por la calidad de los textos, no por amistad, no por generación, no por ideología.

Si el texto es malo, aunque lo haya escrito mi hermano, hay que decirlo. Y si el texto es bueno, aunque lo haya escrito mi enemigo, también hay que decirlo. Esa es la ética de la conversación.

Tú dices que hay mucho autobombo. Yo te digo que hay poca conversación seria. Hay poca lectura atenta. Hay poca crítica que se tome el tiempo de decir por qué un poema es bueno, dónde falla, dónde acierta. Lo que nos falta no es menos elogio, es mejor elogio. Elogio con argumento.

Crítica literaria y elogios fundamentados

El autobombo es: "somos geniales porque somos nosotros".

El análisis es: "este poema es importante porque cambia la forma de decir la ciudad, porque usa el léxico del colmado sin caer en el chiste fácil, porque su ironía es también una forma de dolor".

¿Ves la diferencia? Uno es vanidad. El otro es trabajo.

La literatura dominicana no va a crecer si nos ponemos a sospechar de todo el que elogia a otro. Va a crecer si aprendemos a conversar mejor, a discrepar mejor, a leer mejor. A decir: te admiro por esto, no estoy de acuerdo con esto otro, aquí te pasaste, aquí la rompiste.

Eso no es autobombo. Eso es comunidad.

Y una literatura sin comunidad, amiga Mirope , es solo un montón de libros solos en una gaveta.

Sigamos conversando.