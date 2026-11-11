Trayectoria, gestión y votos: el perfil de David Collado para la continuidad del PRM. ( JUAN GUIO/DIARIO LIBRE )

El ADN del PRM más allá de las declaraciones

El liderazgo se construye con trayectoria, resultados y la confianza de la gente; pero también con la capacidad de interpretar cada momento político.

Cuando se habla del ADN del Partido Revolucionario Moderno, recordemos que el PRM nos pertenece a quienes lo construimos, defendimos y convertimos en opción de poder. Su historia es colectiva y de sacrificios.

Lo digo con conocimiento. Defendí ante la Junta Central Electoral nuestro signo distintivo, nuestros colores y el derecho del PRM a existir como organización política. Sé que el sacrificio de miles y miles de hombres y mujeres no puede reducirse a una declaración.

El liderazgo se conquista con hechos, se gana con la confianza de la gente y se legitima en las urnas. Esa convicción obliga a comprender qué representa cada dirigente en el momento político.

Trayectoria de David Collado

David Collado ha construido una trayectoria que reúne tres responsabilidades: diputado, alcalde del Distrito Nacional y ministro de Turismo. Su recorrido le ha dado experiencia y proyección. Ha demostrado capacidad de gestión y contribuido a proyectar al país y posicionarlo como destino competitivo.

La pregunta no es solamente qué cargos ha ocupado, sino qué representa para el PRM. En la actual coyuntura, es el dirigente que mayor conexión y adhesión concita entre las bases del partido. A ello se suma su reconocimiento en sectores que no necesariamente militan en él. Esa combinación importa: una candidatura presidencial necesita fortaleza interna y capacidad para convocar más allá del partido.

Una candidatura competitiva necesita respaldo interno, credibilidad ante los independientes, capacidad de diálogo y una imagen que sume voluntades y ofrezca confianza a quienes aún no deciden su voto.

Merece recordarse que, cuando podía buscar otro período en la Alcaldía, decidió respaldar la candidatura de Carolina Mejía y facilitar el relevo municipal. Puso su capital político al servicio de una compañera y ayudó al PRM a conservar la Alcaldía.

Evaluación del liderazgo en el PRM

Reconocer los méritos de los demás dirigentes no obliga a desconocer las diferencias entre sus trayectorias, su alcance público y su capacidad para conectar con el electorado. El PRM cuenta con hombres y mujeres valiosos, con aportes y aspiraciones que merecen respeto. El legítimo deseo de competir forma parte de la dinámica democrática de una organización; sin embargo, también exige comprender el momento político, valorar las fortalezas de cada candidatura y reconocer quién está en mejores condiciones de transformar el respaldo partidario en una mayoría nacional. La madurez de una organización se demuestra cuando sabe valorar a todos sus liderazgos y, al mismo tiempo, identificar la opción con mayores posibilidades de triunfo.

Por eso, desconocer la dimensión política de David Collado sería un error de cálculo. En esta coyuntura, reúne condiciones para encabezar el proyecto del PRM y contribuir a su continuidad más allá de 2028. No se trata de desconocer los méritos de otros compañeros ni de restar legitimidad a sus aspiraciones, sino de reconocer una realidad: David reúne competitividad, valoración ciudadana y la mayor adhesión de las bases del partido para encabezar ese desafío electoral.

Los pronunciamientos de nuestros dirigentes requieren responsabilidad y respeto. La competencia de hoy no puede comprometer la unidad y el esfuerzo colectivo de mañana. Las diferencias pueden expresarse, pero hay que cuidar las palabras.

El PRM tiene una historia construida por miles de dominicanos que creímos en este proyecto, trabajamos para hacerlo realidad y asumimos el compromiso de llevarlo al poder. Quienes compartimos esa lucha queríamos abrir una etapa distinta para el país. Esa responsabilidad exige mirar más allá de las aspiraciones individuales y reconocer el liderazgo capaz de unir al partido y ampliar su respaldo ciudadano. En ese camino, David Collado representa la carta de triunfo del PRM para continuar gobernando y seguir aportando a la democracia y al desarrollo económico y social de la República Dominicana