Lo que 800 maestros de inglés aportan al país

La Conferencia Anual para Profesores de Inglés (ACTE 2026) traza la hoja de ruta para una enseñanza del inglés sostenible y orientada a la práctica. ( PEXELS )

Cuando conversamos sobre cómo fortalecer la enseñanza del inglés en la República Dominicana, solemos hablar de libros, laboratorios, becas y horas de clase. En el corazón de ese esfuerzo compartido se encuentra quien está frente al aula. A esa conversación invita la Conferencia Anual para Profesores de Inglés (ACTE 2026), que el Instituto Cultural Dominico Americano (ICDA) organiza del 11 al 13 de noviembre junto a instituciones aliadas, entre ellas entidades del Estado, con el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos. Esperamos reunir a más de 800 docentes en torno a la identidad: encontrar nuestra voz y contar nuestras historias a través del idioma.

El programa plantea una pregunta que vale la pena responder entre todos: ¿por qué tantos estudiantes que han estudiado inglés durante años no se atreven a hablarlo? Anilka Casado, formadora de docentes e investigadora, aborda esa brecha, que no se cierra solo con más horas de clase, sino con entornos donde equivocarse sea parte de aprender.

Otra sesión, "Speak English, Stay Dominican", de Amaury Beltré-García, docente de la UASD, invita a repensar la idea de que hablar bien inglés equivale a imitar un acento extranjero: la meta es comunicarse con claridad. Una economía abierta al turismo y a los mercados internacionales no necesita ciudadanos que renuncien a su identidad, sino personas capaces de participar, negociar y hacerse entender.

La inteligencia artificial añade una dimensión nueva que nos corresponde abordar juntos. Si una herramienta puede redactar, traducir y corregir en segundos, un texto impecable deja de ser prueba suficiente de aprendizaje. El reto no es prohibir la tecnología, sino revisar cómo enseñamos y evaluamos, para saber si el estudiante entiende lo que escribió y puede defender sus ideas.

Según la OCDE, en PISA 2025 apenas el 23 % de los estudiantes dominicanos de 15 años alcanzó el nivel mínimo de competencia en lectura, frente al 69 % del promedio de sus países miembros. La comprensión lectora y el inglés forman parte de una misma agenda: quien tiene dificultades para comprender un texto en su propia lengua parte con desventaja al aprender otra.

Por eso la conversación debe empezar temprano. En su sesión Building Strong Readers and Writers, Rosa Ares, directora del Centro Integral de Desarrollo Infantil, propone enseñar a leer y escribir en inglés a través de la vista, el oído, el movimiento y el tacto, porque los niños aprenden de maneras distintas. Kari Joy Thomas, del Cuerpo de Paz, muestra cómo llevarlos del "I'm fine" a expresar lo que sienten. Acompañar a los maestros de los primeros grados es una inversión de largo plazo.

Valorar al maestro también implica conversar con franqueza sobre su preparación y sus oportunidades de actualización. Desde el ICDA hemos planteado el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia como estándar mínimo para los docentes de inglés en servicio, una meta que podemos alcanzar junto a nuestros aliados con evaluación, formación pertinente e incentivos.

Buena parte de lo que se compartirá en ACTE proviene de docentes dominicanos que conocen nuestras aulas, en diálogo con especialistas internacionales. Esa experiencia trascenderá estos tres días si, entre todos, la convertimos en conocimiento compartido sobre las prácticas que funcionan.

Una conferencia puede abrir conversaciones; el trabajo conjunto de docentes, familias e instituciones educativas puede convertirlas en resultados sostenibles. Si aspiramos a que nuestros jóvenes hablen inglés con seguridad, comencemos juntos por escuchar y acompañar a quienes se lo enseñan.