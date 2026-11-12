Friusa: ¿criminalidad o ficción interesada?

Hay cosas que no deberían decirse a la ligera, por las consecuencias nefastas que generan cuando comienzan a propagarse como fuego en yerba seca. Por ejemplo, las afirmaciones sobre actos ilícitos que tienen lugar en una comunidad donde viven miles de personas.

No es un juego de niños asegurar que en una demarcación determinada operan organizaciones criminales altamente peligrosas que se dedican al secuestro, el asesinato por encargo, la extorsión y el asalto con violencia, sin pruebas que avalen tales afirmaciones categóricas.

El planteamiento anterior obedece a que en las últimas semanas han circulado informaciones sobre la presencia de pandillas de haitianos en El Hoyo de Friusa, en el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana. Tales versiones merecen ser analizadas desde una perspectiva más objetiva que la de las informaciones que hace tiempo trascendieron al ámbito de la opinión pública nacional.

No pretendo, sin embargo, poner en tela de juicio a quienes hayan hecho tales señalamientos. Me anima, más bien, el interés de saber en qué se basan estas afirmaciones y si fueron sometidas a un nivel de comprobación que permita asumirlas como motivo de un análisis serio, más allá de interpretaciones meramente subjetivas derivadas de una experiencia particular.

Comencemos por la versión de que esas pandillas se dedican al secuestro de turistas, la extorsión a hoteleros, el sicariato y los asaltos a mano armada. Para concederle credibilidad, es necesario demostrar quiénes son las víctimas, si han interpuesto querellas ante el Ministerio Público, si existen investigaciones policiales en curso, si algún empresario hotelero ha denunciado el rapto de clientes, si le pidieron dinero para su liberación o si fue amenazado.

Hasta el momento en que escribía estas líneas, ningún hotelero había dicho, al menos públicamente, que había sido víctima de estos actos criminales. Y, según investigaciones realizadas por quien firma este artículo, tampoco había querellas formales en ninguna de las fiscalías de Verón-Punta Cana.

Esto no significa necesariamente que los crímenes enumerados y atribuidos a esas supuestas pandillas no sean ciertos, porque no siempre los organismos de investigación informan sobre situaciones que, por su naturaleza e implicaciones, deben mantenerse bajo estricta confidencialidad.

Pero, si no existen datos, casos conocidos o testimonios, ¿cuál es, entonces, el punto de partida para aseverar que en Friusa operan pandillas organizadas de haitianos con el fin expreso de secuestrar turistas y pedir dinero a cambio de su liberación a los propietarios de los hoteles donde se alojan?

Suponiendo que esas pandillas sí existan, también sería interesante conocer cómo funcionan estas organizaciones, cuánto tiempo llevan operando, cuáles son sus blancos de ataque, qué han comprobado las instituciones estatales de inteligencia y qué papel han desempeñado las autoridades para enfrentarlas.

Llama poderosamente la atención, además, que organizaciones criminales con las características que se les atribuyen hayan podido operar durante tanto tiempo en Friusa sin que existan referencias más precisas y detalladas sobre ellas.

No es lo mismo ni es igual

Hablemos ahora del supuesto de que estas organizaciones están integradas y dirigidas por haitianos. Es cierto que en Friusa hay una comunidad haitiana muy numerosa, sobre todo porque en Punta Cana existe una demanda cada vez mayor de esa mano de obra para la dinámica industria de la construcción.

Conviene recordar, sin embargo, que los haitianos que viven en esta localidad también forman parte de otros renglones del amplio mercado laboral de la zona turística.

Gran parte de esos extranjeros son indocumentados y enfrentan a diario situaciones vinculadas con su estatus migratorio. Todo eso es innegable. Pero debe quedar claramente establecido que son asuntos distintos, aunque con mucha frecuencia se confundan de manera deliberada.

El Estado dominicano está en la obligación de hacer valer el imperio de la ley frente a quienes mantienen un estatus irregular en nuestro territorio, pero sería injusto considerar que todo haitiano indocumentado incurre en actividades ilícitas para sobrevivir en un país diferente del suyo.

Una verdad que los lugareños conocemos a la perfección es que en Friusa conviven, de forma amigable, haitianos y dominicanos, con los roces normales entre seres humanos que comparten un mismo hábitat.

Hay conflictos, por supuesto que sí, y problemas de seguridad ciudadana que los agentes policiales destacados en ese y otros sectores de la zona enfrentan a diario. Pero sigue siendo aventurado atribuir casos típicos de delincuencia común a las andanzas de las pandillas criminales organizadas que el mundo entero conoce.

Pero insisto: la manera más práctica de confirmar la existencia de estas supuestas pandillas en Friusa es solicitar información a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Policía Turística (Politur). Y, más aún, hablar con la gente que vive en ese sector, sin perder de vista que las organizaciones criminales estructuradas tienen su propio modus operandi, que no debe confundirse con las quejas colectivas y cotidianas sobre la inseguridad ciudadana.

Si las autoridades y los ciudadanos consultados son capaces de proporcionar una relación de casos debidamente confirmados, con víctimas que hayan interpuesto querellas formales contra esas alegadas pandillas, entonces podremos comenzar a hablar del tema con un mayor grado de responsabilidad.

Tener a mano ese documento, en el que aparezcan los nombres y apellidos de los afectados por estas pandillas, incluidas empresas de diversos sectores y establecimientos hoteleros, permitirá conocer los tipos de delitos denunciados, la frecuencia con que fueron cometidos, cuáles casos han sido sometidos al rigor de la investigación criminal y si el patrón de cada caso registrado responde a las particularidades que identifican a las estructuras del crimen organizado.

El año pasado, Friusa superó sus cinco minutos de fama no solo en República Dominicana, sino también más allá de nuestras fronteras. El relato, muy parecido al de una película de bajo presupuesto, estuvo centrado en que ese sector era tierra de nadie, porque los haitianos eran quienes decidían quién entraba y quién salía, incluidas las autoridades locales.

Los efectos de aquel guion mal escrito duraron lo mismo que una cucaracha en un gallinero. Nunca fue verdad que los haitianos mantuvieran el dominio de este sector, porque Friusa no es un enclave exclusivo de nacionales del vecino país, sino un espacio compartido durante décadas con vecinos dominicanos.

El tiempo, como siempre, puso cada pieza en su lugar y desmontó aquella inventiva, aunque todavía queda por saber qué fuerzas oscuras estuvieron detrás de las marchas y protestas convocadas, cuyos promotores tomaron como consigna un patriotismo de fachada que quiso salpicar la sólida imagen de Punta Cana.

Por eso preocupa que se introduzca en el debate la presunta presencia de pandillas haitianas en el mismo sector que ha sido objeto de mil falacias y cuentos urbanos, sin ser conscientes de que el imaginario popular podría asociar esta versión no probada con el drama infernal que protagonizan los grupos armados en el vecino país.

Y con esas cosas no se juega.