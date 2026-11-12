Ucrania y la diplomacia europea

El derecho internacional como único escudo frente a la ley de la fuerza. ( SHUTTERSTOCK )

Ucrania entra en un nuevo invierno de guerra. Los ataques con drones y misiles continúan, también contra ciudades, viviendas e infraestructuras civiles. Rusia ha intensificado sus ataques contra el sistema energético ucraniano, dejando a millones de personas ante la perspectiva de afrontar nuevamente los meses más fríos bajo la amenaza de cortes de electricidad, calefacción y agua.

El coste humano es inmenso. Según Naciones Unidas, durante los primeros ocho meses de 2026 más de 15,000 civiles ucranianos resultaron muertos o heridos, un aumento del 55 % respecto al mismo período del año anterior. Los niños sufren especialmente las consecuencias de los ataques contra viviendas, escuelas y hospitales.

Al mismo tiempo, la amenaza se extiende más allá de Ucrania. Europa registra un aumento de las acciones híbridas, desde ciberataques y campañas de desinformación hasta actos de sabotaje contra infraestructuras críticas. El reciente intento de sabotaje en el aeropuerto de Leipzig/Halle, atribuido a Rusia, constituye un ejemplo particularmente grave. Como ha advertido la Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, no estamos ante incidentes aislados, sino ante un patrón creciente de acciones híbridas contra Europa.

Las consecuencias de la guerra también se sienten mucho más allá de Europa. La escalada en el mar Negro está haciendo cada vez más insegura una ruta esencial para la seguridad alimentaria mundial: alrededor del 90 % de las exportaciones agrícolas ucranianas utilizan este corredor. Esta situación se suma a las tensiones en otros dos puntos críticos para el comercio mundial, el estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb.

La desinformación y la manipulación informativa de Rusia, buscan justificar la guerra como la lucha contra un supuesto neo-nazismo. Ello carece de todo fundamento y no sirve en absoluto para buscar la paz.

Ante esta realidad, los embajadores de la UE y sus estados miembros queremos recordar algunos principios y nociones fundamentales.

El primero es sencillo: las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza. La agresión rusa contra Ucrania comenzó hace más de una década, con la ocupación y anexión ilegal de Crimea en 2014, y se convirtió en una invasión a gran escala en febrero de 2022. Desde entonces, Rusia ha ocupado y pretendido anexionar nuevos territorios ucranianos.

Segundo: todos los Estados son soberanos. Este es un principio básico de la Carta de las Naciones Unidas. Los países tienen derecho a escoger libremente sus relaciones, sus alianzas y su futuro. Ninguna gran potencia puede atribuirse el derecho de decidir qué opciones están permitidas a sus vecinos. Sin perjuicio de la plena vigencia de este principio anterior, descendiendo al plano práctico, el hecho es que cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, la adhesión de Ucrania a la OTAN o a la Unión Europea no era inminente; existían canales diplomáticos para abordar cualquier preocupación legítima en materia de seguridad. Rusia escogió, en cambio, la invasión. Y la guerra produjo precisamente aquello que se decía pretender evitar: Finlandia y Suecia abandonaron décadas de no alineamiento militar y solicitaron su ingreso en la OTAN.

Tercero: Ucrania quiere la paz. Desde marzo de 2025, Ucrania ha aceptado un alto el fuego pleno, inmediato e incondicional. Solo durante 2026, ha propuesto o aceptado diferentes iniciativas de alto el fuego en marzo, abril, mayo, junio y septiembre. Rusia no se comprometió con ninguna de ellas. En las últimas semanas, el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano recordó que siguen sobre la mesa cinco opciones de alto el fuego elaboradas conjuntamente con otros países. Para ponerlas en práctica hace falta también el acuerdo de Rusia. La diplomacia, por tanto, tiene una oportunidad. Pero necesita de la voluntad de ambas partes.

Cuarto: Europa también quiere la paz. Durante las décadas que precedieron a la agresión rusa, los países europeos apostamos por la cooperación con Rusia basada en el diálogo político, los vínculos económicos y una estrecha relación energética, con la esperanza de que el diálogo y la cooperación contribuirían a la paz y la estabilidad en Europa. En diciembre de 2019 y hasta enero y febrero de 2022, los países europeos impulsaron negociaciones y desarrollaron esfuerzos diplomáticos con el objetivo de evitar una escalada militar.

La Unión Europea quiere que esta guerra termine. Queremos un alto el fuego y una negociación. Pero queremos también una paz justa y duradera: basada en la Carta de las Naciones Unidas, la soberanía, la integridad territorial y garantías de seguridad creíbles. Para que este resultado sea posible, Ucrania debe poder sentarse a la mesa como Estado soberano y negociar su futuro sin que las condiciones le sean impuestas por la fuerza.

Finalmente, lo que está en juego va mucho más allá de Europa y debería importar a todos los Estados de la comunidad internacional. Si aceptamos que un Estado puede ocupar el territorio de otro y modificar fronteras mediante la fuerza, debilitamos una de las reglas fundamentales del sistema internacional.

La seguridad de todos nosotros depende en gran medida de que el derecho internacional prevalezca sobre la fuerza y de que ningún país pueda imponer a otro su orientación política o sus alianzas.

Defender estos principios en Ucrania significa defenderlos para todos.

Maike Friedrichsen Embajadora de la República Federal de Alemania para la República Dominicana.

Raúl Fuentes Milani Embajador de la Unión Europa.

Lorea Arribalzaga Ceballos Embajadora de España en República Dominicana.

Sergio Maffettone Embajador de Italia en Santo Domingo y Puerto Principe.

Helene Rekkers Embajadora designada de los Países Bajos en República Dominicana.