Bahoruco: cultivar más valor

La innovación agrícola comienza con la selección de variedades, el control de costos, el uso eficiente del agua y la planificación de la cosecha. ( CEDIDA POR PABLO ULLOA )

En enero de 2025, al compartir mi visita a Bahoruco, la describí como la cuna de la uva dominicana. Hoy vuelvo a esa expresión con una pregunta: ¿qué necesita una familia productora para que el reconocimiento de su tierra se convierta en bienestar? Entre sembrar y cobrar hay meses de trabajo, gastos y riesgos. La productividad debe mejorar esa cuenta: permitir que el esfuerzo produzca mayores ingresos y que una buena cosecha se convierta en una oportunidad duradera.

Bahoruco posee una identidad agrícola diversa: el plátano de Tamayo, la uva del valle de Neyba y el café de la sierra ofrecen posibilidades complementarias. Esa geografía productiva exige soluciones distintas, conectadas por una misma estrategia. Mi tesis es que la provincia puede generar más valor mediante innovación, transformación y logística: producir mejor, aprovechar la cosecha y llegar al comprador en condiciones competitivas.

La uva permite comprender esa oportunidad. En septiembre de 2026, el Instituto Nacional de la Uva y la Cooperativa de Vitivinicultores del Valle de Neyba iniciaron la vendimia en la Bodega Experimental Plaza Cacique, con selección y verificación de calidad y acompañamiento del enólogo Mauricio Navarro Vidal. Allí convergen experiencia campesina, organización cooperativa y conocimiento especializado. El desafío es convertir esa colaboración en mejoras sostenidas del producto y de su rentabilidad.

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Innovar comienza al seleccionar variedades según el mercado, registrar costos, ajustar el riego y determinar el momento de cosecha. Continúa al controlar la transformación y asegurar calidad uniforme. También se innova cuando varios productores comparten equipos, coordinan entregas o negocian juntos. Una solución demuestra su utilidad cuando reduce pérdidas, mejora el rendimiento o permite obtener un mayor margen.

Pero la productividad puede perderse entre la finca y el mercado. Una carretera principal necesita caminos de acceso que permitan sacar la cosecha; un centro de acopio requiere productos clasificados, registros y compradores; un vehículo debe aprovechar su capacidad y cumplir horarios. La logística es esa coordinación. Su propósito es que el alimento llegue con calidad y que el costo de moverlo no consuma la ganancia de quien lo produjo.

Propongo organizar una red de acopio y distribución con funciones complementarias en Neyba y Tamayo, vinculada a las comunidades productoras. Antes de construir nuevas instalaciones, corresponde identificar las existentes, su capacidad y sus costos de operación.

Los servicios deben responder a cada producto: conservación y manejo oportuno de la uva; clasificación y protección del plátano durante el transporte; secado y almacenamiento adecuados para el café. Compartir infraestructura exige una administración confiable.

El mercado municipal de Tamayo, cuyos trabajos iniciaron en agosto de 2026, ofrece una oportunidad concreta. Su diseño contempla áreas de carga y descarga, cuarto frío y almacenes. Estos componentes pueden mejorar la comercialización si cuentan con mantenimiento, energía, reglas de acceso y una gestión orientada a productores y comerciantes. El rendimiento de la obra deberá medirse también por los alimentos que se conservan, los costos que se reducen y los negocios que logra sostener.

La visión regional debe conectar esa oferta con los mercados de Barahona, la demanda turística de Pedernales y compradores de otras zonas del país. Para competir hace falta conocer qué requieren, en cuáles cantidades y con qué frecuencia. Consolidar pedidos y planificar rutas puede hacer viable una entrega que resulta costosa para un productor aislado. La cercanía se convierte en ventaja cuando permite responder mejor.

También importa cobrar a tiempo. En junio de 2026, la prensa local documentó la entrega de RD$3,914,000 a COOPEVINE por 16,000 botellas adquiridas en diciembre de 2025. Venancia Méndez recibió el cheque en representación de la cooperativa. El episodio recuerda que, mientras llega el pago, la actividad debe continuar. Diversificar compradores, negociar plazos razonables y financiar el capital de trabajo son condiciones para sostener la producción.

Propongo un programa provincial de innovación agroalimentaria, articulado desde el Consejo de Desarrollo Provincial. Para impulsarlo, pueden sumarse el senador Andrés Guillermo Lama Pérez, el diputado Juan Bolívar Cuevas Davis, la gobernadora María Esther Díaz Medina, el alcalde de Neyba, Yadel Antonio Suberví Santana, y el presidente de la Cámara de Comercio y Producción, Yssa Miguel Lama. Con los demás ayuntamientos, productores, cooperativas, INUVA y centros educativos, pueden conectar necesidades del campo con decisiones de inversión y acceso a mercados.

El programa debe comenzar con proyectos demostrativos: mejorar el uso del agua en una parcela, organizar una ruta compartida de distribución o asegurar entregas a un comprador. Cada experiencia tendría costos registrados, responsables e indicadores de pérdidas, márgenes e ingresos. Las soluciones que funcionen podrán ampliarse. La formación y el financiamiento acompañarían así oportunidades comprobadas.

Un Estado que funciona conecta caminos, conocimiento, instituciones y mercados para que el trabajo prospere. Bahoruco puede cultivar capacidades que permanezcan en su gente. El fruto más importante de la innovación será que una familia viva mejor de su producción y que sus hijos encuentren en esa misma tierra un futuro que valga la pena construir.