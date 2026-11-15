El histórico reencuentro entre el papa León XIV y la "Ciudad de la Amistad". ( EFE )

La Pampa de Pimentel, en la región peruana de Lambayeque, es una inmensa explanada desértica donde la arena parece extenderse hasta encontrarse con las aguas del océano Pacífico. A escasos quince kilómetros de Chiclayo, aquella tierra polvorienta se convirtió en escenario de un acontecimiento cargado de fe, gratitud y profundas emociones humanas: el regreso del papa León XIV a la tierra donde durante tantos años fue sencillamente el padre Roberto.

Allí, en un espacio de 55 hectáreas acondicionado para recibir a una multitud extraordinaria, cientos de miles de fieles aguardaban la llegada del pontífice. Según cifras atribuidas al Vaticano, asistieron unas 500 mil personas, mientras que las autoridades peruanas estimaron una concurrencia superior al millón.

Pero, más allá de las cifras, lo verdaderamente significativo era el sentimiento que animaba a aquella multitud.

Los hombres y mujeres congregados no esperaban solamente al jefe de la Iglesia católica. Esperaban al sacerdote que durante años compartió sus angustias, conoció sus privaciones y acompañó sus esperanzas. Al hombre que recorrió caminos difíciles, visitó hogares humildes y llevó consuelo donde abundaban las necesidades materiales y espirituales.

Detrás de la sotana blanca y los ornamentos pontificios reconocían al amigo que alguna vez compartió sus mesas, escuchó sus preocupaciones y los ayudó a mantener viva la esperanza de días mejores.

Era el padre Roberto, aquel religioso cercano que no se limitaba a predicar el Evangelio desde el altar, sino que procuraba convertirlo en acciones concretas de solidaridad, comprensión y amor al prójimo.

Ahora regresaba convertido en una figura mundial, amado por millones de católicos y respetado mucho más allá de las fronteras de su Iglesia. Sin embargo, para los chiclayanos seguía siendo aquel sacerdote sencillo que había dejado una huella imborrable en sus corazones.

La bienvenida estuvo acompañada por un coro de 600 voces procedentes de Chiclayo y otras regiones, junto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Desde la noche anterior, miles de peregrinos habían llegado al lugar y dormido sobre la arena para asegurarse un espacio cercano al altar donde se celebraría la misa.

Visiblemente emocionado, con una sonrisa que reflejaba la alegría del reencuentro, el pontífice expresó: "¡Qué alegría volver a Chiclayo! ¡Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes!".

Durante aquellos momentos, la atención del mundo católico se concentró en Chiclayo, conocida como la Ciudad de la Amistad, una comunidad que había acogido al religioso y ahora recibía con entusiasmo al sucesor de Pedro.

Este acontecimiento admite múltiples interpretaciones. Algunos encontrarán en él una manifestación extraordinaria de fervor religioso; otros, una demostración del afecto que puede despertar un pastor cercano a su pueblo.

Yo prefiero quedarme con una enseñanza que reafirma una convicción cultivada durante toda mi vida: hacer el bien, dondequiera que estemos y a quienquiera que lo necesite, constituye una de las expresiones más auténticas de nuestra fe.

Hacerlo con humildad, sin esperar recompensas, acompañando al que sufre, alentando al desamparado y compartiendo con quienes menos tienen, posee un valor espiritual que ninguna ostentación material puede sustituir.

Porque, ante Dios, la generosidad sincera vale más que los diezmos sin conciencia, las dádivas destinadas a obtener reconocimientos y los regalos desprovistos de amor.

La Pampa de Pimentel nos recuerda que las obras de amor permanecen cuando los títulos, los honores y las grandezas humanas desaparecen.