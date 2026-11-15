La República: de la marulla a la hipoteca

Los costos sociales de la falta de rendición de cuentas. ( SHUTTERSTOCK )

Somos un país que aplaude el orden y practica el desorden. Exigimos mano dura para el vecino y tolerancia para nosotros mismos. Cruzamos la luz roja, sobornamos a la autoridad, construimos sin permiso, evadimos el impuesto, etc., y luego, indignados, preguntamos por qué nada funciona. La ley dominicana no se cumple: se negocia. Y la negocia mejor y más rápido quien cuenta con mayores recursos.

Nos dirán que la deuda es manejable: según la prensa, la del sector público, no financiero, equivale al 47.9 % del PIB, y el promedio de la deuda central en América Latina, según la CEPAL, supera el 52 %. Cierto. Dirán que hubo pandemia, guerras, y que los subsidios protegen al pueblo. También cierto. Pero un porcentaje no dice en qué se gastó lo prestado. Una deuda baja con gasto malo sigue siendo mala. Lo grave no es cuánto debemos, sino los resultados y que nadie responde por lo que se hizo con el dinero. Las medias verdades son la coartada favorita de todos los políticos en el poder. Así, j...al pueblo dominicano.

Las cifras son oficiales y cualquiera puede verificarlas en los medios de prensa: la deuda pública consolidada llegó a 83,797.9 millones de dólares en junio de 2026, y el subsidio eléctrico cuesta 331.5 millones de pesos cada día del año. Ese dinero se evapora en pérdidas, apagones y conexiones ilegales, sin que nadie responda. Subsidiamos la ineficiencia y llamamos "protección social" a la irresponsabilidad de poner las cosas donde deben ir.

El pecado mayor de nuestra dirigencia: partidos convertidos en agencias de nombramientos, nóminas infladas, botellas con presupuesto, contratos a dedo, obras sin planificación, etc. Si quien dilapida nunca paga, el ciudadano concluye, con lógica brutal, que la honradez es para tontos.

Esa impunidad tiene víctimas: el 30.1 % de los menores de 15 años vive en pobreza. Un país que hipoteca a su niñez para pagar intereses y subsidios, como dicen por ahí no tiene futuro: tiene vencimientos.

Al lado, Haití se desintegra. Usamos su mano de obra en la informalidad, operativos improvisados y exhibimos mano dura en el discurso político. Esa doble moral ni controla, efectivamente, la migración irregular, la frontera, ni ordena legalmente el trabajo, ni respeta la dignidad humana. Súmense la fuga de jóvenes profesionales, el narcotráfico y un mundo convulso de hoy donde nadie vendrá a rescatarnos.

Por eso el pueblo no debe votar por simpatía, ni por promoción en la prensa, ni por quien más reparta. Debe exigir y decidir un perfil:

a) Honradez demostrable: patrimonio transparente.

b) Autoridad sin privilegios: ley pareja, empezando por los suyos.

c) Competencia comprobada: que haya administrado, menos discursos.

d) Disciplina fiscal: subsidios focalizados y auditados.

e) Rendición de cuentas obligatoria: todo gasto publicado y justificado.

f) Visión de Estado: país a veinte años, casa y frontera ordenadas, diplomacia firme.

g) No más políticos de la misma especie y que ya tuvieron su oportunidad.

No pedimos un mesías. Pedimos un servidor público que le tema más a la ley que a la prensa y a ciertos sectores. Votar por costumbre es firmar el próximo pagaré. Esta vez, analicemos los candidatos y exijamos cuentas antes de dar el voto, no negociemos ese derecho en contra de nosotros mismos.