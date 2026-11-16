No hay nada que alerte más a un claustro académico, que hablar de reforma curricular. Ese proceso constituye un verdadero ejercicio estratégico y por qué no, complejo y desafiante, que requiere capacidades de todo tipo, no solamente técnicas, sino, y enfatizo, deseos de la comunidad académica de llevar a buen camino esa meta. A menudo, estas decisiones atraviesan el tamiz de los buenos deseos, y todos sabemos que, con buenos deseos, no es suficiente.

Los procesos de reformas universitarias en general han sido ejercicios de adaptación de las universidades a los contextos sociales cambiantes, desde la Reforma de Córdoba en 1918, en adelante, y si algo se puede evidenciar de este recorrido histórico, es que, a menudo, los cambios, operan más rápido en las estructuras que en la práctica. En los últimos años, las universidades se sienten retadas a acelerar sus procesos de transformación curricular. Los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, las nuevas competencias laborales y las demandas de una sociedad cada vez más compleja obligan a revisar periódicamente los planes de estudio. Se redefinen perfiles de egreso, se actualizan competencias, se incorporan nuevas metodologías y se reorganizan las asignaturas con la intención de formar profesionales más preparados para los desafíos del presente y del futuro.

Esta es, quizás, la mayor paradoja de cualquier reforma educativa y digo educativa porque inicia con el currículo, pero, sin dudas, debe ser transversal a todos los actores de una comunidad académica. No seamos soñadores pensando que la transformación ocurrirá automáticamente una vez se tengan aprobados los documentos. La realidad demuestra que el cambio curricular se produce cuando cambian las prácticas de enseñanza que lo hacen posible. Los casos de éxitos internacionales, tales como: Finlandia, Portugal, Singapur, así nos lo enseñan en el informe Curriculum reform: a literature review to support effective implementation (OECD, 2020). Este también expone el caso Hong Kong: "For instance during curriculum reform in Hong Kong, the tight timing imposed on teachers and principals was seen as undermining the effective implementation of the policy" (OECD, 2020, p.17). Esta experiencia advierte que la efectividad de una reforma curricular no depende únicamente de la calidad de su diseño, sino también del tiempo que se concede a los actores educativos para comprenderla, apropiarse de ella y traducirla en nuevas prácticas pedagógica.

Es aquí donde, nos preguntamos: ¿qué sucede cuando el nuevo currículo llega a aulas en las cuales, continúan predominando las mismas formas de enseñar, aprender y evaluar? La UNESCO, asumió desde la década del 60 que: "debería reconocerse que el progreso de la educación depende, en gran parte, de la formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador" (Unesco, 1966).

Toda reforma curricular nace de una promesa. La promesa de formar ciudadanos y profesionales capaces de pensar críticamente, resolver problemas complejos, trabajar de manera interdisciplinaria y desenvolverse en contextos cada vez más tecnológicos e inciertos. Esa promesa queda plasmada en documentos, perfiles, competencias y planes de estudio. Sin embargo, el verdadero currículo no es el que se escribe, sino el que los estudiantes experimentan cada día en las aulas. Lo deseable es que ambos coincidan plenamente.

Allí reside uno de los mayores desafíos de cualquier transformación educativa: lograr que las aspiraciones del currículo se conviertan en experiencias reales de aprendizaje. Ninguna reforma curricular se implementa por sí sola. Son los docentes quienes interpretan, adaptan y convierten las intenciones institucionales en experiencias concretas de aprendizaje. Cada decisión sobre qué enseñar, cómo hacerlo, qué actividades proponer o cómo evaluar tiene un impacto directo en la forma en que los estudiantes experimentan el currículo. Por esta razón, el éxito de una reforma no depende únicamente de la calidad técnica de su diseño, depende de la capacidad institucional para involucrar al profesorado desde el inicio del proceso, acompañarlo en la comprensión de los nuevos enfoques pedagógicos y generar las condiciones necesarias para que pueda transformar sus prácticas. Por ende, cuando todo eso se alinee, estaremos en presencia de una reforma académica real y sentida.

La discusión sobre la transformación curricular suele concentrarse en las asignaturas que entran y salen, en las competencias que se agregan o en las tecnologías que se incorporan. Sin embargo, la invitación con esta reflexión es a preguntarnos: ¿estamos transformando también las condiciones que permiten enseñar de manera diferente? Porque, al final, los currículos no cambian la educación. Y ninguna reforma alcanzará su propósito mientras la transformación de los documentos avance más rápido que la transformación de quienes tienen la responsabilidad de hacerlos realidad en el aula.

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UNESCO y OIT (1966). Recomendación relativa a la situación del personal docente.

Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente - Legal Affairs

OECD: ( 8 de diciembre 2020) Curriculum reform: a literature review to support effective implementation https://one.oecd.org/document/EDU/WKP%282020%2927/en/pdf