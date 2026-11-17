La Evaluación del Desempeño Docente contemplada en el acuerdo del 2021, ratificado en el 2023, entre la ADP y el MINERD, realizada finalmente en el 2026, representa un acontecimiento importante para el sistema educativo dominicano, no solamente por el tiempo transcurrido desde la evaluación anterior, sino también por las implicaciones que tiene para la carrera docente, la motivación y el mejoramiento de la calidad de la educación.

La Ley General de Educación 66-97 establece que la evaluación del desempeño de los docentes debe realizarse cada tres años. Sin embargo, después de la evaluación de 2017, transcurrieron nueve años para que se realizara de nuevo. Se trata de un retraso institucional que no puede atribuirse a los maestros exclusivamente, a pesar de las trabas puestas por el sindicaro, ni convertirse en una razón para perjudicarlos económicamente.

Reconocer la efectividad del incentivo económico un año antes a quienes participaron en la evaluación de 2026 constituye una decisión justa y razonable aprobada por el presidente Abinader en su momento.

Su fundamento es sencillo: los docentes no deben asumir las consecuencias de la demora de la administración educativa en cumplir una disposición legal. Si la evaluación debió realizarse periódicamente y no se hizo, no es equitativo ni justo que quienes finalmente participaron en el proceso esperen más tiempo para recibir el incentivo económico correspondiente, que apenas le compensa un año retroactivo.

Esta decisión representa un reconocimiento al esfuerzo, la responsabilidad y la profesionalidad de quienes ejercen una de las funciones más importantes para el desarrollo de la sociedad. El incentivo asociado al desempeño no debe entenderse exclusivamente como un incremento salarial, sino como una señal institucional de que el trabajo docente, directivo y técnico tiene valor y merece ser reconocido por la sociedad.

Un maestro que siente que su trabajo es valorado y que existen mecanismos objetivos para reconocer sus esfuerzos tiene el deber moral de comprometerse más con su desarrollo profesional y, sobre todo, con los resultados de aprendizaje de sus estudiantes.

El incentivo económico retroactivo -cercano a 13 mil millones de pesos- puede estimular en el cuerpo docente actitudes más favorables a la formación continua, la actualización de conocimientos, la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza y una mayor dedicación a la planificación y evaluación de los aprendizajes, a ser más proactivos en procura de más aprendizajes y más calidad.

La EDD contribuye a fortalecer la autoestima profesional y a consolidar una cultura en la que el mérito, la responsabilidad y el compromiso con la escuela sean componentes esenciales de la carrera docente.

A los docentes verdaderamente excelentes hay que valorarlos en su justa dimensión, motivarlos.

La motivación requiere también condiciones adecuadas de trabajo, liderazgo pedagógico, acompañamiento, oportunidades de formación y una gestión escolar comprometida con los aprendizajes. El liderazgo pedagógico del director es fundamental.

La evaluación no debe convertirse en un mecanismo de exclusión ni limitarse a establecer quiénes reciben o dejan de recibir el incentivo. Su principal valor debe estar en identificar las fortalezas y debilidades del ejercicio profesional y ofrecer oportunidades para mejorarlo.

El Ministerio de Educación debería implementar un plan de mejora, vía Inafocam, dirigido a los docentes que quedaron fuera del incentivo. Este plan tendría que partir de un diagnóstico individualizado de los resultados obtenidos, identificar las competencias pedagógicas que necesitan fortalecerse y establecer programas de capacitación pertinentes a las dificultades detectadas. Las microcredenciales serían de gran ayuda para este propósito.

Asimismo, debería contemplar acompañamiento pedagógico en las aulas, tutorías, intercambio de buenas prácticas entre docentes y seguimiento periódico de los avances. No se trata simplemente de ofrecer cursos generales, sino de proporcionar respuestas concretas a las necesidades identificadas durante la evaluación.

Este proceso debe tener metas verificables, plazos razonables y una nueva oportunida de evaluación -prevista en seis meses- que permita comprobar los progresos alcanzados. De esta manera, quienes inicialmente no obtuvieron el incentivo, unos 4,000 docentes, tendrían la posibilidad de mejorar su desempeño y acceder al reconocimiento correspondiente.

Una política de evaluación orientada a la calidad debe combinar exigencia y oportunidades. Reconocer a quienes obtienen buenos resultados y apoyar a quienes necesitan mejorar no son propósitos contradictorios; son dos dimensiones complementarias de una misma política de desarrollo profesional.

La experiencia de 2026 debería servir, además, para recuperar la periodicidad establecida en la Ley 66-97. Esta debe convertirse en un componente regular de la gestión de la carrera docente, con procedimientos transparentes, criterios confiables administrados con rigurosidad y consecuencias orientadas tanto al reconocimiento como al mejoramiento profesional.

El reconocimiento retroactivo del incentivo constituye una decisión de justicia laboral y un estímulo a la profesionalidad docente, no un capricho.

Su mayor trascendencia dependerá de que se aproveche esta experiencia para fortalecer una cultura de evaluación, reconocimiento y mejoramiento continuo con la periodicidad establecida en la ley.

El propósito último no debe ser simplemente que los maestros reciban mejores incentivos, sino que se sientan reconocidos, valorados y comprometidos con su responsabilidad fundamental: lograr que todos los estudiantes aprendan más y mejor. La evaluación adquiere su verdadero sentido cuando sus resultados se traducen en mejores prácticas pedagógicas y, consecuentemente, en una educación de mayor calidad para todos los niños, niñas y adolescentes.