Más allá de los linderos individuales: el impacto acumulado de la infraestructura turística. ( GENERADA CON IA )

Miches se encuentra en ese momento del desarrollo en que aún podemos decidir qué conservar, dónde construir y hasta dónde crecer. El reto es que las decisiones llamadas a ordenar el territorio lleguen a tiempo con respecto a las acciones que lo están ocupando.

En turismo, esa demora ha salido muy cara. Cada inversión genera necesidades que desbordan sus linderos: agua, saneamiento, accesos y servicios. Un proyecto puede parecer viable frente al análisis individual y resulta insostenible al sumarse a lo que se pretende construir alrededor. En el desarrollo de un destino, el impacto conjunto de los proyectos puede ser más que la suma de sus efectos individuales.

La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, promulgada en el 2022, ofrece un marco para enfrentar ese desafío. Su artículo 23 establece que los planes municipales definen los usos y la ocupación del suelo. Una vez aprobados, vinculan a actores públicos y privados. Para las zonas turísticas, el artículo 20 exige participación de los reguladores sectoriales. En el suelo costero-marino, además, los ministerios de Medio Ambiente y Turismo deben definir conjuntamente la capacidad de carga turística.

Pero ahí aparece un primer reto: coordinar instituciones gubernamentales acostumbradas a actuar por separado y poco habituadas a trabajar bajo una conducción común.

En Miches, nuestra apuesta por un destino de naturaleza, baja densidad y servicios de alta calidad depende de conservar las playas, los humedales y el paisaje rural sobre los que construimos su propuesta de valor. Sin embargo, ya existe una distancia entre la normativa y la realidad. Para las secciones costeras de Laguna Limón y Laguna Redonda, el Plan de Ordenamiento Territorial Turístico (POTT) de la Costa de Miches fija una densidad máxima de 20 habitaciones por hectárea y una altura máxima de dos niveles, cuando en realidad ya contamos con precedentes que superan esas cifras.

Cada precedente genera nuevas expectativas: quien llega después espera las mismas posibilidades de desarrollo que encontró en su vecino. Así, las decisiones particulares pueden desplazar los criterios del conjunto, hasta dejar el modelo turístico que decidimos construir reducido a un deseo olvidado, o contenido para discursos que no se reflejan en el territorio.

Cuando los límites se debilitan, el costo se acumula: vías saturadas, drenajes insuficientes, usos incompatibles y presión sobre ecosistemas que nos protegen. El desorden puede comprometer la seguridad vial, dificultar la respuesta a emergencias y aumentar la exposición a inundaciones. Las consecuencias alcanzan a la comunidad y al negocio turístico, por igual.

También impacta al valor de la tierra. Un terreno puede encarecerse inicialmente durante las etapas tempranas de crecimiento, y mientras, el entorno pierde atractivo. Con el tiempo, la congestión, el deterioro ambiental y la incertidumbre sobre lo que podrá instalarse al lado pueden erosionar ese valor y rentabilidad. La previsibilidad es un fenómeno deseado por los inversionistas.

En Verón-Punta Cana, las inquietudes sobre el borrador del plan territorial llevaron al Gobierno a ampliar el diálogo con actores involucrados. Esa experiencia invita a pensar cuánto más difícil resulta acordar reglas cuando existen expectativas consolidadas sobre el suelo.

En el caso de Miches, el Acuerdo Público-Privado para el Desarrollo Turístico de Miches, firmado en 2021, incorporó compromisos de planificación territorial. Desde Promiches hemos promovido la creación de una Mesa de Ordenamiento Territorial para acercar apoyo técnico a autoridades y comunidades. Todavía necesitamos una participación más activa y sostenida de los gobiernos locales, las instituciones del gobierno central y los líderes comunitarios, expresada en responsabilidades, plazos y decisiones concretas.

Esto exige coordinación entre el Ayuntamiento de Miches, las juntas distritales y las instituciones de nivel nacional: Ministerio de la Presidencia, de Turismo, de Medio ambiente, y de la Vivienda. También información confiable, participación comunitaria y equipos capaces de evaluar lo que se autoriza y supervisar lo que se construye. Un mapa aprobado necesita instituciones que puedan sostener sus determinaciones sobre el terreno.

El sector turismo debe asumir su parte: aceptar que habrá lugares donde convenga construir menos y otros donde debamos conservar. La coherencia se pone a prueba cuando el límite afecta el lindero propio, sin embargo, Miches todavía puede proteger el valor que está creando. Necesitamos aplicar las reglas con la misma determinación con la que promovemos las inversiones. El futuro del destino se juega en la inteligencia con la que decidamos ocupar, conservar y compartir su territorio.