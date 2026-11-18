Como banileja, lamento que una reunión de trabajo de nuestros regidores haya terminado en un altercado entre Mayelin Herrera, del Partido de la Liberación Dominicana, y Carolina Díaz, del Partido Revolucionario Moderno. La propia Díaz publicó en sus redes el video del incidente. El alcalde Santo Ramírez estaba presente y, en el fragmento, se escucha a la regidora pedirle, por favor, que intervenga para poner orden. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Díaz sostuvo que la grabación fue editada y muestra solo parte de lo ocurrido.

El fragmento deja preguntas que corresponde aclarar a quienes estuvieron allí. También deja una que concierne a cualquier municipio dominicano. ¿Qué puede esperar la ciudadanía de quienes ha elegido para defender sus intereses cuando una discusión se pone difícil?

Un regidor es un representante electo de su municipio. Su voto, junto al de sus colegas, decide asuntos tan concretos como el presupuesto del ayuntamiento y las ordenanzas que rigen la vida municipal. El artículo 52 de la Ley 176-07 le asigna al Concejo Municipal la tarea de dictar normas y fiscalizar la gestión. Y el artículo 86 reconoce a cada regidor el derecho y el deber de asistir a las sesiones con voz y voto. La voz permite preguntar, objetar y defender una propuesta. El voto obliga a asumir públicamente una posición sobre asuntos que afectan a gente que, la mayoría de las veces, ni siquiera está en el salón.

Ese mandato cobra sentido cuando una comunidad pide saber por qué su obra quedó fuera del presupuesto o cuando un vecino quiere entender cómo se decidió en qué invertir. Para esas personas, la calidad del debate tiene consecuencias. Si un regidor se opone a un proyecto, sus razones merecen escucharse. Si lo respalda, también tiene que explicar por qué. En ambos casos, la gente tiene derecho a saber cómo se tomó la decisión.

La solemnidad del cargo se entiende mejor a partir del juramento que hacen las autoridades municipales al asumir. Se comprometen a respetar la Constitución y las leyes y a servir a sus munícipes. Ese compromiso pesa igual en una sesión formal que en una reunión de trabajo. Se honra al respetar el turno de quien habla, al escuchar un cuestionamiento incómodo y al responder al argumento sin humillar a quien lo expone. Incluso un reclamo enérgico puede hacerse con respeto. Y quien dirige el debate debe saber cuándo hacer una pausa para que la discusión pueda continuar.

En Baní, según la cobertura del caso, se discutía una propuesta para construir una estación de bomberos en la zona norte. Sus residentes merecen una explicación del Concejo sobre lo que se discutió, si hubo alguna decisión y qué pasos quedan pendientes. Esa explicación también forma parte del respeto que se le debe a la comunidad.

Lo ocurrido en Baní debería mover a otros concejos municipales a preguntarse cómo manejan sus propias diferencias. Los desacuerdos son parte del trabajo de un regidor. La responsabilidad está en sostenerlos con argumentos y cuidar que, al final de la reunión, la gente sepa qué se decidió y por qué. En Baní, esa responsabilidad empieza por responder la pregunta que sigue sobre la mesa. ¿En qué quedó la propuesta de la estación de bomberos?