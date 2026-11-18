La IA no debe verse como un enemigo que busca reemplazar la creatividad humana, sino como un valioso recurso auxiliar. ( SHUTTERSTOCK )

Un nuevo fantasma recorre la prensa dominicana (a Europa diría K. Marx) y es motivo de amplios comentarios de rechazo tanto por comentaristas de la radio como de los propios articulistas de casi todos los medios de comunicación.

La tecnología moderna es disruptiva, causa rechazo en un primer momento, hasta que el proceso generalizado de adopción, la convierte en norma aceptada por todos. Ha pasado muchas veces a través de la historia.

Tal situación se produjo por ejemplo con el celular. Este pequeño dispositivo amenazó, y todavía es fuente de grandes críticas por sus repercusiones negativas en cuanto a que provoca problemas de relaciones humanas, ya que ocasiona distancia en la proximidad, o sea en la misma casa, en el trabajo etc.

Podemos ver cómo ha provocado distanciamientos innecesarios. Por demás, acabó con varios dispositivos como cámara, radio, calculadora, calendario, archivos, entre otros.

Algunos países europeos han prohibido su uso durante el horario de clases. Impide una sana docencia basada en facultades cognoscitivas de cálculo y escritura necesarias en algunas materias básicas encima de la distracción por adición mecánica.

Pero el tema de que se trata es la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), la temida, y que provoca rechazo natural en estos momentos en su uso actual para producir o generar artículos de opinión pública.

Una herramienta tan importante y actual es necesaria su utilización para apoyar, mejorar, actualizar informaciones, datos apropiados que mejoran el análisis de los artículos de prensa.

Los escritores "artesanales" sin uso de la IA, son necesarios, y hasta imprescindibles, ya que mantienen líneas dependiendo del arte, el oficio o la ciencia que tratan.

En mi caso particular la empleo como auxiliar para la generación de cuadros estadísticos actualizados luego de generar un tema propio, es decir, escribo tres a cinco páginas con mis ideas, le pido que complemente con datos y la IA busca las fuentes del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Banco Mundial, del FMI, la Oficina Nacional de Estadística, la Encuesta ENHOGAR, etc.

Reconozco en el estadio en el que nos desenvolvemos de rechazo a esta herramienta por la posible sustitución de la originalidad de un tema, y el posible reemplazo, o desplazamiento que podría devenir en un futuro cercano.

En toda la historia, los grandes cambios despiertan temores, angustias, rechazo total o parcial... siempre ha sido así y lo será. Luego, cuando masivamente se acepta pasa a otro estadio.

No temo a ser sustituido por ninguna herramienta moderna ya que las ideas propias, en mi caso de la economía, y la forma en la que concebimos o percibimos la realidad, nos pertenece.

Si aparecen a través de la historia nuevas formas de hacer el trabajo, aprovechémosla y apliquémosla sin dejar de poner el sello propio.

La IA llegó para quedarse. Está ahí, se aplicará en todo quehacer profesional. Hemos estado informados de que muchos oficios serán desplazados y ya ocurre aquí también. Es una realidad. El temor a lo desconocido lo estamos experimentando en muchas de nuestras actuales ocupaciones. Pero la tecnología moderna es necesaria si queremos seguir avanzando en nuestro desarrollo. Profundicemos en esta herramienta , el Gobierno tiene ya una serie de cursos para actualizar a la población en dar un salto estratégico de competitividad de sus fuerzas productivas.

El sector financiero hace rato que está claro en su aplicación para mejorar sus servicios. No nos quedemos atrás, podemos capacitarnos para aprovecharla y mejorar la productividad, no importa el área de nuestra formación.