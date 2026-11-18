En su libro Homo Deus: breve historia del mañana el historiador futurista Yuval Noah Harari dice que, a medida que los algoritmos de aprendizaje automático adquieren más datos y potencia de cálculo; es probable que superen a los humanos en casi todo. ¿Casi todo o realmente todo?, bueno, creo que es una afirmación sin ánimos de controvertirla, que se queda corta porque se supera a sí misma en su proyección futurista inacabada. Los seres humanos somos hasta prueba en contrario, el ente biológico con mayor capacidad de razonamiento frente a los demás seres del reino animal; así parece y se sostiene desde el uso del fuego, la rueda, la imprenta, y la tecnología civil y militar con la cual hemos logrado avances en los diversos campos de la ciencia

Aclaro que al referirme a la superioridad de razonamiento frente a los demás seres del planeta, lo hago alejado del egocentrismo antropológico, y me enfoco en lo que somos como especie capaz de lograr con el pensamiento crítico, jamás dudando de que somos parte de una mente maestra universal que dota a cada tipología de su creación, de capacidades biológicas y cognitivas extraordinarias para la supervivencia conforme el ciclo biológico marcado.

Anteriormente en otra reflexión sostenía hipotéticamente la probabilidad de un transhumanismo evolutivo, como un desarrollo del conocimiento humano en la capa digital llamada inteligencia artificial (IA). Es decir que migramos intangiblemente todos nuestros conocimientos hacia la IA, a tal punto que suplanta el consejo médico, psicológico, legal, y hasta tecnológico de un humano de carne y hueso, eso de inicio no está mal –hasta que llegamos al semáforo y vemos una luz en rojo y debemos detenernos– lo que nos lleva a preguntarnos si la IA es nuestra conciencia codificada, entonces ¿somos nosotros la IA?

Evidentemente que cuando hacemos uso de este importante recurso tecnológico, estamos usando conocimiento humano codificado, pero ojo con el semáforo en rojo; donde la advertencia es que si seguimos, las consecuencias dan al traste con un resultado peligroso, porque produce atrofia del pensamiento, inactividad cerebral y desgaste neuronal por inacción del pensamiento acrítico tras delegar todo a una inteligencia que es nuestra creación, pero por el momento, no tiene conciencia propia – la atrofia de la criticidad humana –.

Los seres humanos producimos conocimiento por la experiencia tras años de errores y cálculos desacertados, ahí construimos la certeza relativa con la que hemos alcanzado lo que hasta hoy puede bautizarse como avances científicos en todo su espectro: tenemos independencia de pensamiento, decidimos por actividad eléctrica neuronal que se produce en el cerebro, y la IA es el resultado de nosotros, no nosotros el resultado de ella, por lo que es una herramienta de apoyo o asistencia que jamás debe suplantarnos en la dirección, criterio, resultado y revalorización de cualquier obra o producto irrebatiblemente humano.

Hasta el momento la IA no es un sujeto de derechos y deberes, no incurre en responsabilidad penal, patrimonial y por tanto no siente emocionalmente la consecuencia de sus desaciertos y aciertos. El peligro de esta época singular no es que la IA piense como nosotros, no es tampoco ni que pensemos como ella (porque siempre es el jinete que dirige el caballo); es que no seamos capaces de cuestionar ese pensamiento artificial, convirtiéndonos así en entes autómatas, guiados por sus alucinaciones y sesgos, donde muchas veces se esconden personas que a través de ella manipulan la realidad con propósitos delictivos o ventajas particulares en la nueva industria de la desinformación.

En la atrofia de la criticidad humana se daña nuestro diseño neurológico, y el sustrato de la identidad cognitiva particular, porque cuando un fiscal, un juez, un médico o ciudadano común acepta de forma automática el veredicto de un algoritmo, sepulta su soberanía de pensamiento al recóndito más profundo de la involución humana. Hagamos un uso crítico, responsable, de apoyo y asistencia de la IA, sin jamás permitir que una obra humana nos dirija.