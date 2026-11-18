La fascinante crónica del único árbol del Caribe plantado con suelos de todo el continente. ( SUMINISTRADA POR JUAN CRUZ TRIFFOLIO )

En los alrededores del Parque Independencia, al final de la importante vía que lleva igual nombre, en plena ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, existe un frondoso árbol con una historia y connotación particular, digna de la evocación.

Se trata de la primera y única planta en el territorio dominicano y la región caribeña que para sembrarla hubo que utilizar y transportar tierra y agua de cada uno de los 21 países latinoamericanos, incluyendo, además, a los Estados Unidos de Norteamérica.

Hacemos referencia al empinado y olvidado laurel cuyo follaje vemos acariciar las frescas brisas del atardecer, desde el ángulo suroeste de los jardines del Baluarte del Conde, específicamente en el punto donde tradicionalmente billeteros y quinieleros promueven el juego como alternativa de solución a las necesidades cotidianas.

Fue sembrado por el gobierno dominicano el 22 de febrero de 1932, en homenaje de reconocimiento al presidente estadounidense George Washington, en ocasión de conmemorarse el bicentenario de su natalicio.

En el acto de siembra estuvieron presentes altos funcionarios, miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país y estudiantes de los diferentes planteles de Santo Domingo, entre otros integrantes de la sociedad.

Como parte de la historia del hoy gigantesco laurel se registra que, en un principio, fue denominado "Árbol de la Confraternidad" y luego "Árbol de Las Américas".

Una vez sembrado, su celosa vigilancia y estricto cuidado quedaron bajo la responsabilidad de la población norteamericana residente en la capital dominicana.

En algunos de los anales históricos de la ciudad de Santo Domingo aparece como dato curioso que, durante un considerable tiempo, el laurel en referencia era regado con agua que enviaban de sus ríos, "las diferentes naciones del llamado Nuevo Mundo", la cual envasaban en botellones para ser traída al suelo dominicano.

El preciado líquido fue transportado, gratis, por la poderosa compañía aérea Pan American, la cual mantuvo vigente el curioso servicio hasta que el arbolito creció y, en consecuencia, no lo necesitaba.

Independientemente de la connotación o no que para algunos dominicanos podría tener, atendiendo a la original manera de cómo fue plantado y protegido, el laurel en cuestión debe ser digno de mejor atención, principalmente, por parte de quienes tienen la responsabilidad de rescatar y proteger los recursos naturales e históricos en el país.

En la actualidad, luce abandonado, sin la tarja que en el ayer dio cuenta de su original motivo de existencia y novedoso proceso de cuidado y mantenimiento aplicado para su crecimiento.

Ojalá que los representantes del sector oficial o privado, interesados en mantener viva la memoria histórica nacional y el embellecimiento urbano de Santo Domingo, no tardaran en revalorizar y socorrer el denominado "Árbol de la Confraternidad", a fin de que vuelva a constituir un verdadero atractivo para los amantes de la belleza de la naturaleza y del glorioso y heroico pasado de la República Dominicana.

Qué así sea...!!