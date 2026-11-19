De pueblo de pescadores a comunidad cosmopolita: la transformación de Bayahíbe en una década. ( GENERADA CON IA )

Cuando se habla del turismo en la República Dominicana y de sus mejores destinos, pensamos en los nombres de siempre: Punta Cana, Cap Cana, Las Terrenas, Samaná. Y si la conversación gira hacia los polos emergentes, el nombre obligado es Miches entre otros.

Pero hay un lugar que, por alguna razón, casi nunca aparece en esa lista. Un destino al que entran y salen a diario más de 13,000 personas por una carretera que todavía tiene apenas dos carriles. Un lugar que tiene una de las playas más hermosas de todo el Caribe y que cuenta ya con la presencia de grandes grupos hoteleros internacionales. Y, aun así, cuando hablamos sobre los polos turísticos dominicanos, se nos olvida

Ese lugar es Bayahíbe.

Y tiene, además, una ventaja que muy pocos conocen. Hace unos días leí en InCaribe Media una noticia que lo explicaba con mucha claridad: según Andrés Fernández, presidente de la Asociación de Hoteles La Romana–Bayahíbe, la isla Saona funciona como una barrera natural frente al sargazo que llega por el Canal de La Mona. Las algas chocan con la isla y se desvían, dejando relativamente protegidas las playas de Bayahíbe y sus alrededores. Una condición natural que, en estos tiempos, tiene un valor enorme para cualquier destino turístico.

Un destino que ha cambiado mucho en 10 años

Hay algo que me llama la atención de Bayahíbe; su evolución he visto de cerca. Hace años la visitaba con frecuencia, incluso me tocó asistir a algunas bodas en hoteles de la zona. Desde entonces he regresado casi cada año y es interesante comprobar cómo ha ido cambiando el lugar.

Recuerdo que, cuando uno se acercaba a Bayahíbe, la carretera ya daba una idea de lo que era el pueblo. Todavía hoy, cuando llegas, encuentras esa carretera estrecha, que parece anunciar un destino mucho más pequeño de lo que realmente es. Uno pudiera pensar que al final encontrará un pueblecito de pescadores con algunos hoteles alrededor. Pero cuando llegas y empiezas a recorrerlo, te encuentras con otra realidad.

Bayahíbe es una cuidad viva. Tiene hoteles, restaurantes, comercios, residentes extranjeros y una actividad que se ha ido consolidando con los años. Y eso es precisamente lo interesante: no se trata solamente de un lugar al que llegan turistas para tomar una embarcación hacia Saona. Se ha convertido en una comunidad turística donde también hay personas que han decidido establecerse, abrir negocios y hacer vida.

Hace días vi un dato sobre la ocupación hotelera, donde Bayahíbe sacó el músculo y mostraba un sólido 78 %. Lo interesante era el momento en que se registraba: una temporada considerada baja, antes del movimiento que tradicionalmente trae el último trimestre del año. Es un dato que llama la atención, sobre todo cuando se compara con polos turísticos que llevan décadas concentrando la mayor parte de la demanda.

Y eso dice bastante del posicionamiento que ha conseguido el destino.

Las grandes marcas ya saben dónde están

No es casualidad que algunas de las cadenas hoteleras más reconocidas internacionalmente hayan apostado por esta zona. Basta recorrer playa Dominicus para encontrarse con establecimientos como Iberostar Selection Hacienda Dominicus, Viva Wyndham Dominicus Palace, Dreams Dominicus La Romana, Catalonia y Hilton La Romana.

El Iberostar, por ejemplo, tiene uno de esos elementos que son distintivos del destino: su famoso faro frente al mar, que prácticamente se ha convertido en una postal de Bayahíbe. Son esos pequeños detalles que uno recuerda cuando visita un lugar y que terminan formando parte de su atractivo.

También hay un trabajo importante alrededor de la calidad de las playas. Dominicus fue la primera playa del Caribe en recibir la certificación Bandera Azul y lleva cerca de dos décadas manteniendo este reconocimiento. La Romana–Bayahíbe cuenta con varios segmentos certificados, lo que demuestra que existe una trayectoria de trabajo en materia de calidad, servicios y gestión ambiental.

Y esto importa. Quien visita un destino quiere encontrar buenas playas, pero también un entorno agradable, limpio y organizado. En Bayahíbe ese componente ambiental forma parte de su atractivo y de la experiencia que ofrece el pueblo.

La presencia de estas cadenas mencionadas también debería hacernos reflexionar. Son empresas que conocen el negocio, que estudian los mercados y que no toman decisiones de inversión por casualidad. Si han encontrado en Bayahíbe condiciones para desarrollar y mantener sus operaciones, es porque hay un mercado y una oportunidad que vale la pena mirar.

Pero si algo me parece particularmente interesante de Bayahíbe es lo que ha ocurrido fuera de los grandes complejos hoteleros.

Esta zona se ha desarrollado con un encanto propio. Hay una comunidad de extranjeros de varias nacionalidades que han decidido establecerse allí para emprender, colocar sus negocios, y se nota con solo caminar el pueblo en cualquier hora del día: hay una gran variedad de restaurantes de comida italiana, negocios de carnes de propietarios argentinos, pequeños establecimientos de excursiones o bares que han ido formando una oferta cosmopolita que no depende exclusivamente de los hoteles, ni siquiera de la playa únicamente.

Es un ecosistema que me parece interesante resaltar para ver el potencial de evolución que tiene un destino: cuando un polo o zona turística empieza a atraer residentes de distintas nacionalidades y estos empiezan a hacer vida y a establecer negocios y servicios, se crea un movimiento económico muy diferente al del destino donde solamente hay vida cuando el visitante llega, va a la playa, se encierra en el resort y luego se va. Y esa es una de las principales fortalezas que se puede vivir en Bayahíbe.

También cambia la manera de invertir

Bayahíbe tiene algunos proyectos que representan muy bien el modelo de vivienda de uso mixto que viene ganando espacio en el turismo inmobiliario. Pienso en Cadaqués y Tracadero, por ejemplo. Son propuestas que permiten adquirir una propiedad para uso personal y, dependiendo de las condiciones de cada proyecto, incorporarla al mercado de alquiler vacacional.

Es un concepto distinto al tradicional apartamento turístico dentro de un complejo todo incluido. Aquí el propietario puede disfrutar de su residencia, alquilarla cuando no la utiliza y salir a comer, visitar restaurantes o recorrer el pueblo. No tiene que pasar todas sus vacaciones dentro de las instalaciones de un hotel.

Y eso tiene su atractivo, especialmente para quienes buscan una segunda residencia en el Caribe y quieren algo más que una habitación frente a una piscina.

El caso Tracadero es interesante y uno de los que más me llama la atención. No necesita tener una playa de arena frente a tu propiedad o una playa como tal para aprovechar el mar. Este proyecto ha sabido utilizar su ubicación, sus accesos y sus vistas para crear una experiencia muy particular. Tiene un acceso directo al mar, piscinas y espacios desde donde se disfruta de un paisaje que, en determinados momentos del día, parece una postal.

Ver este tipo de proyectos: cómo se puede sacar partido de las condiciones del terreno, aunque no se cuente con una playa convencional. No todos los desarrollos tienen que repetir la misma fórmula. A veces, entender bien el entorno y aprovechar lo que ofrece puede ser más interesante.

Y Bayahíbe tiene varios ejemplos de esa manera de desarrollar.

Hay una pregunta que me hago cuando pienso en Bayahíbe: ¿cómo es posible que un destino con estas condiciones, tan cerca de Punta Cana, todavía no haya experimentado un boom inmobiliario de la misma dimensión?

Porque cuando uno mira el mapa, la distancia entre ambos polos no es precisamente una limitación. Bayahíbe tiene acceso al Aeropuerto Internacional de La Romana, se encuentra relativamente cerca del Aeropuerto de Punta Cana y mantiene una conexión con Santo Domingo. Además, tiene a pocos minutos Casa de Campo, su marina, sus campos de golf y Altos de Chavón.

Es decir, cuenta con una combinación de atractivos que pocas veces vemos en otros lugares.

Y, sin embargo, su mercado inmobiliario ha tenido una evolución distinta a la de Punta Cana. Eso no significa que no haya inversión. Al contrario, cada vez se observan nuevos proyectos y propuestas residenciales que buscan aprovechar el posicionamiento del destino. Lo interesante es que todavía parece existir espacio para crecer.

No tengo dudas de que la diferencia de precios entre propiedades comparables en Punta Cana y Bayahíbe es notoria. Porque para un comprador que está evaluando una segunda residencia o una inversión para alquiler vacacional, encontrar un destino consolidado, con buena conectividad y una oferta turística importante puede representar una oportunidad.

Claro, el crecimiento también necesita infraestructura. La ampliación a cuatro carriles de la carretera Bayahíbe–Dominicus es una de las necesidades que el sector ha puesto sobre la mesa.

También está el papel de Central Romana. Su compromiso con la zona se refleja en iniciativas como la construcción de la nueva estación de la Armada Dominicana en Bayahíbe, con una inversión superior a 100 millones de pesos.

Son actuaciones que contribuyen a crear mejores condiciones para una comunidad cuya actividad económica depende, en buena medida, del turismo y del mar.

Hay que mirar a Bayahíbe con otros ojos

Hace años pasé un fin de año en un hotel de Bayahíbe. Recuerdo especialmente el atardecer. Hay lugares donde uno se detiene a mirar cómo cae el sol y entiende por qué tanta gente se enamora de un destino. Bayahíbe tiene ese encanto.

Pero más allá de sus playas y sus atardeceres, lo que me parece verdaderamente interesante es cómo ha evolucionado. Aquel pueblo que visitaba hace 10 años hoy tiene una oferta mucho más amplia, una comunidad internacional establecida, restaurantes, hoteles de grandes cadenas y proyectos inmobiliarios que han encontrado su propio espacio en el mercado.

Bayahíbe tiene su nombre propio en el turismo inmobiliario dominicano. Tiene mercado, tiene demanda, y los planes y expectativas de crecimiento a corto y a largo plazo.