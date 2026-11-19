Vladimir Pimentel, director ejecutivo de ProDominicana, durante el VII Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación. ( SUMINISTRADA POR PABLO ULLOA )

En el VII Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación hubo una pregunta que me hizo pensar en lo mucho que puede cambiar cuando una institución aprende a mirar. Vladimir Pimentel recordó que, en 2020, Biviana Riveiro preguntó: "¿Dónde están las mujeres exportadoras?". Según su relato, entonces no existía una respuesta suficientemente precisa. Las empresarias estaban produciendo, asumiendo riesgos y buscando compradores; faltaba conocerlas mejor para construir una política capaz de acompañarlas. Participar en este encuentro me permitió apreciar el recorrido iniciado y, sobre todo, reflexionar sobre las capacidades que República Dominicana todavía puede desarrollar.

La tesis es sencilla: ampliar las oportunidades de las mujeres para producir, innovar y exportar fortalece la capacidad económica del país. Cuando una empresaria encuentra condiciones para crecer, puede contratar trabajadores, comprar a proveedores, incorporar tecnología y abrir mercados. Su progreso adquiere una dimensión colectiva. Por eso, la exportación femenina merece un lugar central en nuestra conversación sobre productividad y desarrollo.

Los datos presentados por ProDominicana permiten dimensionar esa participación. Entre enero y septiembre de 2026, 251 empresas lideradas por mujeres exportaron 2,758.4 millones de dólares, un 36.7 % más que en igual período de 2025 y el 23 % de las exportaciones nacionales. En el conjunto de 2025, sus ventas externas sumaron 2,902.7 millones de dólares, equivalentes al 20 % de las exportaciones nacionales. Excluyendo el oro, alcanzaron 608.5 millones de dólares, con un crecimiento del 15.5 % respecto a 2024. Estas cifras deben leerse juntas: las totales muestran el peso económico del conjunto; la que excluye el oro permite apreciar el comportamiento del resto de la oferta y la importancia de seguir diversificándola.

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Exportar más, sin embargo, no demuestra por sí solo una mejora de productividad. El valor vendido puede aumentar por precios más altos, mayores volúmenes o cambios en los productos comercializados. La productividad exige examinar cómo se produce: cuánto valor se genera con el trabajo, el capital, el tiempo y los recursos disponibles. Esa distinción importa porque orienta el acompañamiento hacia empresas capaces de mejorar procesos, sostener su calidad y crecer con rentabilidad.

La información presentada revela avances y tareas pendientes. La proporción de empresas exportadoras lideradas por mujeres que superaba los 100,000 dólares anuales pasó de 31.46 % en 2021 a 41.94 % en 2025. Aun así, el 36.8 % registró exportaciones de hasta 10,000 dólares en 2025. Existe una base empresarial cuya presencia internacional necesita consolidarse. El próximo salto consiste en lograr que más empresas puedan atender pedidos recurrentes, conservar compradores y aumentar el valor de lo que ofrecen.

Pensemos en una empresaria que recibe una orden de compra superior a su capacidad habitual. La oportunidad trae consigo una exigencia inmediata: conseguir recursos para adquirir insumos, producir, empacar y transportar antes de cobrar. Si el financiamiento llega después de la fecha de entrega, pierde utilidad. Por eso, el capital de trabajo debe corresponderse con el ciclo del negocio. Evaluar pedidos, historial de cumplimiento y flujos de ingresos puede ayudar a diseñar soluciones financieras más ajustadas a la actividad exportadora, con una valoración responsable del riesgo.

La logística también decide quién puede competir. Un pedido pequeño puede soportar costos de transporte, almacenamiento y trámites que reduzcan considerablemente su margen. La consolidación de cargas, los servicios compartidos de empaque y la coordinación de entregas ofrecen posibilidades para distribuir esos costos entre varias empresas. Para una productora del interior, además, el recorrido desde su comunidad hasta el puerto o aeropuerto forma parte de la competencia internacional. La conexión con los mercados comienza en las condiciones del territorio donde se produce.

Hay una dimensión igualmente decisiva: el tiempo. Cuando la responsabilidad del cuidado de niños, personas mayores o familiares dependientes recae principalmente sobre una empresaria, disminuye su disponibilidad para capacitarse, viajar, negociar y dirigir la expansión del negocio. Una agenda de productividad debe reconocer esa realidad. Servicios de cuidado accesibles, corresponsabilidad familiar y programas de formación compatibles con esas responsabilidades pueden ampliar las posibilidades de participación económica. La autonomía también necesita condiciones cotidianas que permitan ejercerla.

A ello se suma la innovación. Una empresa mejora cuando consigue conservar mejor un alimento, reducir desperdicios, estandarizar una fórmula o anticipar sus necesidades de inventario. También cuando aprende a calcular el costo completo de un pedido y distingue una venta grande de una venta rentable. Las universidades y los centros técnicos pueden contribuir mediante servicios de laboratorio, pruebas de empaque, diseño y mejora de procesos. El conocimiento produce desarrollo cuando llega a la empresa y resuelve un problema concreto.

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Los beneficios pueden extenderse mucho más allá de quienes exportan directamente. Las compras a proveedores nacionales reportadas para estas empresas alcanzaron 102,409.6 millones de pesos en 2025. Esa demanda representa oportunidades para productores agropecuarios, fabricantes de envases, diseñadores, transportistas y prestadores de servicios. Fortalecer esos vínculos permite que una venta internacional movilice capacidades locales. Allí se encuentra una vía para conectar la política exportadora con el desarrollo de nuestras provincias.

Propongo que el acompañamiento se organice como una ruta de crecimiento empresarial, con servicios diferenciados para preparar el producto, concretar las primeras ventas, sostener pedidos y ampliar mercados. Bajo la articulación de ProDominicana, las entidades financieras, las organizaciones empresariales, las universidades y los centros de formación pueden coordinar sus capacidades alrededor de necesidades verificables. Cada empresa debería conocer qué debe mejorar, dónde encontrar apoyo y qué resultado se espera de ese acompañamiento.

La evaluación debe seguir esa misma lógica. Importa saber cuántas empresas mantienen su actividad exportadora, cuántas consiguen compradores recurrentes, cómo evolucionan sus costos y qué empleos generan. También cuántos proveedores nacionales se incorporan y cuántas oportunidades llegan fuera de los principales centros económicos. Esos resultados permiten distinguir las actividades realizadas de las capacidades que permanecen.

La pregunta recordada durante el encuentro ayudó a identificar a las mujeres exportadoras. Ahora corresponde profundizar otra: ¿qué necesita cada una para desarrollar su potencial? Un Estado que funciona para la gente tiene que convertir ese conocimiento en respuestas oportunas, coordinadas y medibles.

Cuando una mujer lleva su producto a otro país, abre una posibilidad para su empresa. Cuando puede innovar, crecer y sumar a otros a ese recorrido, amplía las posibilidades de su comunidad. República Dominicana tiene mucho que ganar haciendo que ese camino esté al alcance de más mujeres. En sus capacidades también se construye el futuro productivo de todos.