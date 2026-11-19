Si tuviese que incluir en mis novelas un jesuita llamado Pablo Mella, pondría a un gordito bajetón, hirsuto como un peluche para flagelantes, dotado de una sonrisa bonachona y del léxico propio de un jevito de los ochenta. No osaría describir, sin embargo, ni sus sesos ni su corazón: no admiten caricaturas.

Envidio a la amiga que me habló de él: a diferencia de ella, no tuve la suerte de coincidir con Pablo en Bélgica, de donde se fue antes de que yo llegara. El caso es que, luego de intercambiar algunos mensajes por Whatsapp, me entraron unas ganas enormes de encontrarlo, en lo cual he reincidido, aunque no tantas veces como hubiera querido.

Pablo Mella es uno de esos raros ejemplares de bípedo implume que combinan caridad e inteligencia. Es normal que me caiga bien: es una versión moderna de san Agustín, mi santo favorito. Pablo tiene un corazón tierno como un pan recién horneado y un intelecto duro como un pan viejo. Sabe muchísimo, pero cuando habla, no parece —citando nuestro tocayo— ni un cántaro que resuena ni un címbalo que retiñe.

Sabía que era un monstruo, pero cuando leí "Los Espejos de Duarte" —cuya lectura recomiendo vivement— hube de concluir que era un monstruo, sí, pero con todo y laguna. Un intelectual de primerísimo orden. Ahora lo llamo "mi epistemólogo favorito".

Cuando, hace un mes, ganó el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes, mi corazón saltó a través de cuarenta y siete aros de alegría y no pude conciliar el sueño. Al honor de haberlo ganado yo hace cuatro años se sumó el de compartirlo ahora con Pablo Mella, quien destinó el suyo a la editorial que dirige. Pan recién horneado, insisto.

No es obligatorio hacerle un favor, ya sea llevarle un pesadísimo diccionario filosófico o dos botellas de Chimay, su favorita: él siempre me perdona el pequeño orgullo intelectual que comparto con William de Baskerville.

Siguiendo su ejemplo, quise ordenarme. Pablo estaría dispuesto a someterme a unos exámenes de nivel, a condición de que me someta a una cruel emasculación que no me entusiasma. Hay que reconocer que Pablo Mella conoce el carácter mudadizo del alma de los hombres.

Recomiendo a Pablo Mella como escritor, consejero, sacerdote, confesor y amigo. Y, en su honor, alzo, no el cáliz de la Alianza Nueva, sino la copa del tintorro de la nostalgia.