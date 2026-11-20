David Collado proyecta una especie de fascinación por el emprendurismo de vitrina, el que viene de fuera, con apellido importado. ( ARCIVO/DIARIO LIBRE )

En la nueva camada de políticos que prometen renovar el rostro del poder en República Dominicana, hay una figura que no irrumpe, sino que se desliza.

Se trata del sosegado y enigmático David Collado, quien no camina: procesiona.

Su andar es lento, casi litúrgico, un contrasentido con la juventud que aún lleva en los hombros.

No hay prisa en sus pasos, como si el tiempo, en lugar de perseguirlo, le obedeciera.

Su estética confirma la contradicción.

Su jovialidad con matices de informalidad denota una extraña volubilidad acompañada con jean y tenis de costo ostentoso que delatan más a boutique de distrito financiero que a mercado de barrio.

Genera la corazonada de que Collado viste como si quisiera ser uno de nosotros sin dejar de recordarnos que ya no lo es.

Su moda, no comunica cercanía, sino distancia.

Es una especie de pasarela del privilegio.

Pero es en su rostro donde el enigma se hace retrato.

Detrás de sus lentes frecuentes en las caras señoriales se registra una expresión de Mona Lisa.

No hay manera de saber si esa comisura levemente elevada es alegría, ironía, cortesía o hastío.

Su dicción, de tono bajo y cadencia desigual, no aclara el misterio, lo profundiza.

Es un político que habla sin decir, que está presente sin dejarse ver.

Uno nunca sabe si está de buen humor o profundamente molesto.

Y en política, la ilegibilidad no es estilo, es una barrera.

Cuando David Collado habla, el país, tiende al bostezo y a la confusión.

No olvidemos que su génesis como político, con imagen de todopoderoso, alejado del partidarismo y con dote de arribista impoluto, procede de un sector económico vigoroso y persistente que hábilmente aquilata y procura controlar los resortes de la gobernanza, pero aparentemente alejado del apetecible asiento palaciego.

La oratoria de Collado es un monólogo fiel a sí mismo, monotemático, circular, anclado a un único altar: contador de turistas.

Procurando insistentemente en establecer cifras y arribos de cruceros blancos y perfectos, atracando en puertos precisos, para visitantes distinguidos.

Mientras tanto, el país real, el que no llega en esas lujosas, atractivas y confortables embarcaciones, sino que empuja las carretillas en los mercados públicos, parece quedar fuera del conteo.

En su rol de productor y conductor de la televisión, David Collado muestra haber aprendido que en la pantalla la imagen es un filtro y que para trascender hay que seleccionar a quién mostrar.

Su cámara siempre apunta hacia arriba, hacia lo exclusivo, hacia un mundo aspiracional donde todo es limpio, moderno y distante.

Allí, el elitismo no es un invitado de su programa; es su anfitrión inseparable.

Y esa misma lógica tiende a gobernar su mirada política.

Es la expresión de una prefabricación de una imagen política donde permanece ausente el liderazgo, promovida por un núcleo familiar que ha interiorizado ser propietario de la nación dominicana.

David Collado proyecta una especie de fascinación por el emprendurismo de vitrina, el que viene de fuera, con apellido importado, mientras el emprendimiento que nace en la pobreza, entre el zinc caliente y la extensión eléctrica improvisada, el que es heroico por necesidad, permanece invisible.

He ahí la gran interrogante que entonces obliga y flota sobre el 2028.

¿Qué tipo de gobernante sería un hombre cuya mayor virtud es ser indescifrable?

¿Cómo se construye un diálogo fluido, abierto y confiable con quien ha hecho del hermetismo su marca?

¿Cómo pretender gobernar a los ciudadanos de a pie cuando se camina tan despacio que parece estar flotando por encima de ellos?

Sin prejuicios, sin hipérboles, cuesta imaginarlo.

Nos motiva a verlo en una cañada preñada de desperdicios contaminantes, bajo el sol, escuchando sin prisa lo que no se puede contar en cifras de turismo.

Pero en República Dominicana, donde la política ha sido capaz de todos los milagros y de todas las resurrecciones, nada se descarta.

Por tanto, la prudencia ordena una sola cosa: esperar, porque en honor a la sinceridad, en esta singular media isla del Caribe, pululan unos extraños especímenes en el ejercicio del partidarismo que dolorosamente estamos llamados a soportar a consecuencia de que subsistimos bajo un ordenamiento social y económico donde reina una supuesta o real democracia que legitima como normal lo insólito revestido de lo sublime, rayando con lo ridículo.

Así son las cosas....