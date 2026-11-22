"El mundo actual experimenta los cambios muy importantes. Cada vez más países se pronuncian a favor de la creación de un sistema de relaciones internacionales justo y democrático, basado en los principios de multipolaridad e igualdad verdadera. Un obstáculo significativo para alcanzar este objetivo sigue siendo las ambiciones neocoloniales de unos Estados occidentales" Vladimir Putin Presidente de Rusia, 16 de noviembre de 2026 “

"La minoría occidental que durante cinco siglos ejercía su dominio en el mundo, aprovechándose de recursos ajenos, no abandona los intentos de conservar sus privilegios ni de imponerles a todos sus "normas". El Occidente está recurriendo cada vez más al uso de la fuerza militar, actuando de una manera impredecible y aventurera, poniendo en peligro las vidas y el bienestar de millones, si no de miles de millones de habitantes de nuestro planeta común" Sergey Lavrov Canciller de Rusia, 26 de septiembre de 2026 “

Estas palabras del Jefe del Estado Ruso en su mensaje de salutación a los organizadores y participantes de la asamblea general del movimiento "Foro de los partidarios de la lucha contra las prácticas contemporáneas de neocolonialismo "¡Por la libertad de las naciones!", así como las del Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, pronunciadas en el transcurso de los debates generales celebrados en el marco del 81 Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, explican de la mejor manera lo que está pasando el día de hoy en la palestra mundial, en particular en Europa y en torno a Ucrania.

Los que desde el exterior apoyaron abiertamente el golpe de estado neonazi en Kiev en 2014, desafiando los principios básicos de la democracia, en su afán de satisfacer sus apetencias económicas, de integrar el territorio ucraniano a la OTAN y de transformar el mismo en el campo de operaciones contra Rusia, son los mismos que ahora sostienen financiera y militarmente al régimen rusófobo de Ucrania, demostrando el total desprecio del derecho internacional.

Como herederos directos de las tradiciones coloniales del Viejo Continente, las élites europeas actúan bajo el lema divide et impera para hacer realidad su utópico sueño de infligir a mi país "una derrota estratégica". Pero estas acciones irresponsables solo llevaron a la destrucción del sistema de seguridad europeo y pusieron en peligro la paz y seguridad internacionales.

Aquel golpe de estado en febrero de 2014 apoyado por el Occidente rompió Ucrania por dentro. El presidente legítimamente electo fue derrocado por la fuerza. Las primeras decisiones del régimen de facto ucraniano fueron la prohibición del idioma ruso y el inicio de operaciones para suprimir la población del Crimea, Sebastópol y del Donbás (Donetsk y Lugansk) que se pronunciaron en contra de la injusticia, reclamando su derecho a libre determinación en plena concordancia con el Artículo 1 de la Carta de la ONU. Los habitantes de Crimea y de Sebastopol tuvieron suerte y oportunamente en marzo de 2014 optaron por realizar los referéndums sobre la independencia y reintegración a Rusia. En contra del Donbás, donde en mayo de 2014 también fueron celebrados los referéndums populares sobre la independencia, el régimen de Kiev lanzó una "operación antiterrorista", usando aviación militar, tanques y artillería. Sus ciudades fueron bombardeadas durante ocho años. En Odesa, el 2 de mayo de 2014, decenas de personas murieron quemadas por los neonazis ucranianos en la Casa de los Sindicatos. Europa mantenía silencio sepulcral ante el genocidio del pueblo rusoparlante de Ucrania.

Durante todos estos largos ocho años Rusia trataba de arreglar este conflicto y solo en 2022 cuando los dirigentes ucranianos declararon públicamente que no iban a cumplir ningún acuerdo de paz y empezaron a prepararse a agredir otra vez las Repúblicas de Donetsk y Lugansk, nosotros reconocimos la independencia de las mismas y firmamos los Tratados de asistencia mutua para defenderlas y poner fin a esta guerra fratricida.

Actualmente los europeos hablan mucho de que las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza y que así lo dispone la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Carta merece una lectura completa. La igualdad de derechos y la libre autodeterminación de los pueblos figuran en el artículo 1, entre los propósitos mismos de la Organización. La integridad territorial aparece después, en el artículo 2. No se puede invocar uno y silenciar el otro.

La Declaración sobre los principios de derecho internacional respecto a las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados, aprobada por la Asamblea General en 1970 (Resolución 2625) precisa: todos los Estados deben reconocer la soberanía y la integridad territorial de aquellos Estados cuyos gobiernos respetan el derecho de autodeterminación y representan a toda la población que vive en el territorio respectivo. El poder ilegal surgido en Kiev en febrero de 2014 no representaba a los habitantes de Crimea, Sebastópol ni del Donbás. Por eso ellos decidieron su destino en referendos.

Merece mencionar aquí que el mismo Occidente no tuvo reparos con el principio de la libre autodeterminación cuando reconoció en 2008 la independencia unilateral de Kosovo, sin referéndum alguno. Tampoco se acordó de la soberanía de los Estados al bombardear Yugoslavia en 1999. Los principios "a la carta" son un rasgo clásico de la mentalidad colonial.

Hoy los neonazis ucranianos y sus patrocinadores europeos insisten en "un alto el fuego inmediato e incondicional". Rusia ya conoce muy bien ese camino. En 2014-2015 fueron firmados los Acuerdos de Minsk con Alemania y Francia como garantes y con el respaldo unánime del Consejo de Seguridad de la ONU (Resolución 2202). Kiev nunca los cumplió. En diciembre de 2022, la excanciller alemana Angela Merkel explicó por qué. En la entrevista con el semanario "Die Zeit", reconoció que los acuerdos fueron un intento de darle tiempo a Ucrania, y que esta lo aprovechó para fortalecerse militarmente. El expresidente francés François Hollande lo confirmó al hablar con el diario ucraniano "The Kyiv Independent". Lo dijeron los propios garantes. La tregua no sirvió para la paz, sino para rearmar a una de las partes.

En la primavera de 2022 Rusia y Ucrania tuvieron una buena oportunidad de acordar los parámetros del arreglo, pero Kiev la perdió, alentado por sus patrocinadores occidentales, con Londres a la cabeza. Luego el régimen ucraniano tenía muchas ocasiones para alcanzar la paz mediante varias rondas de conversaciones con el apoyo de Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Lamentablemente, los europeos siempre ponían trabas a este proceso, como lo sucedió, verbigracia, después de Estambul en 2022 o de Anchorage en 2025.

Hoy, un alto el fuego sin acuerdo de fondo, con armas que siguen llegando y planes de desplegar tropas europeas en el suelo ucraniano, no conduciría a la paz, sino a otra guerra. A su vez, Rusia quiere la paz duradera, para generaciones en adelante, eterna.

En los países de la UE no son sinceros cuando afirman que el ingreso de Ucrania en la OTAN nunca estuvo en la agenda. En la cumbre de Bucarest de 2008, la Alianza declaró que Ucrania y Georgia serían sus miembros. El 17 de diciembre de 2021, Rusia propuso al Occidente dos proyectos de documentos de garantías de seguridad, las propuestas eran muy concretas. Que la Alianza renunciara a seguir ampliándose, absorbiendo Ucrania. Que no desplegara fuerzas ni armamento en los países que ingresaron después de mayo de 1997, cuando se firmó el Acta Fundacional Rusia-OTAN. Que no realizara actividad militar en Ucrania, Europa del Este, el Cáucaso Sur y Asia Central. Que ninguna de las partes emplazara misiles de alcance intermedio y corto en zonas desde donde pudieran alcanzar el territorio de la otra. Las propuestas fueron rechazadas de manera muy soberbia y altanera.

Cada Estado, según los europeos, es libre de elegir sus alianzas. Pero es solo la mitad del principio estipulado en la Carta de Estambul de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa de 1999. La otra mitad es que ningún Estado reforzará su seguridad a expensas de la seguridad de otros. La seguridad de unos no puede construirse sobre la inseguridad de otros. La Unión Europea dice querer la paz. Sus actuaciones atestiguan lo contrario.

Quisiera abarcar también un problema que es, sin duda alguna, la más importante por lo que atañe a toda la humanidad directamente. Es el tema del neonazismo. Aquellos europeos quienes descartan las advertencias rusas sobre este mal en Ucrania deberían explicar por qué en este país glorifican a los colaboradores de Hitler, organizan marchas juveniles con simbología nazi, crean panteón con los restos de los acólitos hitlerianos, los que participaron en ejecuciones en masa de los civiles rusos, ucranianos, bielorrusos, judíos, gitanos y de la gente de otras nacionalidades durante la II Guerra Mundial. Los crímenes de aquella conflagración hace 80 años fueron condenados por el Tribunal Militar de Núremberg. La sentencia histórica de ese Tribunal de los Pueblos puso fuera de la ley y la moral la ideología de odio del nazismo. Los resultados de la II Segunda Guerra Mundial fueron fijados en las decisiones de las Conferencias de Yalta y Potsdam en 1945 donde trataron los temas de las realidades de posguerra, inclusive los procesos de desmilitarización y desnazificación, y están consagrados en la Carta de la ONU, formando parte inalienable del Derecho Internacional. Quizás, esta "ceguera" se explica porque en algunos países europeos ahora derrumban los monumentos a los soldados libertadores soviéticos, porque estos memoriales le recuerdan a su propio pasado de colaboración con los nazi y fascistas. Sea cual sea, los intentos de reescribir la historia conducen a la repetición de errores y tragedias del pasado.

Sería lógico mencionar aquí que mientras el pasado 19 de noviembre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos celebraron el encuentro histórico en Shenzhen para hablar de los asuntos de la paz y cooperación en el mundo, los europeos se reunieron en Berlín en la cumbre de la así llamada "coalición de los dispuestos", es decir, de los países que están dispuestos a continuar la guerra contra Rusia hasta agotar el último ucraniano. Estos hechos hablan mucho por sí solos.

Para finalizar vale destacar las siguientes palabras del Viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Ryabkov, en su discurso sobre el tema "Valoraciones de la situación en materia de seguridad militar en Europa" pronunciado en la mesa redonda internacional "Militarización de Europa: ¿qué sucederá más adelante?", Viena, el 9 de noviembre de 2026, cito: "Dirigiéndonos a nuestros vecinos europeos, quisiéramos transmitirles una idea sencilla: Rusia, en todas sus formas históricas, jamás ha intentado colonizar ni conquistar Occidente. En cambio, desde esa dirección han llegado a nuestro territorio más guerras que desde todas las demás juntas. Rusia no inició estas guerras, sino que les puso fin, en ocasiones incluso en la capital del enemigo, asumiendo la responsabilidad por la configuración del orden de posguerra. Así ocurrió tanto en 1815 como en 1945.

Ahora, como siempre, procuramos evitar un nuevo conflicto, pero no a costa de sacrificar los intereses rusos. Estamos convencidos de que, tarde o temprano, en las capitales europeas madurarán las condiciones para entablar un diálogo basado en los principios de seguridad igual e indivisible, pragmatismo y consideración mutua de los intereses. Con quienes estén dispuestos a ello y sean capaces de abandonar sus intentos de imposición, será posible dialogar sobre los principios de coexistencia pacífica en el marco de una futura arquitectura de seguridad euroasiática. Solo cabe esperar que la inevitable transición de Occidente desde un belicismo desenfrenado y una rusofobia cavernícola hacia una mayor prudencia política no se pague con nuevos derramamientos de sangre".

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Alexey Seredin

Embajador de Rusia en República Dominicana