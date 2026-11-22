El 30 de octubre de 1989 escribí en Última Hora sobre un bachiller que llegó a una empresa en busca de empleo. Había pasado doce años en la escuela y llevaba consigo un título. Cuando le preguntaron qué sabía hacer, respondió "cualquier cosa". El muchacho había cumplido con lo que se le pedía. Sin embargo, a la hora de buscar trabajo, apenas podía decir qué tarea estaba preparado para asumir. Su respuesta planteaba una pregunta que correspondía contestar a la escuela. ¿Qué oportunidades concretas le había abierto después de doce años de estudio?

En aquel artículo propuse abrir una vía de formación técnica desde séptimo grado. En 2026, al frente del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, he vuelto sobre aquella pregunta. Sigo convencido de que el bachillerato debe preparar para el trabajo. Hoy daría al estudiante una formación común sólida y tiempo para probar sus aptitudes antes de elegir. Es difícil decidir qué oficio aprender cuando apenas se conocen los oficios que existen.

Antes de elegir un oficio, hay aprendizajes que sirven para cualquiera. Siempre he insistido en la importancia de la lectura, la escritura y el pensamiento crítico. Un joven que lee las instrucciones de una máquina, revisa un contrato o consulta una herramienta de inteligencia artificial necesita entender lo que tiene delante, advertir qué información le falta y saber cómo comprobarla. Esa capacidad empieza a formarse cuando un maestro pide a sus alumnos que expliquen con sus propias palabras lo que acaban de leer.

Imaginemos a una alumna que lee un texto con soltura y tiene dificultades para explicar por qué ocurrió lo que acaba de leer. Su maestro puede detectar esa dificultad y trabajarla con ella. Si la misma dificultad aparece en muchos centros de una zona, el Estado tiene una razón concreta para reforzar allí la enseñanza de la lectura. Por eso propongo el seguimiento de cada estudiante y evaluaciones nacionales periódicas.

Sobre esa base común se puede construir una secundaria que dé opciones reales. En el anteproyecto de Ley General de Educación, planteé un primer ciclo común y dos rutas en el segundo, una científico-técnica y otra científico-humanista. La primera permitiría practicar en un entorno de trabajo lo aprendido en el aula. Su calidad se verá también al graduarse, cuando el joven pueda ejercer un oficio, continuar sus estudios o cambiar de rumbo aprovechando lo que ya sabe.

Cuando hablo de una escuela del siglo XIX, con profesores del XX y estudiantes del XXI, pienso en la responsabilidad de quienes dirigimos las instituciones. Si le pedimos a un maestro que siga de cerca el progreso de sus alumnos y ajuste sus clases a lo que observa, debemos darle formación, materiales y tiempo para prepararlas. La reforma llegará al aula cuando el docente pueda dedicarle a esa tarea el tiempo que exige.

Vuelvo al bachiller de 1989. Si hoy le hicieran la misma pregunta, quisiera oírlo decir "esto sé hacer" y contar dónde lo aprendió y cómo lo puso en práctica. Y quisiera que sus hijos, al terminar el bachillerato, pudieran decirlo con esa misma seguridad y hacerse una pregunta propia. "¿Qué más puedo aprender?".