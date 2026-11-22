Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia cobran algunos de los impuestos más altos del mundo para sostener Estados de bienestar generosos y, aun así, sus economías son más libres que la dominicana. En el Índice de Libertad Económica 2026 de la Fundación Heritage obtienen entre 75 y 79 puntos; República Dominicana, con una carga tributaria bastante menor, se queda en 63.8. La paradoja, recogida en una gráfica del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), desmonta la idea de que una economía es más libre cuanto menos cobra el Estado. La libertad económica depende menos del tamaño de la factura fiscal que de la calidad de las instituciones: reglas claras, decisiones previsibles y autoridades que las apliquen sin arbitrariedad. Y la falta de esa calidad tiene un precio que el país paga todos los días: el de la incertidumbre.

La explicación está en lo que mide el índice. De sus doce componentes —entre ellos, los derechos de propiedad, la eficacia judicial, la integridad gubernamental, la carga tributaria, las condiciones regulatorias y la apertura de los mercados—, buena parte evalúa cómo funcionan las instituciones, no cuánto recaudan. Una empresa puede pagar una tasa baja y, aun así, tener enormes dificultades para operar si desconoce cuánto tardará una autorización o si podrá hacer cumplir un contrato. Conviene, eso sí, una precaución: ningún índice resume toda la realidad de un país, ni una puntuación demuestra por sí sola qué medida produce qué resultado. Su utilidad está en ayudarnos a formular mejores preguntas y a dejar atrás etiquetas que explican poco y enfrentan mucho.

Quien emprende ya asume los riesgos propios de cualquier negocio: calcular costos, encontrar clientes, conseguir financiamiento. A ellos se suma uno evitable cuando las decisiones públicas carecen de plazos previsibles, los procedimientos admiten interpretaciones contradictorias o varias dependencias reclaman competencia sobre un mismo asunto. Esa incertidumbre consume recursos antes de que se produzca el primer bien o se contrate al primer trabajador, y golpea sobre todo al pequeño empresario, que dispone de menos capital y menos tiempo para resistir. Cuando los trámites innecesarios se acumulan, emprender se convierte en un privilegio de quienes pueden financiar la espera.

Por eso la calidad institucional debe ocupar el centro de la conversación sobre libertad económica. Proteger la propiedad requiere registros confiables y mecanismos eficaces para resolver controversias. La competencia exige autoridades capaces de impedir privilegios y abusos. La inversión necesita decisiones motivadas, procedimientos transparentes y reglas cuya aplicación pueda anticiparse. Y la protección de bienes compartidos —el agua, la salud, el territorio, las condiciones de trabajo— requiere instituciones con capacidad técnica, recursos y autoridad para regular y fiscalizar. Regulación y libertad económica no son contrarias; lo que se opone a la libertad es la arbitrariedad. Una institución gana legitimidad cuando explica sus decisiones y aplica los mismos criterios a quienes se encuentran en condiciones equivalentes.

Los grandes proyectos de inversión ilustran ese equilibrio. Un proyecto debe estudiarse con rigor, sus impactos deben evaluarse y las obligaciones de la empresa deben quedar claramente establecidas; la ciudadanía tiene derecho a conocer los riesgos y a participar mediante los mecanismos correspondientes. Quien invierte, a su vez, necesita saber qué requisitos debe satisfacer, quién decidirá y en qué plazo. Un procedimiento confiable permite autorizar con condiciones cuando existe fundamento, rechazar cuando la evidencia lo exige y, en ambos casos, vigilar que se cumpla lo acordado. Lo que deteriora la confianza de todos —del inversionista, de la comunidad y de la propia administración— es que las decisiones se posterguen sin plazo. Un país que necesita atraer inversión en todos sus sectores no puede permitirse que invertir dependa de cuánto se pueda esperar.

Esa exigencia no recae solo sobre el Estado. Un entorno de reglas claras es también un compromiso del sector productivo, que tiene un interés directo en que ninguna empresa compita con ventajas que no provengan de su propio esfuerzo. Al sector privado le corresponde invertir, innovar, cumplir sus obligaciones y competir creando valor, con aportes al país en empleo y encadenamientos productivos. Al Estado, construir un entorno donde cumplir sea posible y la arbitrariedad tenga límites efectivos.

Quizá esa sea la lección nórdica más útil. Financiar educación, salud, infraestructura y protección para los más vulnerables requiere una economía capaz de generar valor de manera continua, y esa capacidad depende de la productividad, la formalización y la inversión. No se trata de copiar un modelo: las diferencias institucionales, productivas y fiscales de República Dominicana obligan a evaluar qué reformas pueden funcionar en nuestra realidad. Pero aquella experiencia muestra que la iniciativa empresarial, la capacidad del Estado y la protección social pueden reforzarse en lugar de excluirse. Si el país aspira a duplicar el tamaño de su economía hacia 2036, y a que ese crecimiento se traduzca en mejores empleos, servicios confiables y un costo de vida más llevadero, la calidad de sus instituciones no es un asunto secundario.

Hay un punto de partida concreto: hacer públicos los requisitos, plazos y responsables de los trámites que más afectan la actividad productiva; medir sus tiempos reales de respuesta; establecer mecanismos eficaces para corregir los retrasos injustificados, y revisar las exigencias que encarecen la formalización sin aportar una protección verificable. La reforma institucional necesita resultados que el ciudadano pueda reconocer.

Esos resultados se miden en la vida cotidiana: cuando una persona puede formalizar su negocio, acceder al crédito y emprender sin depender de una relación personal; cuando una comunidad recibe respuestas sustentadas, y cuando una empresa conoce las reglas que regirán su inversión de principio a fin. Ahí, y no en la tasa impositiva, se juega la libertad económica de un país.