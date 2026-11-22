El espejo de una sociedad: lo que el estado de nuestras escuelas y hospitales dice del país. ( GENERADA CON IA )

Hay una realidad que se repite en las comunidades de RD y que merece una profunda reflexión: el progresivo deterioro de las infraestructuras destinadas a ofrecer servicios públicos. Escuelas con filtraciones, hospitales y centros de atención primaria con instalaciones deterioradas, baños fuera de servicio, oficinas gubernamentales descuidadas, mobiliario y equipos destruidos y espacios que no transmiten dignidad y confianza; evidencian abandono.

Esta situación tiene dos responsables que no pueden eludir su compromiso: el Estado y la ciudadanía.

Por un lado, corresponde a los gestores públicos garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones bajo su administración. Gobernar no consiste únicamente en inaugurar obras, cortar cintas y anunciar nuevas inversiones. También implica conservar lo construido, administrar eficientemente los recursos y asegurar que las infraestructuras públicas mantengan las condiciones necesarias para cumplir su función. El mantenimiento no debe ser una reacción ante las denuncias o las emergencias, sino una política permanente de gestión pública.

Una escuela deteriorada compromete el aprendizaje; un hospital descuidado afecta la calidad y dignidad de la atención; una oficina pública en condiciones deplorables transmite una imagen de desorganización institucional y falta de respeto hacia el ciudadano. El abandono, además, termina convirtiéndose en un gasto mayor para el Estado, pues reparar a tiempo siempre será menos costoso que reconstruir.

Pero sería injusto atribuir toda la responsabilidad a las autoridades. Existe también un problema cultural que debemos enfrentar: la falta de conciencia de una gran parte de la sociedad sobre el valor de los bienes públicos. Paredes vandalizadas, baños destruidos, mobiliario maltratado, desperdicios arrojados en cualquier lugar y equipos dañados reflejan una preocupante ausencia de sentido de pertenencia.

Lo público no significa que no sea de nadie. Significa que es de todos y, precisamente por eso, todos tenemos la obligación de protegerlo.

Necesitamos superar esa equivocada percepción de que cuidar lo ajeno es una virtud, mientras que cuidar lo público carece de valor. La educación ciudadana, el respeto por los espacios colectivos y la aplicación de consecuencias ante los actos vandálicos deben formar parte de una nueva cultura nacional.

El Estado tiene la obligación de mantener; la ciudadanía, el deber de cuidar. Ninguna de estas responsabilidades sustituye a la otra.

La calidad de una sociedad también se mide por el estado de sus escuelas, hospitales, centros de salud y oficinas públicas. Construir infraestructuras es importante, pero conservarlas es una expresión mucho más profunda de desarrollo.

Un país no demuestra su progreso solamente por las obras que inaugura, sino también por la capacidad de mantenerlas en condiciones dignas para las generaciones presentes y futuras.