Gobiernos locales sin recursos: ¿cómo exigir resultados con presupuestos insuficientes? ( GENERADA CON IA )

Los municipios son la expresión del Estado más cercana a la vida cotidiana de los ciudadanos. Es allí donde las necesidades de la población adquieren rostro y nombre.

En nuestro país persiste una contradicción. Los municipios disfrutan de autonomía constitucional, pero carecen de independencia económica para ejercer plenamente sus responsabilidades.

El artículo 199 de la Constitución reconoce a los municipios y distritos municipales autonomía presupuestaria, administrativa y normativa, dentro de las competencias establecidas por las leyes. Por su parte, la Ley 176-07 define las atribuciones de los ayuntamientos y sus responsabilidades frente a la población.

Estas disposiciones reconocen que los gobiernos municipales son instituciones con autoridades elegidas democráticamente, patrimonio propio y responsabilidades claramente establecidas.

Pero una cosa es la autonomía consignada en las leyes y otra la capacidad real para ejercerla.

La Ley 166-03 estableció una participación municipal equivalente al 10 % de los ingresos del Estado, disposición que históricamente no se ha materializado en las asignaciones presupuestarias. Para 2026, el presupuesto nacional contempló transferencias al ámbito local por 26,570 millones de pesos, incluidos los recursos destinados a la Liga Municipal Dominicana.

Es una cantidad importante. Los ayuntamientos tienen a su cargo la recogida y disposición de residuos sólidos, el mantenimiento de calles y caminos vecinales y la conservación de parques y cementerios. A esas obligaciones se suma la atención a las demandas de la comunidad.

¿Cómo exigir resultados satisfactorios a instituciones que no disponen de recursos suficientes para atender sus obligaciones? También reconocemos que hay ayuntamientos que necesitan mejorar la transparencia administrativa y desarrollar mecanismos más eficientes de recaudación.

La autonomía municipal exige controles. Cuanto mayor sea la independencia de los gobiernos locales, mayor será su responsabilidad frente a los ciudadanos.

Los gobiernos locales también tienen la responsabilidad de promover el desarrollo integral del municipio y articular los esfuerzos de las instituciones públicas.

Aquí aparece otra cuestión fundamental: la relación entre los ayuntamientos y el Gobierno central.

Esa relación no debe establecerse en términos de subordinación política ni de competencia por el protagonismo de las obras públicas.

Debe fundamentarse en la cooperación institucional, el respeto a las competencias legales y la planificación conjunta.

Cuando ambas instancias trabajan de manera coordinada, las posibilidades de mejorar los servicios y aprovechar las inversiones aumentan.

La falta de coordinación lleva a duplicar esfuerzos, desperdiciar recursos y emprender proyectos que no siempre responden a las prioridades de la población.

Arrastramos una debilidad histórica: la excesiva centralización de las decisiones.

Esta práctica debilita la institucionalidad municipal y termina convirtiendo derechos ciudadanos en favores políticos.

El municipio debe ser una escuela de democracia.

Las juntas de vecinos, los empresarios, las iglesias y las organizaciones sociales necesitan participar activamente en la definición de prioridades y en la vigilancia de los recursos públicos.

La reciente iniciativa gubernamental de mejorar la planificación y el seguimiento de las inversiones municipales puede contribuir a fortalecer este proceso. Pero sus resultados dependerán de la voluntad política de las autoridades y de la capacidad de invertir en soluciones concretas.

El país necesita avanzar hacia una verdadera descentralización, acompañada de financiamiento suficiente, controles efectivos y personal municipal capacitado.

La autonomía municipal implica elegir a un alcalde y a un concejo de regidores, dotarlos de los medios para responder a sus comunidades y exigirles resultados.

El desarrollo se construye en cada municipio, en sus barrios y campos, allí donde los ciudadanos esperan respuestas y donde las promesas políticas deben convertirse en realidades.

Una democracia que no fortalece sus municipios termina debilitándose desde sus propias raíces.