Una familia puede haber mejorado sus ingresos, comprado una vivienda y, aun así, llegar a fin de mes con la misma pregunta: ¿cuánto me queda? Esa pregunta rara vez aparece en las estadísticas de crecimiento, pero define si un hogar ahorra, resiste un imprevisto o forma patrimonio. La Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares de 2018, del Banco Central, permite dimensionarla: un hogar del tercer quintil recibía en promedio 29,762 pesos mensuales de ingreso disponible y gastaba 25,672 pesos en consumo; en el cuarto quintil, el ingreso era de 41,065 pesos y el gasto de 31,166 pesos. Les quedaban, por tanto, unos 4,100 pesos y unos 9,900 pesos al mes. Son cifras históricas, y un quintil no equivale automáticamente a clase media. Pero muestran qué tan estrecho es el margen en el que una factura más alta o más baja puede inclinar la balanza.

Por eso importa lo que ocurre con la electricidad. Los paneles solares ya forman parte del paisaje dominicano: están en viviendas, comercios, industrias y hoteles. Son una oportunidad para diversificar la matriz energética y depender menos de combustibles importados. Pero plantean una pregunta que no debemos esquivar: ¿quién recibirá los beneficios económicos de producir electricidad con tecnologías cada vez más competitivas?

La respuesta no es automática. Una cosa es reducir el costo de generar electricidad; otra, el de distribuirla; y una tercera, que el ahorro llegue a la factura. Entre esos tres momentos intervienen contratos, redes, subsidios, pérdidas y decisiones regulatorias. Ahí está la economía política de la transición energética.

Los avances existen. La Comisión Nacional de Energía anunció que el país alcanzó el 25 % de generación renovable, y el sector eléctrico recibió 743.5 millones de dólares de inversión extranjera directa, el 25.7 % del total, según el Ministerio de Energía y Minas. Son señales de capacidad para atraer capital y tecnología. Pero la inversión, por sí sola, no mide el bienestar de los hogares.

La otra cara está en las distribuidoras. Según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), con datos del Ministerio de Energía y Minas, en 2025 las distribuidoras compraron 20,721.6 gigavatios-hora; el 38.8 % no se facturó y otro 3.5 % se facturó, pero no se cobró: pérdidas totales de 42.3 %. En 2024 habían sido de 42.2 %, y entre enero y julio de 2026 el informe de desempeño del Ministerio las calcula en 44.1 %.

Conviene leer ese indicador con precisión. No significa que la electricidad desaparezca ni que todo sea robo: incluye pérdidas técnicas, deficiencias comerciales y problemas de cobranza. Pero revela una realidad económica: de cada cien unidades de energía adquiridas, más de cuarenta no se convierten en ingresos para el sistema. Esa es la paradoja. Podemos instalar más generación renovable mientras una parte considerable del valor de la electricidad se pierde antes de llegar a las cuentas del sistema. Una planta solar puede producir a costo competitivo, pero si la red pierde más de lo debido y la cobranza es insuficiente, el ahorro puede quedar absorbido por otros componentes del servicio.

Eso se refleja en las finanzas públicas. En 2025 el Gobierno transfirió 107,855 millones de dólares para cubrir el déficit del sistema eléctrico, un máximo histórico, según la Dirección General de Presupuesto. Equivale a cerca del 1.3 % del producto interno bruto, estimado por esa misma institución en 8,113,264 millones para 2025, y a casi 9,000 millones de pesos cada mes. Hasta agosto de 2026 las transferencias ya sumaban 77,926 millones de pesos. No todo es desperdicio: incluye obligaciones reales del sistema y la protección de los consumidores. Pero su magnitud obliga a preguntar qué parte protege a las familias y qué parte podría reducirse con mejor gestión.

Hay, además, un problema de incentivos. Si una distribuidora sabe que sus déficits terminarán cubiertos con transferencias públicas, puede debilitarse la disciplina financiera, a menos que ese respaldo venga acompañado de metas exigibles y consecuencias por incumplirlas. No es atribuir mala fe a nadie: las instituciones responden también a las reglas bajo las cuales operan. Tampoco se trata de retirar subsidios indiscriminadamente. La electricidad es indispensable y muchas familias no pueden absorber aumentos. Pero debemos distinguir entre subsidiar a un hogar vulnerable y financiar indefinidamente las pérdidas evitables de una empresa. Cada peso destinado a lo segundo no está disponible para escuelas, salud o infraestructura.

La generación solar distribuida añade otra dimensión. Una familia propietaria, con capacidad de financiar paneles, puede reducir lo que compra a la red; una empresa puede gestionar mejor sus costos. Conviene facilitarlo cuando sea viable. Pero una familia inquilina, que vive en un apartamento sin acceso individual al techo o sin capacidad de endeudamiento, no tiene las mismas posibilidades. Y quien genera parte de su electricidad suele seguir usando la red de noche o cuando su producción no alcanza; esa infraestructura tiene costos que alguien debe financiar. Una regulación inadecuada podría desalentar inversiones eficientes o trasladar costos a quienes no pueden instalar paneles. Eso no demuestra que los paneles perjudiquen a quienes no los tienen: la generación distribuida también puede aportar beneficios al sistema, según dónde se instale y qué inversiones evite. Por eso necesitamos reglas basadas en evaluaciones independientes que midan beneficios y costos compartidos.

Nos falta, sobre todo, información. Sabemos mucho más sobre cuánta energía se produce que sobre cuánto pesa su costo en el margen de los hogares. La encuesta de 2018 agrupa la electricidad con la vivienda, el agua y otros combustibles, de modo que no permite ver la carga energética por nivel de ingreso, territorio, tipo de vivienda o condición de propietario o inquilino. Sin esa medición diseñaremos políticas de ahorro sin saber quiénes pueden aprovecharlas y quiénes quedan excluidos.

Por eso propongo una evaluación pública de la incidencia económica y social de la transición energética. Antes de aprobar incentivos, modificar mecanismos de compensación o comprometer recursos fiscales importantes, deberíamos responder tres preguntas: quién recibe los beneficios, quién asume los costos y qué ocurre con los consumidores que no pueden invertir por su cuenta. Esa evaluación debe acompañarse de un balance anual que integre generación renovable, costo del suministro, pérdidas de distribución, transferencias fiscales, calidad del servicio y carga energética de los hogares y de las pequeñas empresas, como la panadería o el taller que necesita suministro confiable y costos previsibles. No exige crear otra burocracia: puede construirse con las estadísticas del Banco Central, la Oficina Nacional de Estadística, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía y Minas y los organismos reguladores, con metodologías transparentes y comparables. Así distinguiríamos una transición que solo aumenta la capacidad instalada de otra que además mejora la economía de las familias, y sabríamos cuándo un incentivo produce beneficios colectivos y cuándo favorece sobre todo a quienes ya tienen más recursos.

Hacia 2044, cuando cumplamos doscientos años de independencia, deberíamos aspirar a un sistema eléctrico menos vulnerable a los combustibles importados, financieramente sostenible y capaz de respaldar una economía más productiva. Eso exige inversiones, pero también instituciones que funcionen, contratos transparentes y una distribución razonable de los costos.

La transición energética no se decidirá solo en los parques solares ni en las inversiones anunciadas. Se decidirá en las reglas que determinan quién paga la electricidad, quién financia las pérdidas y quién recibe el beneficio de generar con mayor eficiencia. Y se medirá en el margen de cada familia a fin de mes: si la energía limpia no mejora esa cifra, todavía no habremos terminado la transición.

Vamos por lo que nos une. Y pocas cosas nos unen tanto como querer que el esfuerzo de cada familia rinda un poco más cada mes.