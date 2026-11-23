Cuando el tren trajo el teatro: la conexión entre el ferrocarril de 1887 y La Progresista. ( IMAGEN CEDIDA )

Hubo un tiempo en que atravesar el Cibao para llevar sus productos al mar era una prueba de resistencia. Llegar desde La Vega hasta el puerto de Sánchez podía tomar hasta ocho días de camino, según las crónicas de la época. Ríos caudalosos como el Yuna y el Camú, que hoy cruzamos en minutos, entonces eran barreras peligrosas; en temporada de lluvias, las crecidas podían aislar la región durante semanas. Los caminos de tierra se convertían en lodo profundo; las recuas de mulas se atascaban; y mercancías que tardaban meses en cosecharse podían perderse o dañarse antes de llegar a su destino.

En medio de esa dificultad, un hombre vio más lejos que todos: don Gregorio Rivas. Comerciante, hacendado y hombre práctico, comprendió que el futuro del Cibao no estaba en la voluntad de los ríos, sino en la firmeza de los rieles. Su nombre quedó grabado para siempre junto a una de las obras de infraestructura más trascendentales de la historia dominicana: el ferrocarril Sánchez–La Vega, inaugurado el 16 de agosto de 1887.

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De la navegación fluvial al sueño de los rieles

Rivas conocía bien el problema en carne propia. Durante años, había impulsado la navegación por el río Yuna, obteniendo del gobierno autorización para limpiar cauces, construir embarcaderos y almacenes. Creía que el agua sería la gran vía del comercio cibaeño y lo fue, en parte, pero la naturaleza demostró tener la última palabra. Los bancos de arena que cambiaban con cada crecida, las rachas de sequía que reducían el caudal y las tormentas que volvían peligrosa la navegación convencieron a Rivas de algo que pocos se atrevían a imaginar: el progreso del Cibao necesitaba una vía que no dependiera de las lluvias.

El 5 de mayo de 1883, el gobierno del presidente Ulises Heureaux firmó el decreto que otorgaba a Gregorio Rivas la concesión exclusiva para construir y explotar un ferrocarril que, en su idea original, debía unir Samaná con Santiago de los Caballeros. Era un proyecto audaz, quizás demasiado para la época. Rivas recorrió ciudades y campos, expuso planes, reunió apoyos, pero pronto comprendió que los recursos locales no bastaban. La obra requería capitales de otro orden.

Fue entonces cuando estableció contacto con Alexander Baird, influyente comerciante e inversionista escocés con amplios intereses en el Caribe. Baird vio en el proyecto una oportunidad real: el Cibao era una región rica en productos agrícolas que buscaban salida al mercado mundial. Aportó el grueso de la inversión y gestionó la compra de materiales y equipo en Europa. La dirección técnica quedó en manos del ingeniero Charles McGregor, quien trajo planos, cálculos y experiencia de los ferrocarriles británicos.

Es importante decirlo con claridad: Gregorio Rivas no construyó el ferrocarril solo. No fue quien colocó cada riel ni quien diseñó cada puente. Pero fue él quien concibió la necesidad, quien obtuvo la concesión, quien convenció a los escépticos, quien buscó los aliados y quien mantuvo viva la idea cuando todo parecía difícil. Su obra fue la visión y la gestión, y sin ellas, los rieles no habrían llegado al Cibao en esa época.

La realidad geográfica y económica impuso también su propia lógica: la ruta Samaná–Santiago resultó demasiado costosa y compleja. En su lugar, se trazó el recorrido que conectaría el puerto de Las Cañitas —rebautizado como Sánchez— con La Vega, en una extensión aproximada de 100 kilómetros, aprovechando los valles de los ríos Yuna y Camú, corredores naturales que reducían las pendientes y facilitaban el paso.

Una obra que venció a la naturaleza

Construir un ferrocarril en el Cibao de finales del siglo XIX fue, en palabras de quienes lo vivieron, una lucha diaria contra el terreno. No existían máquinas excavadoras modernas; casi todo el trabajo se hacía a mano, con picos, palas y carretillas. Había que abrir trocha en zonas boscosas, rellenar ciénagas, desviar arroyos y construir puentes de madera y piedra que resistieran las crecidas.

Los primeros campamentos y talleres se instalaron en Santa Capuza, la hacienda de Gregorio Rivas, donde se concentraron oficinas, almacenes de materiales y viviendas para los encargados. Desde allí partieron las cuadrillas que avanzaban por tramos, hacia el norte y hacia el sur. Posteriormente, el centro de operaciones se trasladó a Las Cañitas, un pequeño puerto natural que fue acondicionado con muelles, grúas y depósitos para recibir todo lo que la obra necesitaba.

Cada riel, cada locomotora, pieza de repuesto y hasta el carbón que alimentaba las calderas llegaron desde Londres. En los talleres trabajaron obreros venidos de distintas islas del Caribe cubanos, puertorriqueños, jamaiquinos y dominicanos, hombres que aprendieron el oficio sobre la marcha y formaron una comunidad unida por el trabajo y el vapor. La obra no solo trajo progreso; también trajo diversidad.

16 de agosto de 1887: el día que llegó el futuro

Tras cuatro años de esfuerzo, dificultades y esperas, llegó el momento. El 16 de agosto de 1887, la locomotora avanzó por la vía que terminaba en la estación de La Vega. El silencio de la ciudad se rompió con el silbido del vapor y el rodar pesado de las ruedas sobre el hierro. Gentes de todas las edades, clases y barrios se acercaron a verla: para muchos, era la primera máquina de ese tipo que veían en su vida.

Lo que antes tomaba casi una semana de viaje, ahora se recorría en cuatro horas. El cambio no fue solo de velocidad; fue de mentalidad. La Vega dejó de sentirse una ciudad lejana y aislada. De pronto, estaba conectada.

El cacao, la riqueza que viajó sobre ruedas

El ferrocarril transformó la economía de la región de manera inmediata. El cacao, cuyo cultivo venía expandiéndose desde la década de 1870, encontró en el tren su mejor aliado. Antes, parte de la cosecha se dañaba en el camino; ahora llegaba al puerto en perfecto estado, con mayor rapidez y menor costo. Los agricultores recibían mejores precios; los comerciantes podían exportar volúmenes mayores; y la reputación del cacao vegano creció en los mercados de Europa y Estados Unidos.

Junto al cacao salieron café, tabaco, cueros, maderas finas, frutas y cera. Y en el viaje de regreso, el tren traía telas, herramientas, maquinaria, productos de consumo y noticias del mundo. La estación se convirtió en el corazón comercial de la ciudad: alrededor de ella surgieron almacenes, casas de comercio, hoteles y restaurantes. La Vega creció, se transformó, se modernizó.

Cuando el tren trajo cultura: la semilla de La Progresista

Pero el ferrocarril no transportó solo mercancías. Transportó personas, ideas y sueños. La facilidad de viajar permitió que educadores, artistas, músicos y compañías de teatro llegaran a La Vega con frecuencia. Gente que antes no se habría aventurado a hacer un viaje tan largo y penoso, ahora subía al tren con confianza.

Ese flujo de visitantes coincidió con el auge de la Sociedad La Progresista, institución fundada en 1881 que reunía a los hombres y mujeres más ilustrados de la ciudad. En 1881 ya funcionaba un teatro provisional en el antiguo cuartel de milicias; pero el crecimiento económico y la confianza que trajo el ferrocarril hicieron posible algo mucho más grande. El 15 de agosto de 1910, se inauguró el Teatro La Progresista, obra majestuosa diseñada por el ingeniero Zoilo Hermógenes García, inspirado en los teatros de París.

No fue casualidad. El tren trajo el público que llenó sus butacas; trajo las obras y los artistas que subieron a su escenario; y trajo la prosperidad que permitió soñar con una ciudad digna de la cultura. La Vega empezó a ser conocida, con razón, como "La Atenas del Cibao".

Las estaciones: un recorrido que unió pueblos

La línea ferroviaria no fue solo un trayecto entre dos ciudades; fue un hilo que cosió al Cibao. El tren partía de Sánchez y se detenía en Rincón de Molinillo, Ciénaga Vieja, Arenoso, Villa Riva, Bomba de Yaiba, Ceiba de Hostos, Sabana Grande, Pimentel, Las Guáranas, La Jina, San Francisco de Macorís y Cenoví, antes de llegar a Las Cabuyas y finalmente a La Vega. Cada parada era un punto de encuentro, de comercio, de noticias. El ferrocarril integró pueblos que antes parecían distantes entre sí.

La memoria que no se oxidó

Con el paso de las décadas, el automóvil y las carreteras nuevas fueron ganando terreno. El ferrocarril dejó de ser la opción principal y poco a poco fue desapareciendo: los rieles se retiraron, las estaciones se transformaron o se demolieron, y el sonido del vapor se apagó. Pero la historia no lo borró.

Hoy, en la avenida Gregorio Rivas, en La Vega, permanece una locomotora antigua expuesta como monumento, junto al busto del hombre que lo soñó. No es solo hierro y bronce: es el recuerdo de una época en que esta ciudad abrazó el progreso con valentía.

Gregorio Rivas no fue el único protagonista, pero fue el primero. Su grandeza no está en haberlo hecho todo solo, más bien en haber creído que era posible cuando otros ni siquiera lo imaginaban. Su legado puede resumirse en una verdad sencilla: las comunidades que se conectan, crecen; las que se aíslan, se estancan.

Los rieles ya no están ahí. Pero la huella que dejaron en la identidad de La Vega permanece tan viva como el primer día que la locomotora entró a la estación. Ese sonido —el del progreso que llega— todavía se escucha en la memoria de su gente.