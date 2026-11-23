La transparencia no es únicamente una obligación administrativa: es una condición esencial de la confianza democrática y de la reputación internacional de un Estado. La forma en que un país informa sobre sus recursos, fortalece sus instituciones y garantiza reglas claras determina la seguridad que ofrece a sus ciudadanos y a quienes desean invertir en su economía. Desde esa perspectiva debe entenderse la celebración en Punta Cana, del 1 al 4 de diciembre de 2026, de la 22.ª Conferencia Internacional Anticorrupción.

La República Dominicana no llega a esta cita para anunciar una aspiración ni presentar una promesa. Llega con una trayectoria de reformas, avances medibles y resultados reconocidos en transparencia presupuestaria y fortalecimiento institucional. La participación prevista de más de dos mil personas de alrededor de 140 países confirma la dimensión del encuentro; su significado está también en el reconocimiento internacional que acompaña la elección del país como sede y en la oportunidad de compartir una experiencia que merece ser conocida.

Uno de los indicadores más concretos de esa evolución es la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, elaborada por la International Budget Partnership. La República Dominicana obtuvo 82 puntos sobre 100 en transparencia presupuestaria, la segunda puntuación más alta entre los países evaluados y la primera de Hispanoamérica. El resultado refleja la disponibilidad y calidad de la información sobre cómo el Estado recauda y utiliza los recursos públicos. No es una impresión: es una medición internacional basada en criterios comparables.

Este avance se inscribe en una política de Gobierno que, bajo la presidencia de Luis Abinader, ha colocado la transparencia, la rendición de cuentas y el control del gasto entre sus prioridades. Las instancias de coordinación en materia de integridad, la estrategia nacional y las herramientas de supervisión expresan una orientación dirigida a prevenir irregularidades, detectar riesgos y asegurar que la administración responda ante la ciudadanía. La transparencia permite fiscalizar, corregir fallas y mejorar las decisiones públicas.

Esa evolución tiene una consecuencia que trasciende la administración: la confianza económica. Quien invierte observa la estabilidad de las reglas, la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la protección de sus derechos. Un país que ofrece información pública, procedimientos verificables y controles transmite certidumbre. Por eso, la transparencia forma parte de las condiciones que favorecen la inversión, la competencia y las oportunidades.

En ese marco, la independencia del Ministerio Público y el respeto al debido proceso son componentes esenciales de la institucionalidad. La lucha contra la corrupción exige investigaciones conforme a la ley, sin interferencias y con garantías para todas las personas. La credibilidad del Estado se fortalece cuando las instituciones cumplen sus funciones y la justicia se sostiene sobre reglas y procedimientos.

La conferencia de Punta Cana incorporará estas experiencias a una conversación internacional más amplia. La corrupción atraviesa fronteras, aprovecha circuitos financieros complejos y afecta la confianza en las democracias; por eso, la cooperación y el intercambio de información resultan indispensables. La República Dominicana tiene aportes que presentar y también interés en conocer prácticas que enriquezcan su desarrollo institucional.

La importancia de esta cita no se medirá solamente por el número de delegaciones ni por la atención que genere. Su valor estará en el diálogo y la cooperación que impulse. El país recibe este encuentro con resultados concretos y una política pública que ha hecho de la transparencia una prioridad.

Ser sede de la 22.ª Conferencia Internacional Anticorrupción constituye un reconocimiento y una responsabilidad. La República Dominicana ha fortalecido su posicionamiento en transparencia y seguridad institucional; corresponde consolidar esos avances. Esa continuidad convierte los indicadores en confianza, la confianza en inversión y la integridad pública en una base firme para el desarrollo nacional.