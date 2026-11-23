Mirar atrás con afecto y hacia adelante con responsabilidad: reflexiones sobre el desarrollo nacional. ( GENERADA CON IA )

Es común escuchar que los tiempos pasados fueron mejores. La afirmación puede expresar una experiencia legítima, pero también encierra una paradoja: al idealizar el pasado, corremos el riesgo de minimizar los avances que el país ha logrado. Solemos recordar una vida más sencilla, relaciones más cercanas o una época en que la palabra parecía tener mayor valor. Pero ¿cuánto de esa impresión corresponde a una realidad compartida y cuánto a la forma en que la memoria organiza lo vivido?

Para examinarlo, imagino una conversación con el tiempo, compañero silencioso de mi vida y testigo de las transformaciones del país durante más de seis décadas. Quiero preguntarle qué añoramos cuando decimos que el pasado fue mejor, qué ha cambiado en la vida dominicana y qué desafíos siguen pendientes. La nostalgia será el punto de partida; comprender el presente, el propósito.

—¿Es verdad que todo tiempo pasado fue mejor? —le pregunto.

—No en términos absolutos —responde—. El pasado pudo ofrecer mejores condiciones en algunos aspectos y para ciertas personas; el presente, en cambio, ha ampliado derechos, oportunidades y bienestar en otros. Para comparar épocas, primero hay que precisar qué se evalúa y desde qué experiencia.

—¿Qué suele haber detrás de esa añoranza?

—Recuerdos distintos. Algunos extrañan la confianza entre las personas, ciertos valores o una vida menos acelerada. Otros evocan el orden que atribuyen a determinados gobiernos, incluso a la dictadura, o creen que el dinero tenía entonces mayor poder de compra. Cada recuerdo merece examinarse dentro de su contexto.

—¿Qué debemos preguntarnos sobre el orden que algunos asocian con la dictadura?

—El control y el silencio impuestos por el poder pudieron ser percibidos como orden. Pero la obediencia producida por el temor no equivale al respeto a la ley. En una sociedad democrática, la ley debe proteger los derechos y limitar también a quienes gobiernan.

—¿Y cuando se dice que antes el dinero valía más?

—El poder de compra depende de los precios, los ingresos, el empleo y las posibilidades de cada hogar. Una comparación justa no puede apoyarse solo en la impresión de que ciertos gastos eran menores; debe considerar las condiciones de vida en su conjunto.

—¿Qué recuerdas de aquel país? —le pregunto.

—Recuerdo un país más pequeño y rural, donde la agricultura tenía un lugar central en la economía y la vida cotidiana estaba más vinculada al campo, la familia y la comunidad. Las visitas, las reuniones familiares, las fiestas patronales, las celebraciones religiosas y la radio tenían un peso importante en la convivencia y la cultura. Esa cercanía, sin embargo, coexistía con limitaciones de empleo, educación, salud y acceso a servicios que afectaban a muchas personas.

—¿Cómo cambió esa sociedad?

—En 1960, la población dominicana era de poco más de tres millones de habitantes; el censo de 2022 registró más de 10.7 millones. El país se urbanizó y su economía se diversificó. La agricultura fue cediendo espacio a los servicios, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas y las zonas francas. También crecieron las ciudades y las conexiones con el mundo, y cambiaron las costumbres y las formas de trabajar, comunicarse y relacionarse.

—¿Podemos decir, entonces, que hemos avanzado?

—Sí. Sería injusto negar las transformaciones. Hoy existen oportunidades, servicios y recursos que no estaban al alcance de buena parte de la población durante tu infancia. Pero el crecimiento económico y urbano no basta para medir el bienestar. También importan la calidad de los servicios, las oportunidades disponibles, la seguridad de las personas y la confianza en las instituciones.

—Si hemos avanzado, ¿por qué tanta gente siente que hemos perdido algo?

—Porque los avances materiales no impiden que cambien los vínculos y las costumbres. La urbanización, el ritmo de vida y las nuevas formas de comunicación han transformado la convivencia. Algunas personas extrañan la cercanía, la confianza y el valor que atribuían a la palabra. Esa percepción señala algo que merece atención; también nos invita a distinguir entre los valores que conviene preservar y las formas de vida que pertenecían a otra época. El desafío es practicar esos valores en las condiciones del presente.

—¿Y qué relación tiene esa reflexión con el desarrollo del país?

—El desarrollo no depende únicamente de la economía ni de las instituciones. También se relaciona con las responsabilidades que asumimos, las normas que respetamos y la manera en que convivimos. Los cambios del país han ampliado oportunidades, pero no han resuelto todos sus problemas. Para entender lo que falta, debemos mirar tanto la gestión pública como nuestras propias conductas.

—¿Cuáles son algunos de esos problemas que cuesta admitir? —le pregunto.

—Uno es que solemos reclamar nuestros derechos con más firmeza que cumplir nuestras responsabilidades. Queremos que las instituciones funcionen, pero a veces tratamos las reglas como obstáculos cuando limitan nuestra conveniencia. Amamos la libertad y hemos aprendido a vivir en democracia, aunque no siempre aceptamos la ley cuando no nos favorece. Una norma pierde autoridad si la exigimos a los demás y la convertimos en excepción para nosotros.

El tiempo guarda silencio un momento y continúa:

—También hemos sido permisivos con la corrupción. La condenamos en el discurso, pero a veces la justificamos cuando beneficia a alguien cercano, a nuestro grupo o a una causa que apoyamos. Además de la conducta de quien incurre en una práctica indebida, importa la tolerancia que la normaliza y la falta de exigencia de explicaciones.

—¿Esa distancia entre lo que reconocemos como prioritario y lo que hacemos se refleja también en la educación?

—Sí. La educación se reconoce como fundamento del desarrollo, pero no siempre recibe la prioridad que exige. Ampliar la cobertura es necesario, aunque no basta si los aprendizajes, la formación docente y la capacidad de la escuela para abrir oportunidades no avanzan al mismo ritmo. Esa deuda condiciona la productividad, la movilidad social y la formación de ciudadanos capaces de participar plenamente en la vida democrática.

—¿Y qué ocurre con quienes tienen a su cargo la gestión pública?

—Deben rendir cuentas por sus decisiones y resultados. Hemos aprendido a convivir con deficiencias que deberían impulsarnos a exigir cambios consistentes. No basta con anunciar programas, explicar dificultades o atribuir los problemas a quienes estuvieron antes. Cuando una gestión deficiente no tiene consecuencias, la ineficiencia termina pareciendo parte normal del funcionamiento de las instituciones.

—¿Esa responsabilidad también se manifiesta en la vida cotidiana y en los servicios que compartimos?

—El tránsito ofrece un ejemplo claro. Nos cuesta reconocer que la calle es un espacio compartido y que las normas protegen a todos. La seguridad pública tampoco puede depender únicamente de soluciones individuales, mientras las deficiencias del sistema eléctrico siguen afectando la vida y la actividad económica. Cuando se debilita la confianza en las respuestas colectivas, también se resiente el bienestar.

—Todos queremos mejores servicios, pero no siempre discutimos cómo financiarlos ni cómo se utilizan los recursos públicos.

—Por eso debemos exigir que se recauden de manera justa, se asignen con prioridades claras y produzcan resultados verificables. También debemos revisar si ciertos subsidios llegan a quienes más los necesitan y si conservan su propósito. La desconfianza en el uso del dinero público puede ser legítima, pero no debería cerrar la conversación sobre cómo financiar las necesidades comunes.

—¿Por qué tantas veces se postergan esas decisiones?

—Porque evitar el conflicto puede parecer prudente, aunque a menudo prolonga los problemas. Revisar prioridades, beneficios y resultados exige explicaciones y disposición a escuchar críticas. Las instituciones deben poder recibirlas sin convertirlas automáticamente en una ofensa. Una sociedad que evita toda incomodidad corre el riesgo de aplazar los cambios que necesita.

—¿No te parece una paradoja? Hemos avanzado, pero seguimos insatisfechos.

—La insatisfacción persiste cuando se espera que el crecimiento resuelva por sí solo todos los problemas. El desarrollo requiere productividad, educación y servicios de calidad; también instituciones capaces de convertir el crecimiento en bienestar compartido. Para lograrlo, los ciudadanos deben cumplir las reglas y las autoridades rendir cuentas.

—¿Qué hacemos entonces con la nostalgia?

—Escucharla y examinarla. Puede ayudarnos a reconocer lo que valoramos y tememos perder. Si nos quedamos anclados en ella, corremos el riesgo de juzgar el presente con categorías que ya no explican por completo el mundo que habitamos. Comprender los cambios permite responder mejor a ellos y decidir qué principios queremos conservar.

Reflexión de la conversación

El desarrollo dominicano ha transformado la vida de millones de personas, aunque persisten desigualdades y sus beneficios no se han distribuido de manera uniforme. Esta conversación no pretende idealizar el pasado ni celebrar el presente sin reservas. Busca reconocer lo que hemos construido y examinar las responsabilidades que aún tenemos frente a los problemas pendientes.

Después de tantos años, reconozco en el tiempo a un testigo exigente. Su memoria me invita a mirar el pasado con afecto, el presente con lucidez y el futuro con responsabilidad. El tiempo puede mostrarnos el camino recorrido; nos corresponde, como ciudadanos, decidir qué país queremos construir y cómo lograr que el desarrollo se traduzca en una mejor calidad de vida.