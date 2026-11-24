Cuando el juez omite decidir: implicaciones procesales y constitucionales en la administración de justicia ( MAGNIFIC )

Quien acude a un tribunal tiene derecho a obtener una respuesta sobre lo que pide. Puede recibir una decisión favorable o desfavorable, pero debe conocer las razones jurídicas que la sustentan. Cuando un juez deja sin resolver una pretensión regularmente sometida, incumple una obligación que afecta la esencia misma de su función: administrar justicia.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia recordó este deber mediante la sentencia SCJ-PS-26-2021, del 27 de octubre de 2026. En el párrafo 19 reiteró que "los jueces están en el deber de responder a todos los puntos de las conclusiones de las partes" y que deben motivar su decisión de acogerlos o rechazarlos. De lo contrario, incurren en el vicio de omisión de estatuir.

La decisión precisa que esta obligación comprende las conclusiones principales y subsidiarias, así como aquellas que contienen una demanda, una defensa, una excepción, un medio de inadmisión o una solicitud de medida de instrucción. El deber de responder abarca, por tanto, los pedimentos procesales que pueden determinar cómo se instruye y se decide la controversia.

El caso que originó el fallo permite comprender la importancia práctica de esta regla. En una demanda de indemnización por los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, la corte de apelación concedió indemnizaciones por daños morales, pero omitió pronunciarse sobre los daños materiales reclamados.

La Suprema Corte de Justicia casó la sentencia únicamente en ese aspecto y remitió el asunto a otra jurisdicción para que resolviera la reclamación. La jurisdicción de envío debía pronunciarse sobre la reclamación de daños materiales. El derecho del reclamante consiste en obtener una decisión motivada, cualquiera que sea el resultado.

Las conclusiones delimitan lo que debe juzgarse

Las conclusiones expresan las pretensiones concretas de las partes. Permiten identificar qué se reclama, qué se objeta y qué decisión se solicita. De ahí su relación con el principio dispositivo: dentro de los límites legales y de las facultades que el ordenamiento reconoce al juez, las partes determinan el objeto de la controversia.

Desatender una conclusión puede dejar sin solución una parte del conflicto. Por eso, la sentencia comentada vincula la omisión de estatuir con el desconocimiento del principio dispositivo y le reconoce alcance constitucional, por su relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 69 de la Constitución.

El artículo 141 del Código de Procedimiento Civil también sustenta ese deber. Exige que las sentencias contengan las conclusiones de las partes, una exposición sumaria de los puntos de hecho y de derecho, los fundamentos del fallo y el dispositivo. Esta estructura permite comprobar la correspondencia entre lo pedido, lo examinado y lo decidido. Transcribir las conclusiones sin resolverlas no satisface esa finalidad.

El artículo 4 del Código Civil complementa este marco al prever la denegación de justicia cuando el juez rehúsa juzgar alegando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. Aunque no regula específicamente toda omisión de estatuir, reafirma el deber del juez de resolver la cuestión sometida a su conocimiento. La eventual responsabilidad del juez debe evaluarse conforme a los supuestos previstos en ese artículo.

Los derechos fundamentales comprometidos

La falta de respuesta a una pretensión puede vulnerar, en primer lugar, el derecho a la tutela judicial efectiva. El acceso a un tribunal pierde eficacia cuando una reclamación regularmente planteada queda sin solución. La protección judicial exige una respuesta fundada sobre las cuestiones que deban decidirse, aunque esa respuesta sea de inadmisibilidad o de rechazo.

También compromete el debido proceso y el derecho de defensa. El derecho de defensa comprende la facultad de formular solicitudes, oponer excepciones, invocar medios de inadmisión y presentar defensas al fondo que puedan influir en la decisión. Si el tribunal omite resolverlas, puede privar de eficacia a esa intervención procesal. En el párrafo 25 de la sentencia, la Suprema Corte consideró que la omisión vulneraba las garantías constitucionales relativas al derecho de defensa y al debido proceso.

Estas garantías encuentran respaldo en el artículo 69 de la Constitución. El numeral 2 reconoce el derecho a ser oído. El numeral 4 consagra la igualdad procesal y el respeto al derecho de defensa. El numeral 10 extiende las reglas del debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

La omisión afecta, además, el derecho a una decisión debidamente motivada, como componente de la tutela judicial efectiva y del debido proceso. Si la pretensión queda sin resolver, el justiciable desconoce tanto el criterio del tribunal como sus razones. No puede saber si el tribunal la consideró improcedente, insuficientemente probada o simplemente la olvidó.

La sentencia TC/0009/13, del 11 de febrero de 2013, constituye un precedente vinculante en materia de motivación judicial. El Tribunal Constitucional exige una motivación que desarrolle los fundamentos de la decisión, explique la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho, y evite fórmulas genéricas. Su doctrina permite comprender que la legitimidad de una sentencia depende de razones concretas que hagan comprensible lo decidido.

Asimismo, la falta de respuesta puede dificultar el ejercicio del derecho a recurrir conforme a la ley, reconocido por el artículo 69.9. Quien impugna necesita identificar qué decidió el tribunal y por qué. La omisión obliga a cuestionar, precisamente, la ausencia de ese pronunciamiento. El efecto de la omisión sobre cada uno de estos derechos depende del pedimento omitido y de las circunstancias del proceso.

El alcance del deber de responder

El tribunal debe resolver los pedimentos y abordar los argumentos decisivos mediante una motivación suficiente y coherente. Puede hacerlo sin contestar por separado cada argumento secundario ni reproducir extensamente los escritos de las partes.

Si el tribunal declara inadmisible una demanda, debe explicar las razones de la inadmisibilidad. Esa decisión impide que se pronuncie sobre el fondo. Del mismo modo, una conclusión subsidiaria debe examinarse cuando se cumple la condición procesal que hace necesario decidirla.

El tribunal puede responder conjuntamente a varios pedimentos relacionados si queda claro cómo resolvió cada uno. El tribunal debe examinar en la motivación de la sentencia toda pretensión que esté llamado a decidir. Por regla general, el pronunciamiento sobre cada pretensión debe constar en el dispositivo. Si figura únicamente en los motivos, de estos debe desprenderse de manera clara e inequívoca si el tribunal acoge o rechaza la pretensión.

La sentencia SCJ-PS-26-2021 recuerda que el tribunal debe pronunciarse de manera fundada sobre cada conclusión que se le someta regularmente y que le corresponda decidir. El ciudadano tiene derecho a conocer la suerte de su reclamación, y el juez tiene el deber de explicársela.

Responder a las conclusiones de las partes es un deber de los jueces y forma parte del servicio de justicia.