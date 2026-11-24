El jueves 18 de noviembre participé en un interesante coloquio organizado por la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos (Asonadedi), en colaboración con Educa. Intervino Washington (Nino) Collado, quien durante muchos años se desempeñó como director de escuelas en Estados Unidos. Aunque nuestras experiencias profesionales son diferentes, coincidimos en un mismo propósito: analizar las estrategias que pueden contribuir al éxito de los centros educativos.

Durante su intervención, Nino Collado hizo énfasis en la planificación del currículo escolar y en la necesidad de garantizar su aplicación efectiva. Los docentes y los equipos directivos deben concentrar sus esfuerzos en lograr que los estudiantes desarrollen las competencias previstas en el currículo. Coincido plenamente con ese planteamiento. Añadiría que en Estados Unidos los centros educativos disponen de un margen considerable de autonomía para organizar y desarrollar sus experiencias formativas.

Por mi parte, insistí en la importancia del director como líder del centro y en la necesidad de que concentre su atención en los aspectos fundamentales del aprendizaje. Su función no puede limitarse a administrar recursos, atender asuntos burocráticos o garantizar el funcionamiento cotidiano de la escuela. Su principal responsabilidad es crear las condiciones para que todos los alumnos aprendan.

¿Cuáles son, entonces, los aspectos a los que debe prestar especial atención?

Primero, garantizar la aplicación del currículo. El director debe conocer las competencias que los estudiantes deben alcanzar, verificar que los docentes planifiquen sus clases de acuerdo con ellas y supervisar que los contenidos se desarrollen oportunamente. No basta con disponer de un buen currículo; es indispensable que se convierta en una realidad dentro del aula.

Segundo, asegurar el aprovechamiento efectivo del tiempo escolar. El horario destinado a la docencia debe cumplirse rigurosamente. Las interrupciones injustificadas, las ausencias de docentes y estudiantes y las actividades que restan tiempo al aprendizaje afectan directamente los resultados. El director debe procurar que cada jornada escolar se aproveche plenamente.

Tercero, acompañar y fortalecer el trabajo docente. La calidad de los aprendizajes depende, en buena medida, de la calidad de la enseñanza. Por eso, el director debe observar las prácticas pedagógicas, identificar necesidades de capacitación y promover el intercambio de experiencias entre los profesores. Los docentes con mejores resultados pueden desempeñar un papel de tutores y acompañantes de aquellos cuyos logros son más limitados. La responsabilidad por los aprendizajes debe ser colectiva.

Cuarto, desarrollar una cultura de responsabilidad compartida. Cada integrante de la comunidad educativa debe comprender que su trabajo contribuye al logro de los propósitos de la escuela. Los resultados no pueden ser responsabilidad exclusiva del director ni de cada profesor individualmente. Se necesita un equipo comprometido con metas comunes, que examine sus avances y asuma las medidas necesarias para superar las dificultades. Las experiencias exitosas deben documentarse y divulgarse para que otros centros puedan aprovecharlas.

Quinto, tomar decisiones basadas en evidencias. Los resultados de las evaluaciones internas, las Pruebas Nacionales y las mediciones internacionales deben utilizarse para identificar debilidades y orientar las acciones de mejora. ¿Qué hemos hecho con los resultados de PISA? ¿Se han diseñado y ejecutado planes para fortalecer las áreas en las que nuestros estudiantes muestran mayores dificultades? Lo mismo cabe preguntarse sobre los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD), cuyo costo para el Estado ha sido considerable. Evaluar tiene sentido cuando sus resultados se traducen en capacitación, acompañamiento y mejores prácticas educativas.

Sexto, incorporar las innovaciones y las nuevas tecnologías. El director debe mantenerse informado sobre los recursos disponibles y promover su utilización efectiva. La inteligencia artificial, por ejemplo, ofrece oportunidades para enriquecer la enseñanza. Los libros digitales de la Colección Libro Abierto incorporan un tutor de IA que puede apoyar tanto a docentes como a estudiantes. Corresponde al director conocer estas herramientas, capacitar a su equipo y procurar que se aprovechen en las aulas.

Séptimo, planificar adecuadamente el uso de los recursos. Dos centros que reciben iguales asignaciones presupuestarias pueden obtener resultados muy diferentes. La diferencia puede estar en la capacidad de sus directores para establecer prioridades de inversión, atendiendo a las necesidades de los estudiantes y al impacto que cada decisión puede tener en la calidad de los aprendizajes.

En la burocracia educativa el director es uno de los funcionarios más importantes del sistema de formación. Las decisiones del nivel central solo producen resultados cuando se convierten en prácticas efectivas dentro de cada escuela. Necesitamos directores que sean verdaderos líderes pedagógicos, capaces de movilizar a sus equipos, supervisar la enseñanza, utilizar inteligentemente los recursos y evaluar permanentemente los resultados.

El éxito de un centro educativo no se mide por la cantidad de actividades que realiza ni exclusivamente por los recursos que recibe. Se mide, fundamentalmente, por lo que aprenden sus estudiantes y por su capacidad para garantizar que cada niño y adolescente desarrolle al máximo sus posibilidades. Esa debe ser la principal preocupación y la razón de ser del liderazgo del director.

La Escuela Cometas de Esperanza bajo el liderazgo de Andrea Suero, en un barrio muy pobre de Santiago, es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se tiene la voluntad de apoyar el desarrollo de los más necesitados. Ella y su equipo docente han sido premiados a nivel nacional e internacional por la calidad de ese centro educativo.