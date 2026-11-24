508 inscritos y una meta clara: los primeros pasos de la inclusión laboral en Miches. ( GENERADA CON IA )

La oportunidad de un empleo puede ubicarse a escasos kilómetros de una comunidad y seguir muy lejos de las posibilidades de quienes viven en ella. Para quienes participamos en el desarrollo de destinos turísticos, acercar esa oportunidad también forma parte del trabajo.

En Miches, la primera dificultad puede aparecer antes de aprender un oficio. Comprender un protocolo de higiene, interpretar una reserva o calcular las cantidades de una receta exige capacidades de lectura y cálculo sobre las que se construye el aprendizaje técnico.

La dimensión del reto es nacional. Según la OCDE, en PISA 2025, el 23 % de los estudiantes dominicanos de 15 años evaluados alcanzó el nivel mínimo de competencia en lectura y el 9 % en matemáticas. Lo que sucede en las aulas debe preocupar también al sector turístico: la preparación del personal empieza mucho antes de que recursos humanos reciba un currículo.

Las condiciones del hogar también cuentan. Una persona puede necesitar refuerzo académico; otra, transporte, alimentación o alguien que cuide a sus hijos mientras estudia. Antes de atribuir un abandono a la falta de interés, es necesario comprender qué está impidiendo la asistencia y atender esas dificultades a tiempo. Esto es especialmente válido en el contexto de Miches, donde he sido testigo de cómo la migración ha reorganizado los hogares, con abuelos y tíos que asumen la crianza. Conocer esas circunstancias ayuda a comprender qué apoyos necesita cada persona.

En estos años he visto a jóvenes encontrar en sus iglesias espacios de pertenencia y responsabilidad. Los deportes, la cultura y las organizaciones comunitarias también pueden ofrecer mentoría y oportunidades para aprender a colaborar. Estas experiencias preparan para la vida y fortalecen capacidades que ayudan a aprender un oficio y sostener un empleo.

En el trabajo de Fundación Tropicalia encuentro un ejemplo de esa visión a largo plazo. "Soy niña, soy importante", Guardianes de Miches, Club de Chicas, Mi Ruta y el Programa de Becas responden a distintas etapas y necesidades. Ese acompañamiento permite trabajar capacidades, decisiones y proyectos de vida que pueden fortalecer la preparación para acceder a un empleo.

Mientras ese trabajo madura, jóvenes y adultos necesitan oportunidades hoy. En Miches, desde Promiches, junto con Infotep, empresas locales y centros de formación técnica, hemos impulsado el Programa de Formación Técnica para la Inclusión Laboral, que conecta aprendizaje, experiencia práctica y acceso al empleo.

Durante su primer mes de ejecución, en 2026, el programa puso en marcha diez cursos con 508 inscritos. Ese comienzo plantea una responsabilidad que se extiende más allá del aula.

Las empresas deben asumir su parte. Incorporarse a un hotel exige aprender turnos, relevos y coordinación entre departamentos. Quienes llegan de actividades informales traen conocimientos y experiencias que merecen reconocimiento. También necesitan una inducción comprensible, supervisión respetuosa y claridad sobre sus derechos y obligaciones.

La pasantía de 150 horas del programa ofrece un puente para facilitar esa transición. Incluye transporte, alimentación, apoyo con la documentación y tutoría: condiciones concretas para que los participantes puedan completar la experiencia.

Sostener una oferta permanente exige docentes, equipamiento, financiación y coordinación con las necesidades de las empresas. El seguimiento deberá mostrar cuántos participantes completan la formación, consiguen una contratación y permanecen en el trabajo. Esos resultados permitirán evaluar el esfuerzo y corregir las barreras que persistan.

Aspiro a que esta formación contribuya a construir una ciudadanía con autonomía y criterio para trabajar, emprender y participar en las decisiones de su territorio. Quienes encuentran un lugar en el futuro del destino tienen razones para identificarse con él y contribuir a cuidarlo.