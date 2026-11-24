Milagros Ortiz Bosch y Raquel Peña durante una reunión en el Palacio Nacional. ( PUBLICADA EN X POR RAQUEL PEÑA )

Leí, en las ediciones impresa y digital del viernes de Diario Libre, un señalamiento atribuido a doña Milagros Ortiz Bosch que me dejó preguntándome si ella había cambiado tanto respecto de la persona que conocí y con la que trabajé muy de cerca durante unos 20 años o más en su equipo de comunicaciones.

Leí que, en una columna del diario bajo su presidencia y del que es director fundador, se afirmó que a la vicepresidenta Raquel Peña, Milagros "le recomienda acumular experiencia antes de lanzarse al ruedo a competir".

Como no llegaba a creer que doña Milagros dijera eso de otra mujer, busqué la fuente original para conocer las palabras exactas que pronunció la amiga.

Milagros no me defraudó. Según los videos publicados en varios medios, durante un encuentro con un grupo de comunicadores fue preguntada sobre la declaración de doña Raquel de que gente que no era de fuera del partido le estaba haciendo campaña negativa.

A ese respecto, y solo a ese respecto, opinó Milagros que doña Raquel debe desarrollar la experiencia, como han logrado otros dirigentes, para no debatir públicamente lo que son asuntos internos.

Amplió ese criterio informando que la dirección del partido está elaborando un reglamento dirigido a propiciar el ambiente de respeto en que debe desenvolverse la competencia entre las y los precandidatos.

¿Por qué tenía el convencimiento de que doña Milagros no había hecho el señalamiento que se le atribuyó en esa columna, de descalificar a doña Raquel para competir con los hombres? Porque menospreciar a otra mujer, o descalificar a otra persona por sus aptitudes y capacidades, no va con el ánimo, la cultura ni la conducta histórica que le sé propios.

Esta aclaración, confirmada en los videos de su declaración, me satisface por cuanto me reencuentra con la persona de conducta transparente y honesta, de toda una vida a la luz pública y coherente con los valores que siempre ha defendido, y que a sus amigos, compañeros y familiares, entre cuyos amigos también me cuento, nos llena de orgullo.