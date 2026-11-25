El alto precio del silencio político: por qué callar ante el desorden es una forma de complicidad. ( GENERADA CON IA )

¿De verdad los políticos tenemos que callar ante el desorden para no abrirnos frentes? ¿Debemos hacernos de la vista gorda frente a los problemas por miedo a la crítica? ¿No es esa, al final, una forma de complicidad que permite que las cosas sigan deteriorándose?

El desorden migratorio, el caos del tránsito, los trámites burocráticos imposibles, el narcotráfico, la corrupción, los abusos de los poderosos contra los débiles y la arrabalización son problemas que están ahí, frente a nosotros. Y muchas veces pareciera que nadie quiere meterse en eso.

Se ha hecho patente la idea de que lo más rentable en política es callar y parecer simpático. Caer bien a todo el mundo, evitar controversias, repartir favores y no asumir compromisos que puedan incomodar a alguien. Después nos preguntamos por qué la gente se desencanta de los políticos y por qué tantos problemas siguen sin resolverse.

Pero ese silencio tiene un precio, y muy alto. No suele pagarlo quien calla, sino el ciudadano que pierde horas en el tránsito, la familia que vive con miedo o el emprendedor que tiene que pasar las de Caín para resolver un simple trámite.

Desde mis primeros días en la vida pública me he negado a funcionar de esa manera. Hablo claro, hago propuestas y defiendo mis ideas, aun sabiendo que algunas posiciones me van a generar problemas.

Y me los han generado. He encontrado resistencias y dificultades que probablemente habría evitado quedándome tranquilo. He pagado precios altos. Pero no entré a la vida pública para hacerme el desentendido frente a las cosas que considero que están mal.

La vida política ligada al territorio permite conocer de cerca el dolor de mucha gente. Ver familias atravesar situaciones muy difíciles y personas que, a pesar de trabajar toda su vida, siguen esperando oportunidades o una protección que nunca terminan de llegar.

Eso me ha enseñado algo que considero fundamental: a las posiciones públicas no se llega a jugar con la vida de la gente. Tampoco a actuar como un látigo.

Una decisión del Estado puede cambiar el destino de una familia, de una comunidad y, a veces, de millones de personas. Al poder no se llega a maltratar ni a perseguir, sino a actuar desde la virtud.

También hay que distinguir la pasión con que defendemos nuestras ideas de la manera en que debemos ejercer el poder. Las responsabilidades públicas exigen prudencia, ecuanimidad y preparación, sin perder la firmeza cuando haga falta. Y siempre pidiéndole a Dios que nos conceda sabiduría y sentido de justicia.

Lo deseable es que el país conozca lo que pensamos quienes hacemos política y hacia dónde queremos contribuir a llevarlo. Que nuestras decisiones respondan a una visión construida, discutida y defendida durante años, no a la improvisación.

No deberíamos renunciar a nuestra voz por temor a que nos fabriquen una campaña de rechazo.

Porque el verdadero precio del silencio no lo paga el político que calla. Lo termina pagando todo un país cuando quienes tienen la responsabilidad de actuar prefieren mirar hacia otro lado.

VOLVER A AVANZAR SERÁ INEVITABLE.