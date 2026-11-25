A veces la realidad pesa más que el análisis. El contraste entre realidades nos golpea y llama a la reflexión. Una no anula la otra, ambas nos interpelan. En esta columna hablamos de comercio internacional, tendencias y oportunidades de mercado. Sobre las mujeres dominicanas tenemos cifras de logros y avances, pero también datos de horrores que conviven en un mismo país y, a veces, hasta en una misma mujer.

En nuestro país hay empresas lideradas por mujeres que exportan con éxito. Mujeres fajadoras, al frente de mipymes en su mayoría, que buscan crecer exportando. La semana pasada, ProDominicana presentó datos alentadores y es justo reconocer los avances: empresas lideradas por mujeres (que no siempre son de su propiedad) exportando más, 8.9 % y mayores montos.

Pero también leí los datos del observatorio sobre la violencia contra las mujeres, coordinado por el CIPAF, y las cifras son escalofriantes: solo en 2025, el 911 recibió 52,759 emergencias por violencia doméstica, ¡una cada diez minutos! Según fuentes del Ministerio Público, en los últimos diez años se registraron 842,288 denuncias de violencia de género y delitos sexuales. Una cifra enorme que palidece ante el dato de que solo el 6.1 % de quienes sufren violencia la denuncia.

Estos datos hablan de una realidad que obviamos, la de miles de mujeres que conviven diariamente con la violencia o pierden la vida por ella. Además del infierno en casa, hay acoso y violencia en el trabajo y en la calle. Las empresarias no escapan a esta realidad. Las he conocido, mujeres con empuje y visión que emprenden sin el apoyo de sus maridos, aunque algunos sean los primeros en aparecer cuando el negocio prospera o surgen posibilidades de financiamiento. Algunos exigen participar en las decisiones, pese a haber aportado poco al esfuerzo.

Una vez, conversando con una pequeña empresaria, sobre un error de mercado que ella había cometido, me dijo, con temor, que su marido la iba a regañar. Le pregunté si trabajaba en la empresa o era accionista. Respondió que no. No dije nada, pero aquella voz temblorosa se quedó conmigo mucho tiempo. Pensé en cuántas otras mujeres capaces de dirigir una empresa también podían sentir miedo en sus propios hogares.

¿Qué nos dice este contraste? Habla del extraordinario coraje de nuestras mujeres, las que conviven con el horror, cargan heridas físicas y emocionales y, aun así, siguen adelante con sus familias, trabajos y empresas.

Los demás también convivimos con ese horror. Lo leemos y apenas conocemos sus nombres mediante reportajes como los que publica este diario. No solo se nos mueren nuestras mujeres: se mutilan sus futuros y parte del desarrollo de sus familias, comunidades y del país.

Sin combatir esa violencia, no podemos hablar de verdadero desarrollo. Afecta a todos los estratos sociales, pero golpea más a quienes viven en la pobreza, con menos recursos y preparación.

Hay que demandar mejores servicios de apoyo, más sanciones y menos tolerancia. También debemos actuar: no tolerar el acoso, apoyar a las víctimas y facilitar canales de denuncia. Vincular los programas de apoyo económico y financiero con espacios donde las mujeres puedan hablar con honestidad de su realidad doméstica, más allá de los clichés de género.

Desde nuestras familias, trabajos y redes, todos podemos contribuir. Hay muchas acciones posibles, pero todo empieza por preguntarnos, hombres y mujeres: ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta realidad?