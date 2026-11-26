Más allá del 4 % del PIB: el reto de medir la educación dominicana por lo que aprenden los alumnos ( MAGNIFIC )

NOTA DE AUTOR: Después del inicio de este año escolar he asistido a varios eventos sobre educación, y mi conclusión es que no hay nada nuevo en el debate, una realidad que observo desde mi experiencia pues, aunque no soy maestro de profesión, sí lo soy de vocación y de pasión, con más de 25 años enfocado en la comunidad educativa, el deporte y la recreación sana, en mi Provincia Bahoruco

Más que una calificación, PISA 2025 le enrostró al sistema educativo dominicano un círculo vicioso, pues con 361 puntos en ciencias, 346 en lectura y 339 en matemáticas, cifras similares a las de 2022, el país quedó como el tercero con peores resultados de América Latina, solo por encima de Paraguay y Guatemala, mientras casi siete de cada diez estudiantes, según advirtió la exministra Josefina Pimentel, muestran bajo desempeño a la vez en las tres áreas.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no está en los números, sino en una confesión, ya que el secretario de Investigación Estadística de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Ángel Francisco Cuello, resumió con crudeza lo que muchos piensan y pocos dicen: tras tres procesos de PISA sin mejora, cuando alguien pregunta qué hicimos diferente, la respuesta es «nada», de modo que el problema ya no es de diagnóstico, sino de voluntad para cambiar.

Esa palabra describe mejor que cualquier informe el comportamiento del sistema, que se parece al perro que se persigue la cola, porque gira con energía, gasta el 4 % del PIB, produce diagnósticos y anuncia programas, pero cuanto más vueltas da, más lejos parece quedar el objetivo, de manera que el movimiento se confunde con avance y la agitación termina ocupando el lugar del aprendizaje.

Lo más inquietante es que el círculo se alimenta de sí mismo, puesto que, tras cada evaluación, cada actor señala hacia otro lado: el gremio culpa al Gobierno, el Gobierno destaca avances parciales, los exministros ofrecen recetas dispares y hasta hay quien descalifica la prueba misma, por lo que el debate se agota en buscar responsables y nunca llega a decidir qué se hará distinto.

El perro que se persigue la cola

La ADP, por ejemplo, calificó de insatisfactorios los resultados y, por boca de su presidente, Eduardo Hidalgo, atribuyó el rezago al déficit de aulas, a la precariedad de los planteles y a la deserción escolar, al tiempo que exigió al Gobierno dejar de culpar a los docentes y garantizar que la inversión llegue realmente a las escuelas, ya que, a su juicio, la educación mejora con colaboración y no con competencia.

Los exministros, por su parte, ofrecieron recetas que reflejan sus propias épocas, puesto que Ángel Hernández valoró como avance gradual el paso del último al antepenúltimo lugar regional y pidió consolidar en secundaria el programa Con Base, Carlos Amarante Baret reclamó retomar la Excelencia Académica y reducir la burocracia del Minerd, y Ligia Amada Melo cuestionó la promoción automática vigente desde 1997, que deja avanzar sin la debida evaluación.

A ese coro se suman voces que tiran en direcciones opuestas, ya que mientras Melanio Paredes considera a PISA una «lamentable distracción» frente a los problemas estructurales y cuestiona su pertinencia para un país con realidades tan distintas, Josefina Pimentel advierte que, aunque exista una crisis global de aprendizaje, el rezago dominicano no debe normalizarse, y propone un currículo orientado hacia el modelo STEAM y la lectura temprana.

EDUCA, en cambio, insistió en que la prueba debe servir para medir la efectividad de las políticas vigentes, y su directora ejecutiva, Yahaira Sosa Machado, advirtió sobre la caída del acompañamiento familiar y el retroceso en la curiosidad y la perseverancia de los alumnos, de modo que cada actor tiene una parte de la verdad, pero el sistema, sumando todas esas partes, sigue girando en el mismo lugar.

Cómo romper el círculo

Por eso resulta significativo que la propia ADP, junto al Ideice, haya celebrado un simposio para debatir respuestas a los resultados y proponga alinear los contenidos de las aulas con el perfil de la prueba internacional, con la meta de incidir en PISA 2028, que se publicará en 2029, pues en ese gesto el gremio habla menos de culpables y más de lo que debe cambiar en la escuela.

Más revelador aún es que, desde orillas distintas, el gremio y EDUCA coinciden en señalar a la familia, ya que Cuello lamentó que muchas veces no haya seguimiento del hogar al proceso formativo y advirtió que la escuela de jornada extendida corre el riesgo de funcionar más como centro de cuidado que de formación, mientras EDUCA alertó, con datos de la propia prueba, sobre la caída del acompañamiento familiar.

Romper el círculo exige, en consecuencia, pasar del diagnóstico a la decisión, lo que supone sostener las políticas que funcionan más allá de cada gestión, fijar metas separadas para cobertura, permanencia y aprendizaje, como sugirió la propia ADP, priorizar la lectura en los primeros grados, en lo que coinciden casi todos, y medir cada peso del 4 % por lo que aprenden los estudiantes y no por lo que se construye.

Quienes, desde la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, llevamos más de un cuarto de siglo trabajando con escuelas y familias en Neiba sabemos que el perro solo deja de perseguirse la cola cuando alguien le da un rumbo y una razón para avanzar, y será PISA 2028 la que diga si este punto de inflexión fue el comienzo de un camino o apenas otra vuelta del mismo círculo.