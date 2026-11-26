Resulta casi enternecedor ver cómo el embajador de Rusia, Alexey Seredin, se envuelve en la bandera del anticolonialismo para explicar la invasión a Ucrania. Escuchar a un representante del Kremlin denunciar el "neocolonialismo occidental" es tan surrealista como oír a un pirómano dar conferencias sobre seguridad contra incendios mientras sostiene una antorcha frente a la casa del vecino.

La diplomacia rusa parece haber quedado atrapada en una máquina del tiempo de la Guerra Fría, reciclando viejos clichés soviéticos con la esperanza de que, en América Latina, nadie note la ironía. Pero los hechos son tercos y la historia, aún más.

El imperio que no quiere morir

Hablar de "anticolonialismo" desde Moscú exige una dosis admirable de cinismo. Toda la historia de Rusia es la crónica de una expansión colonial ininterrumpida, basada en la asimilación forzosa y el sometimiento de decenas de pueblos desde Europa del Este hasta Siberia y el Cáucaso. Rusia no es un país que tuvo colonias; es el último imperio colonial que sigue en pie, extrayendo petróleo, gas y oro de las tierras de decenas de pueblos indígenas sometidos, mientras envía a los hijos de esas mismas minorías a morir como carne de cañón en Ucrania.

Ucrania fue durante siglos una colonia del Imperio Ruso y, más tarde, de la URSS. Durante ese tiempo, Moscú intentó borrar nuestra identidad con manual de instrucciones: prohibió el idioma ucraniano mediante cientos de decretos, ejecutó a nuestra élite intelectual y orquestó el Holodomor (1932-1933), una hambruna artificial que mató de hambre a millones de ucranianos en la tierra más fértil de Europa. La guerra actual no tiene nada que ver con la OTAN; es la pataleta violenta de una metrópoli decadente que se niega a aceptar que su antigua colonia ya no quiere volver al yugo imperial. Ucrania simplemente decidió ser libre. Y eso, en el Kremlin, se considera una provocación imperdonable.

El "golpe de Estado" y la nostalgia por los títeres

El embajador repite el gastado mantra del "golpe neonazi de 2014". En realidad, lo que ocurrió en Kyiv fue una revolución popular contra un presidente corrupto que huyó a Rusia —donde, curiosamente, encontró cómodo refugio— tras ordenar disparar contra su propio pueblo. Tras su huida, fue el propio Parlamento ucraniano (elegido años antes y dominado entonces por el partido del exmandatario) el que convocó elecciones libres. Lo que Moscú llama "golpe" es, en su diccionario, cualquier proceso democrático en el que el Kremlin no puede elegir al ganador.

La Carta de la ONU "a la carta"

El diplomático ruso cita selectivamente el derecho a la autodeterminación de la Carta de la ONU para justificar los supuestos "referéndums" en Crimea y el Donbás. Sin embargo, olvida mencionar un pequeño detalle del derecho internacional: la autodeterminación no se ejerce bajo la punta de los fusiles de un ejército extranjero invasor. Esas consultas exprés, celebradas sin observadores internacionales y bajo ocupación militar, fueron declaradas nulas por la Asamblea General de la ONU (incluidos los votos de la inmensa mayoría de América Latina). Invocar la Carta de la ONU mientras se anexiona por la fuerza el territorio de un vecino es el verdadero ejemplo de principios "a la carta".

El mito del "neonazismo"

Acusar de "neonazismo" a un país cuyo presidente es judío —elegido democráticamente con más del 73 % de los votos— y donde los partidos de extrema derecha ni siquiera lograron entrar al Parlamento ya no funciona ni como propaganda barata. En cuanto a la retirada de monumentos soviéticos en Europa, derribar las estatuas de quienes impusieron dictaduras totalitarias durante medio siglo no es "reescribir la historia": es simplemente sacar la basura autoritaria de la sala. El verdadero fascismo del siglo XXI consiste en negar el derecho de toda una nación a existir.

¿Por qué Moscú teme un alto el fuego?

El embajador explica con solemne gravedad por qué Rusia rechaza un alto el fuego inmediato sin "acuerdos de fondo". La traducción del lenguaje diplomático al español común es muy sencilla: Rusia no quiere la paz; quiere la capitulación de Ucrania y la legalización de su robo territorial. Moscú usa los llamados a "negociar" como una pausa táctica para rearmarse, tal como hizo tras violar los Acuerdos de Minsk apenas días después de firmarlos en 2015.

La ecuación de esta guerra es elemental, por más que la retórica del Kremlin intente enredarla: si Rusia deja de luchar, se acaba la guerra; si Ucrania deja de luchar, se acaba Ucrania. Ningún discurso sobre "multipolaridad" podrá maquillar jamás el rostro de una guerra colonial de conquista.