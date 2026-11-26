En mi columna de la semana pasada escribí sobre el peso exportador de las mujeres. Hoy quiero detenerme en lo que ocurre después de la primera venta. En el VII Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación, una cifra me dejó pensando: el 36.8 % de las empresas exportadoras lideradas por mujeres registró exportaciones de hasta 10,000 dólares en 2025. Detrás de ese dato hay negocios con trayectorias distintas, productos que buscan espacio y familias comprometidas con una oportunidad. Surge entonces una pregunta: ¿qué necesita una empresa para que su primera exportación se convierta en una relación comercial duradera?

La información de ProDominicana muestra avances: la proporción de estas empresas que superaba los 100,000 dólares anuales pasó de 31.46 % en 2021 a 41.94 % en 2025. Es una señal favorable, aunque no permite afirmar que todas hayan recorrido el mismo camino: algunas comienzan, otras se consolidan y otras atienden mercados pequeños. Acompañarlas bien exige comprender esas diferencias y proponerse algo más que abrir mercados. En 2025, la entonces directora de ProDominicana, Biviana Riveiro, planteó el mismo desafío: construir un camino sostenible en el tiempo para que la exportación no quede en un hecho esporádico.

La continuidad exportadora debería ocupar un lugar central en nuestra política de productividad. Conseguir un comprador requiere preparación; conservarlo exige cumplir repetidamente. Cada entrega pone a prueba la calidad del producto, la organización del negocio y los servicios de los que depende. Una empresa empieza a consolidar su presencia internacional cuando puede responder al siguiente pedido sin improvisar toda su operación.

Pensemos en una pequeña fabricante cuya primera exportación fue bien recibida. Meses después, el comprador regresa con una orden equivalente al doble de su producción habitual. La noticia entusiasma, pero obliga a resolver: necesita más materia prima, envases, personal y transporte; sus proveedores quieren cobrar antes de entregar y el comprador pagará una parte después de recibir la mercancía. Aunque la venta prometa beneficios, puede faltarle el dinero para producirla. Una oportunidad comercial puede perderse en ese intervalo entre pagar y cobrar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/whatsapp-image-2026-11-19-at-45952-pm-9295ccf1.jpeg (CEDIDA POR PABLO ULLOA)

Por eso, el financiamiento debe acompañar el ciclo del negocio, con recursos disponibles antes de producir y no después de entregar. Evaluar órdenes de compra verificables, historial de cumplimiento y capacidad operativa puede ayudar a diseñar soluciones más ajustadas, con controles y una valoración responsable del riesgo. También exige evitar que una empresaria comprometa la estabilidad familiar para sostener una operación cuyos costos todavía no conoce bien.

Porque vender y ganar son cosas distintas. Al costo de fabricación hay que sumar empaque, transporte interno, documentación, seguros, comisiones y las obligaciones de entrega pactadas. Una demora, una devolución o una variación en los insumos puede consumir el margen previsto. La formación empresarial debe permitir calcular el costo completo de cada pedido y decidir cuáles conviene aceptar. Crecer con rentabilidad requiere disciplina para negociar condiciones y reconocer los límites de la propia capacidad.

La logística forma parte de esa decisión. Consolidar cargas, compartir almacenamiento y coordinar despachos permite distribuir costos entre varias empresas, siempre que existan reglas claras: fechas, volúmenes, identificación de mercancías y responsabilidades ante incumplimientos. Desde nuestras provincias, además, el desafío comienza antes del puerto o del aeropuerto. Cuando la mercancía necesita refrigeración, cada interrupción afecta su conservación; cuando el transporte se retrasa, disminuye el tiempo para cumplir la entrega. Mejorar un camino productivo o facilitar un servicio de conservación puede acercar una comunidad a nuevos mercados.

La calidad, por su parte, debe convertirse en una rutina verificable. Una muestra excelente despierta interés; mantener sus características en cada entrega sostiene la relación comercial. Eso requiere especificaciones, registros, identificación de lotes y controles antes del despacho, apoyados en servicios accesibles de prueba y diseño que laboratorios, universidades y centros técnicos pueden ofrecer. Requiere también innovación aplicada: un envase mejor diseñado reduce daños, un cambio de proceso ahorra materia prima y un sistema de inventario evita prometer lo que no estará disponible.

Propongo que ProDominicana articule una ruta de consolidación exportadora para pequeñas empresas, con seguimiento durante los primeros veinticuatro meses de sus ventas internacionales. Cada negocio debería contar con un diagnóstico que identifique su principal obstáculo y un plan de mejora acordado con la empresaria, con asistencia técnica cercana al territorio y horarios compatibles con las responsabilidades de cuidado que recaen sobre muchas de ellas. Las entidades financieras, las organizaciones empresariales y los centros de formación podrían coordinar sus servicios alrededor de ese plan, con responsables, plazos y resultados verificables.

El acompañamiento también debe fortalecer la autonomía del negocio. Su propósito es que la empresa aprenda a calcular, negociar, organizarse y responder por sus compromisos. Los apoyos públicos necesitan criterios transparentes y revisiones periódicas que permitan saber cuáles servicios funcionan y dónde deben corregirse. La eficiencia del Estado se expresa en la capacidad que ayuda a construir.

Para evaluar esa ruta habría que observar cuántas empresas vuelven a exportar a los doce y veinticuatro meses, cuántas conservan compradores y cómo evolucionan sus entregas y devoluciones. Con información empresarial debidamente protegida, también sería útil conocer qué sucede con sus costos y márgenes. Estudiar por qué algunas dejan de exportar permitiría identificar obstáculos que las cifras agregadas pueden ocultar.

Un comprador que regresa ofrece mejores condiciones para planificar. La empresa puede anticipar compras, organizar personal e invertir con mayor información. Sus proveedores también ganan previsibilidad. Así, una relación comercial sostenida puede extender sus beneficios hacia trabajadores y pequeños negocios del territorio.

Esa es la capacidad que debemos multiplicar. República Dominicana necesita empresas que encuentren mercados y desarrollen las condiciones para permanecer en ellos. La primera exportación abre una puerta; cumplir, aprender y volver a vender permite construir detrás de ella una fuente duradera de trabajo y prosperidad.