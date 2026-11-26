El impacto de Lissette Selman en la audiencia y la comunicación en RD. ( SACADA DE LA PÁGINA WEB DE LISSETTE SELMAN )

La palabra dama tiene su historia y origen en el latín "domina", que significa señora de la "domus", que significa casa, también en latín. De ahí pasó al francés, que en la antigüedad le llamaban "dame" para referirse a las señoras.

En República Dominicana, hay niñas, jovencitas, señoritas, mujeres, señoras, doñas, pero la condición y el calificativo de DAMA corresponde a un sombrero no muy común, que no le sirve a todas las nacidas con la condición del sexo femenino, ya que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dama significa "mujer noble, distinguida o tratada con cortesía y respeto".

Sin embargo, en el caso de Lissette Selman, podemos decir que ella nació siendo una DAMA. Por su porte, su garbo, presunción, elegancia, educación, belleza física, delicadeza, fino trato, capacidad, responsabilidad, entre otras condiciones y atributos que adornan su carácter y personalidad.

Hace hoy 42 años que esa DAMA decidió iniciarse en el mundo de la comunicación social, para el deleite y aprecio de nuestra sociedad, que somos la audiencia que consume el ejemplo de su profesionalidad y destreza en el arte del buen hablar y el buen comportamiento.

Pero créanme quienes no han tenido la oportunidad y el privilegio de conocerla y tratarla, que su mayor grandeza y virtud no es la comunicación, sino su don de gente. No es que sus condiciones profesionales sean minúsculas. ¡No! Nunca en la vida diría eso, sino que me siento en la obligación de gritar al mundo, que sus condiciones de comunicadora, quedan pequeñas en comparación con sus condiciones humanas y es muy difícil encontrar eso en estos medios, en los que el maquillaje de la apariencia es una cosa y la realidad del temperamento, suele ser otra muy distinta.

En Lissette no ocurre eso. Hay una extraordinaria coherencia entre lo que ella piensa y dice, así como entre lo que ella hace y expresa con las luces, las cámaras y los micrófonos encendidos y cuando están apagados.

Los 42 años de carrera los cumple ella, pero las felicitaciones deben ser extensivas para todos nosotros que la hemos tenido de ejemplo a seguir, no solamente en la comunicación, sino como referente de comportamiento educado, coherente, decente, respetuoso, serio y responsable.

Antes de ser comunicadora, era hija, hermana, arquitecta, esposa, madre, amiga, compañera, maestra, pero mucho antes que todo eso, fue, ha sido, es y será siempre una gran DAMA, que la comunicación social de nuestro país, ha tenido la oportunidad, suerte, bendiciones y gran orgullo de tenerla como una de sus más altas exponentes, y yo, tengo el gran honor de sentarme a su lado y el privilegio de mirarla y llamarla mi compañera, todos los días, en La Mirada.

¡Felicidades distinguida DAMA Lissette Selman, comunicadora y maestra, exponente del arte del buen hablar y ejemplo del buen comportamiento!