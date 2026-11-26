La ironía de un patriotismo que acude al delito. ( SHUTTERSTOCK )

El Instituto Duartiano, ocupado como está en la defensa de la patria, ha olvidado encomiar a los dominicanos que mantienen vivo el ideal trinitario. Es menester hacerlo: razones no faltan.

Es urgente felicitar a los que, a pesar de vivir en Ámsterdam o en Londres, mantienen el fervor patrio intacto en sus corazones. Es más urgente aún saludar el patriotismo de los que no solo viven, sino que han nacido en, digamos, el Bronx o en L´Hospitalet de Llobregat.

Es apremiante congratular su pragmatismo. Ya pasaron los tiempos en que una sociedad secreta puede sostenerse presentando piezas teatrales llenas de velados llamados a la sedición. Para sobrevivir en los tiempos que corren hay que recurrir al tráfico de drogas, a los robos a mano armada y a las estafas.

Es ineludible admitir que, al recurrir a estos medios, que los fines justifican, su patriotismo es doble. Además de sustentar la causa, con ellos se castigan también a los descendientes de los invasores españoles y americanos, de los corsarios ingleses y de los comerciantes holandeses que provocaron el desastre de Osorio y su cadena de desgracias. La venganza es un fiambre, ya se sabe.

Es justo reconocer también su capacidad de adaptación. Los trinitarios de hoy han mantenido los métodos de propagación de los de ayer, pero también han utilizado para su proselitismo el internet, los SMS y las redes sociales.

Es necesario aplaudir que muchos de estos patriotas no han alcanzado aún la mayoría de edad. ¡Juventud, divino tesoro!

Es inaplazable hacerlo. Sobre todo ahora que, sorpresivamente, el fervor trinitario pretendía —según el Ministerio Público— inaugurar en el suelo patrio la más audaz de sus estratagemas: el terrorismo.

El Instituto Duartiano está en su deber. Nunca es tarde. Honrar honra, ya se sabe.