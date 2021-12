Siguen llegando las quejas de los lectores de Diario Libre sobre el incontrolado problema del ruido en la ciudad. Los daños a la salud física y mental que provoca estar sometido a un exceso de decibelios está más que documentado y entendido por los ciudadanos.

El problema que enfrentan ahora, desde Naco a Bella Vista, del Mirador Sur a San Carlos, de la Ciudad Colonial a Villa Juana o los Alcarrizos es que no hay autoridad que asuma que tiene la obligación de combatirlos. ¿A quién se llama? ¿Deben los ciudadanos asumir la “pelea” con el ruidoso y enfrentarse a alguien que evidentemente no tiene ningún respeto por los derechos de los demás? Eso, seguro... no acaba bien.

El ruido no solo enferma. Contamina, arrabaliza. Está confirmado que un inmueble al que se le instala al lado un establecimiento con bocinas (da igual que sea un “elegante” fumadero de hookah en la Sarasota que un colmadón en un barrio), pierde inmediatamente su valor. Los inmuebles con “vecinos” ruidosos tardan más en venderse y lo hacen a menor precio.

El ruido degrada, enturbia las relaciones humanas. Impide el estudio de los jóvenes, el descanso de los trabajadores, la salud de los mayores. Irrita, estresa. Desespera.

Medio Ambiente en un tiempo hacía operativos, incautaba bocinas. El 9 1 1 mandaba una brigada diligente. La policía atendía el teléfono, recogía la queja, se presentaba en el lugar. Ninguna de estas instituciones impedía que se reincidiera pero el ciudadano se sentía escuchado.

Todo esto, en tiempo pasado. Alguien tiene que darse por aludido. En este gobierno nadie quiere ser “el malo” pero a alguien le toca apagar los altavoces.