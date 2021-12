Ha pasado un poco desapercibido. La preocupación primaria era protegerse de ese virus incansable y tratar de sobrellevar de la mejor manera el confinamiento, el teletrabajo, la enfermedad en caso de contagio, el cambio radical de rutina.

Pero el precio de los medicamentos necesarios para tratar el COVID-19 deberá ser tema de revisión de un mercado extraordinariamente caro. Cualquier enfermo que haya pasado el Covid asegura haberse gastado entre 25,000 y 50,000 pesos en medicinas, en pruebas y placas...

Se decía desde hace tiempo que algunos pacientes apenas seguían la mitad del tratamiento que se les recetaba. El dinero no llegaba para más. O el calvario de los enfermos crónicos, con su vida pendiente de una “pastilla” de precios ridículos. Los pacientes atados a medicamentos de alto costo y los que viven con VIH sí han advertido en los últimos meses la irregularidad en el suministro.

Los seguros privados ofrecen un monto en medicamentos ciertamente insuficiente. Tan escaso, que apenas cubre un proceso de una enfermedad, y no es raro que el cupo del año se termine en el primer trimestre. Los seguros privados, hay que recordar, no son baratos y los ajustes periódicos o bien limitan la cobertura directamente o encarecen el costo del grupo familiar de manera sensible al bolsillo.

Vamos camino de los dos años en “modo hospitalario” y todos hemos revisado nuestros gastos médicos, la actitud de nuestros doctores, el costo de los medicamentos: el paciente está notablemente preocupado.