En Los Mina, una niña de 14 años da a luz al primer bebé del año 2022: un niño. Si había alguna duda sobre la importancia de la Política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo adolescente que se presentó recientente, queda despejada.

No sabemos el nombre de la niña, pero se intuye su futuro. Más que probable, dejará la escuela si es que no lo ha hecho ya. El padre será otro menor jugando a ser adulto, no tendrá mucho que aportar. Tampoco terminará su educación y, con suerte, comenzará una serie de empleos precarios. La niña encadenará, casi con certeza, uniones de las que nacerán otros hijos de otros padres. (El círculo de la pobreza sabe cómo blindarse.) Esas uniones, para la niña, serán una manera de sobrevivir, un engañoso apaño para esquivar la miseria.

Parte fundamental de este proyecto es la inclusión de de la Educación Integral en Sexualidad en el sistema educativo público, tema que siempre encuentra obcecados detractores a los que ni la realidad (más obstinada que ellos mismos) les hace entender la urgencia. La República Dominicana ocupa el primer lugar de América Latina en el número de embarazos en adolescentes, que a su vez es uno de los más altos del mundo. ¿No urge educar?

El embarazo adolescente es un problema complejo. Hablamos de uniones a destiempo a menudo con adultos. De educación, de salud, empleo, de violación de derechos fundamentales... La meta de esta iniciativa que lidera el Gabinete de Niñez y Adolescencia es tímida o quizá sea realista: reducirlo en un 0.6% para 2024.

Por algo se empieza; las niñas de 14 años necesitan la protección del Estado. Ellos también.