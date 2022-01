Vuelve el tema de las clases presenciales o virtuales a calentar el inicio del trimestre. La ADP, ahora dirigida por Eduardo Hidalgo, de la corriente peledeísta del sindicato, se muestra contraria a reabrir las aulas.

Todos los especialistas sanitarios y educativos, locales e internacionales, han insistido a lo largo de la pandemia en que las escuelas son más seguras para los niños que quedarse en su casa y en el barrio. Que la enfermedad no es ni mucho menos grave a esas edades y que los retrasos en la educación de estos grupos van a ser importantes. De nuevo, si se atiende a las “preocupaciones” de los maestros, los estudiantes podrán ir al cine, al parque, a la playa, al supermercado, a casa de sus amigos, al colmado... ¡A todas partes menos a la escuela!

No, la educación virtual no ha funcionado para los estudiantes de las escuelas públicas. Y tampoco ha tenido un rendimiento satisfactorio (aunque haya sido menos malo) en los colegios privados. No hay educador que discuta esto.

Se aprobaron los cursos 2019-2020 y 2020-2021 sin muchos requerimientos. Esas promociones pasaron a la universidad más fácilmente que cualquier otra anterior, digámoslo así. Tampoco están recibiendo, la educación superior deseable. Y ya vamos por un tercer curso debilitado.

La casi totalidad de miembros de la comisión de veeduría del concurso docente renunció por los preocuipantes fallos con que se desarrollaba. Los libros tampoco estuvieron listos hasta este enero (y hay que confirmar que haya suficientes). La educación sigue siendo el gran problema de la sociedad dominicana. Del futuro de todos.