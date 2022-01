El turno de los padres

No volver a las aulas, a la docencia presencial, acarrea problemas de muy diferente índole. El Colegio Médico señalaba la falta de seguridad de los niños más vulnerables, datos que se habían ya hecho públicos en estudios de Unicef hace meses.

World Vision señalaba ayer que el 83 % de los hogares no tiene conexión a Internet que garantice la educación virtual. En este momento ese no es el problema porque tampoco se había previsto en las escuelas públicas un programa de educación a distancia específico para los temas de este trimestre. Así, la alternativa de no volver a las aulas ha sido nula. No había un “plan b”.

Es hora de pensar en los derechos de los padres. Los de los profesores ya los conocemos y los de los alumnos los resumimos en “derecho a recibir una educación de calidad”. Llamar a los profesores a no ir a clase se parece mucho a hacer huelga. Llamar a los alumnos a no ir... parece más un llamado a la desobediencia civil.

Ahora son los padres los que empiezan a tomar conciencia de que sus derechos están siendo vulnerados. ¿Qué fuerza tienen? Si se oponen a las huelgas, el Ministerio no garantiza que sus hijos recibirán las horas lectivas previstas. Si es el Ministerio el que cierra las aulas, como ocurrió en meses anteriores, tampoco pueden hacer nada. Si se quejan de la calidad de la enseñanza a distancia... nadie responde. (Ya les han regalado tablet y computadoras y para algunos eso basta).

No, los padres no tienen a dónde recurrir. Hay datos, incontestables: las escuelas son el entorno más seguro para los alumnos más vulnerables. Los contagios no subieron cuando se abrieron las aulas. Los informes dan una pésima puntuación a la educación dominicana.

Los padres no tienen quién les defienda.